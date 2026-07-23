 „U” Cluj a revenit de la 0-2 și a scos un egal cu Brann | adevarul.ro
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„U” Cluj a revenit de la 0-2 și a scos un egal cu Brann

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Obligată să-și dispute meciul de acasă la Sf. Gheorghe, Universitatea Cluj n-a reușit să scoată decât un rezultat de egalitate, 2-2 (0-1), cu echipa norvegiană SK Brann Bergen, în prima manșă a turului 2 preliminar al Conference League la fotbal.

Clujenii au avut o evoluție slabă în prima parte a meciului (Foto: sportpictures)
Clujenii au avut o evoluție slabă în prima parte a meciului (Foto: sportpictures)

Formația vicecampioană a fost condusă cu 2-0 multă vreme, prin golurile înscrise Niklas Castro (min. 40), Felix Horn Myhre (min. 53), dar a avut un final remarcabil, reușind egalarea prin golurile semnate de Jovo Lukic (min. 85) și Pedro Pinho (min. 87).

Brann a început în forță, balonul șutat de Ingason fiind reținut de Michael (min. 5). Clujenii au reacționat prin Chipciu (min. 21), care a șutat de la 24 de metri, și prin Aliev (min. 35), care a greșit preluarea singur cu portarul.

După ce Myhre (min. 39) l-a încercat pe Mikanovic, oaspeții au marcat prin Castro (min. 40), de la 10 metri, la centrarea lui De Roeve. Până la pauză, scandinavii au mai amenințat poarta lui Michael prin Soltvedt (min. 42), care a trimis peste poartă. Brann a început bine partea a doua, iar Myhre (min. 53) a finalizat pe centru, după o combinație au alți doi jucători.

„U” Cluj a reacționat după o oră de joc. În min. 82, Lukic și Pinho au fost aproape de gol, însă șuturile lor au fost respinse de portarul Dyngeland. După trei minute, Lukic a marcat cu capul de la circa 12 metri, după un corner executat de Ștefănescu. Apoi, în minutul 87, Pinho a egalat cu un șut de la 11 metri.

Universitatea Cluj putea obține victoria, dar mingea lobată de Ștefănescu (min. 90+2) a lovit bară transversală.

„U” Cluj a revenit în finalul partidei cu Brann (Foto: sportpictures)
„U” Cluj a revenit în finalul partidei cu Brann (Foto: sportpictures)

Manșa secundă se va juca în 30 iulie, la Bergen.

Dacă o va elimina pe Brann Bergen (Norvegia), Universitatea Cluj va întâlni în turul următor pe câștigătoarea „dublei” dintre FC Dila Gori (Georgia) și Apollon Limassol (Cipru). Prima manșă va fi în 7 august, iar a doua după o săptămână.

Câștigătoarea acestei duble va întâlni în turul al treilea preliminar probabil echipa cipriotă Apollon Limassol, care a învins-o în deplasare pe FC Dila Gori (Georgia) cu 4-0.

Universitatea Cluj - SK Brann Bergen 2-2 (0-1)

SF. GHEORGHE (23 iulie 2026) * Stadion: Sepsi * Arbitru: Henrik Nalbandian * Arbitri asistenți: Artur Gdlian, Sarghis Hovhanisian * Arbitrul nr. 4: Așot Galtahcian (toți din Armenia) * Observator UEFA pentru arbitri: Alon Yefet (Israel) * Delegat UEFA: Rasmus Brandhof (Danemarca)

Au marcat: Jovo Lukic (min. 85), Pedro Pinho (min. 87), respectiv, Niklas Castro (min. 40), Felix Horn Myhre (min. 53).

Cartonașe galbene: Ștefănescu (min. 46), Adams (min. 75), Pallesen (min. 86), Soltvedt (min. 87), Chipciu (min. 87).

Universitatea Cluj: 46. Neofytos Michael - 24. Dino Mikanovic, 6. Iulian Cristea, 8. Dorin Codrea, 27. Alexandru Chipciu (cpt.) - 10. Dan Nistor (12. Friday Adams, 61), 94. Ovidiu Bic, 7. Mouhamadou Drammeh (18. Pedro Pinho, 61) - 33. Jug Stanojev (19. Issouf Macalou, 61), 25. Alibek Aliev (17. Jovo Lukic, 61), 14. Marius Ștefănescu.

Rezerve neutilizate: 21. Denis Aurelian Moldovan, 99. Tudor Coșa - 2. Alin Chinteș, 9. Atanas Trică, 20. Ibuchi Chukwu, 22. Florent Poulolo, 59. Alin Techereș, 98. Gabriel Simion.

Antrenor: Cristiano Bergodi.

Brann: 1. Mathias Dyngeland - 21. Denzel De Roeve (15. Jonas Torsvik, 66), 3. Fredrik Pallesen (cpt.), 23. Thore Pedersen, 17. Joachim Soltvedt - 10. Kristall Mani Ingason (32. Markus Haaland, 80), 25. Niklas Wassberg, 8. Felix Horn Myhre - 14. Ulrik Mathisen (22. Saevar Atli Magnusson, 66), 29. Noah Holm (11. Bard Finne, 80), 9. Niklas Castro (19. Eggert Aron Gudmundsson, 66).

Rezerve neutilizate: 24. Mathias Engevik Klausen, 36. Hakon Melas Hellesoey - 6. Cheikh Mbacke Diop, 20. Vetle Dragsnes, 43. Brage Berg Haugen.

Antrenor: Eirik Horneland.

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