Odesa, pregătită pentru apărare circulară: „Aici nu va intra nimeni pur și simplu”

Autoritățile militare din Odesa pregătesc o apărare circulară complexă, menită să transforme sudul Ucrainei într-o redută greu de cucerit.

Anunțul a fost făcut de șeful Comandamentului Regional al Forțelor de Apărare Teritorială „Sud”, Denis Nosikov. Potrivit acestuia, în Odesa și în regiune se construiește o amplă rețea de fortificații, parte a programului de rezistență națională.

„Nu pot dezvălui toate detaliile, dar vorbim despre un sistem puternic și de mari dimensiuni. Pur și simplu nimeni nu va putea intra aici”, a declarat colonelul.

Șanțuri, capcane și obstacole invizibile

Sistemul defensiv include șanțuri antitanc, „arici” metalici, capcane, obstacole minate și bariere inginerești greu de detectat. Este o infrastructură gândită pentru a încetini și epuiza orice eventuală ofensivă.

În paralel, sunt extinse formațiunile de voluntari ale comunităților teritoriale. Localnicii sunt înrolați în unități care acționează în propriile cartiere și localități. Deși aceste formațiuni nu fac parte formal din Forțele Armate ale Ucrainei, membrii lor au dreptul să poarte și să utilizeze armament.

„Este resursa noastră suplimentară. Își îndeplinesc misiunile conform ordinelor de luptă. Printre ei sunt studenți, pensionari, persoane care, din motive medicale, nu pot servi în armată, dar pot contribui aici”, a explicat Nosikov.

Mii de oameni, pregătiți să intervină

Programul de pregătire pentru rezistența națională se desfășoară pe poligoane, cu instructori specializați. Mii de persoane au trecut deja prin antrenamente și, la nevoie, pot fi mobilizate pentru apărarea orașului.

Mesajul transmis este unul clar: retorica potrivit căreia Odesa ar fi „oraș rusesc” nu are acoperire în realitatea de pe teren. „Tonul și starea de spirit ale inamicului se vor schimba în timp. Și atât”, a conchis oficialul militar.

Analiștii de la Bloomberg apreciază că pierderile tot mai mari suferite de armata rusă ar putea limita capacitatea Kremlinului de a lansa ofensive de amploare în lunile următoare.