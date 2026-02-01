search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
Războiul din Ucraina: peste 168.000 de soldați ruși uciși, identificați în aproape patru ani de conflict

Război în Ucraina
Publicat:

Publicația independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 168.142 de militari ruşi ucişi de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. De la ultima actualizare, la mijlocul lunii ianuarie, numele a 4.536 de soldaţi au fost adăugate la lista victimelor.

168.142 de militari ruşi ucişi de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina. FOTO: Profimedia
168.142 de militari ruşi ucişi de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina. FOTO: Profimedia

Jurnaliştii subliniază că cifrele reale sunt probabil mult mai mari, deoarece informațiile verificate provin doar din surse publice, precum necrologuri, postări ale rudelor, rapoarte ale mass-media regionale și declarații oficiale.

Din totalul confirmat, 54.600 de militari erau voluntari, 20.200 recruți prizonieri și 17.400 soldați mobilizați, iar 6.353 de ofițeri au fost uciși.

Kremlinul raportează rar pierderile oficiale și, în ultimele luni, a intensificat eforturile de a elimina dosarele judiciare ale familiilor care au intentat procese pentru a afla soarta soldaților, inclusiv cei dispăruți sau decedați.

Cele mai recente date coincid cu un raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, care arată că Rusia a suferit „mai multe pierderi decât orice altă putere majoră în orice război de după al Doilea Război Mondial”. Estimările includ aproape 1,2 milioane de victime – uciși, răniți sau dispăruți – dintre care până la 325.000 de soldați ruși au murit de la începutul războiului.

Conform Statului Major al Ucrainei, Rusia a pierdut 1.239.590 de soldați până la 31 ianuarie 2026, în timp ce estimările agențiilor de informații occidentale confirmă cifre similare.

În ciuda pierderilor grele, Rusia a înregistrat progrese limitate pe front, ocupând 4.336 de kilometri pătrați din Ucraina în 2025, mai puțin de 1% din teritoriul țării, potrivit proiectului ucrainean DeepState. În schimb, Ucraina se confruntă cu o penurie severă de personal, în special în rândul unităților de infanterie: două milioane de ucraineni sunt căutați pentru evitarea mobilizării, iar 200.000 de soldați sunt absenți fără concediu oficial (AWOL), potrivit ministrului ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov.

Mediazona a publicat pentru prima dată lista completă a victimelor în februarie 2024, marcând trei ani de la lansarea invaziei rusești. Fiecare înregistrare este verificată manual pentru a evita duplicarea datelor.

Europa

