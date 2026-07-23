Un atacator a ucis joi cu cuţitul un bărbat într-o bancă din oraşul Regensburg, în landul german Bavaria, potrivit purtătoarei de cuvânt a poliţiei.

La faţa locului au sosit forţe speciale, iar zona a fost izolată.

Conform primelor relatări, atacatorul luase ostatici în interiorul băncii; detaliul respectiv a devenit ulterior neclar, scrie Agerpres.

Victima a primit primul ajutor de la paramedici chiar în bancă, înainte de a fi transportată la spital, dar poliţia a informat în cele din urmă despre deces.

Forţele speciale au evacuat în siguranţă la scurt timp după aceea alţi doi oameni.

Purtătoarea de cuvânt citată de dpa a afirmat că atacatorul se afla încă în bancă. Ulterior el a fost arestat. Nu a reieşit imediat dacă în clădire mai sunt şi alte persoane şi câte erau în bancă în momentul atacului. Este vorba de parterul unei clădiri mai mari cu apartamente la etajele superioare.

"Suspectul este bărbat. În prezent presupunem că a acţionat singur", a mai declarat reprezentanta poliţiei. "Prima noastră prioritate este siguranţa publicului", a adăugat ea.

Poliţia a cerut celor din împrejurimi să evite zona din jurul scenei crimei, ocolind pe la o distanţă cât mai mare.

Mobilul atacului este deocamdată necunoscut. Ancheta vizează infracţiunile de omor şi jaf.