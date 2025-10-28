Analiză Atac hibrid la frontiera UE. Un fost comandant NATO cere acțiune rapidă împotriva Rusiei

Într-un moment în care atenția publică globală se concentrează tot mai mult pe războiul hibrid purtat de Moscova la granițele Uniunii Europene, fostul comandant suprem al NATO în Europa, generalul american Philip Breedlove, avertizează că Alianța se află într-o postură defensivă periculos de pasivă.

Într-un interviu pentru Kyiv Post, Breedlove susține că „Occidentul este complet descurajat de Rusia”, în timp ce Kremlinul continuă să testeze răbdarea și limitele alianței printr-o serie de acțiuni hibride, economice și psihologice.

„Rusia nu a fost niciodată interesată de pace. Nu este nici acum și nu va fi niciodată. Cu cât liderii occidentali înțeleg mai repede acest adevăr, cu atât mai repede vom putea acționa ferm împotriva Moscovei”, a spus Breedlove.

Lituania, în prima linie a confruntării hibride

În ultimele săptămâni, Lituania s-a confruntat cu un val de provocări venite dinspre Belarus – stat-satelit al Federației Ruse. Zeci de baloane cu heliu încărcate cu materiale de contrabandă și dispozitive electronice au traversat granița, forțând închiderea repetată a Aeroportului din Vilnius și blocând traficul aerian pentru peste 16.000 de pasageri.

Guvernul de la Vilnius a calificat incidentul drept „atac hibrid”, o formă modernă de agresiune care evită confruntarea militară directă, dar testează capacitatea de reacție a statelor membre NATO.

Premierul Inga Ruginienė a avertizat că Lituania se confruntă cu „o nouă fază a războiului hibrid rusesc”, în care provocările minore, aparent inofensive, sunt concepute pentru a crea haos și neîncredere.

„Autocrații testează din nou rezistența Uniunii Europene și a NATO. Răspunsul nostru va determina cât de departe vor îndrăzni să meargă”, a spus Ruginienė într-un mesaj public.

Ca reacție, guvernul a ordonat închiderea frontierelor cu Belarus și a autorizat armata să neutralizeze orice obiect suspect care pătrunde în spațiul aerian național.

Breedlove: NATO trebuie să abandoneze „poliția aeriană” și să treacă la alertă defensivă

Pentru generalul Breedlove, evenimentele din Lituania sunt doar un nou episod al unui tipar mai amplu. Rusia și aliații săi din regiune testează constant granițele NATO pentru a evalua cât de departe pot merge fără a provoca o reacție serioasă.

În acest context, fostul comandant NATO consideră că Alianța trebuie să renunțe la actualul concept de „Air Policing” – o misiune de patrulare și descurajare – și să adopte o „stare reală de alertă defensivă” (Air Defense Alert), care ar permite țărilor membre să acționeze proactiv.

„Trebuie să trecem de la reacție la prevenție. Rusia ne testează pentru că știe că nu răspundem decât după ce suntem provocați”, afirmă Breedlove.

El atrage atenția și asupra costurilor disproporționate ale răspunsului occidental:

„Nu putem să tragem în baloane cu rachete de milioane de dolari. Asta își dorește Rusia – să ne forțeze să ne risipim resursele. NATO are nevoie de soluții inteligente, ieftine și rapide: drone, muniție convențională, sisteme automate deja existente.”

Europa reacționează: solidaritate cu Lituania, presiune pe Belarus

Instituțiile europene au reacționat prompt la atacurile hibride.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de sprijin:

„Numim lucrurile pe nume: este o amenințare hibridă. Nu o vom tolera. Europa este în deplină solidaritate cu Lituania.”

Ea a amintit că Uniunea trebuie să accelereze inițiativele Eastern Flank Watch și European Drone Defense, menite să întărească protecția spațiului aerian de la frontiera estică.

Președintele Consiliului European, António Costa, a cerut Belarusului „să înceteze acțiunile ostile” și a subliniat că Uniunea va continua presiunea politică și economică asupra regimului Lukașenko.

Războiul hibrid – de la atacuri cibernetice și campanii de dezinformare până la provocări aeriene sau economice – nu este un concept abstract, ci o realitate tot mai prezentă pe întreg Flancul Estic.

Incidentul din Lituania arată cât de ușor poate fi testată solidaritatea aliată. Dacă reacția NATO este lentă sau ezitantă, efectul de descurajare scade, iar Moscova capătă încredere că poate repeta aceste tactici în alte zone vulnerabile, inclusiv la Marea Neagră.

O coordonare deficitară între capitalele Flancului Estic ar fi exact ceea ce Kremlinul urmărește.

Putin, între presiunea economică și escaladarea nucleară

Breedlove leagă recentele provocări de dificultățile economice tot mai accentuate ale Rusiei.

„Putin este într-o poziție dificilă. Economia lui suferă, iar Ucraina lovește în sectorul petrolier. Când pierde bani, compensează cu intimidare”, a explicat generalul.

El avertizează că Moscova va continua să folosească amenințarea nucleară ca instrument de presiune psihologică, pentru că aceasta „încă funcționează” asupra liderilor occidentali.

Mesajul lui Philip Breedlove este dur, dar realist. Occidentul, spune el, a devenit descurajat, prins într-un paradox al propriei prudențe.

Până când NATO și Uniunea Europeană nu vor inversa raportul de forțe – făcând Rusia să se teamă de consecințele acțiunilor sale, nu invers – provocările hibride, baloanele, atacurile cibernetice și presiunile energetice vor continua.