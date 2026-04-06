Video Atacuri nocturne asupra Odesei. Ucrainenii au ripostat în Krasnodar. Victime civile și distrugeri materiale: două persoane decedate

Conflictul dintre Rusia și Ucraina s-a intensificat în cursul nopții de duminică spre luni. Ambele părți au raportat atacuri cu drone și rachete asupra unor zone rezidențiale.

Orașul-port Odesa a fost din nou ținta forțelor ruse, atacul soldându-se cu pierderi de vieți omenești în rândul civililor. Serghii Lîsak, șeful administrației militare, a confirmat tragicul eveniment pe rețelele sociale, conform AFP:

„În urma atacului inamic efectuat în cursul nopţii, deplângem din păcate trei morţi, inclusiv un copil”, a scris acesta pe Telegram.

Serghii Lîsak a precizat că loviturile au vizat clădiri de locuințe, lăsând în urmă și persoane rănite: „Atacul, care a lovit clădiri rezidenţiale, a provocat de asemenea rănirea a două persoane, dintre care două grav”.

Echipele de salvare au scos un copil de sub dărâmăturile unei case distruse de atacurile rusești.

Odesa rămâne un punct critic pe harta conflictului din cauza importanței sale strategice pentru exporturile ucrainene la Marea Neagră.

Replica Ucrainei și situația din Rusia

În paralel, autoritățile ruse din regiunea Krasnodar au raportat o ofensivă aeriană masivă lansată de forțele ucrainene.

Guvernatorul Veniamin Kondratiev a declarat că „atacuri masive cu drone” au început încă de duminică dimineață, provocând rănirea a cel puțin opt persoane și avarierea mai multor locuințe.

Conform datelor oficiale furnizate de Ministerul rus al Apărării și preluate de agenția Tass, sistemele de apărare antiaeriană ar fi interceptat 50 de drone ucrainene deasupra teritoriului rus în noaptea de duminică spre luni.