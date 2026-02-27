search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Vasile Dîncu, fostul ministru al Apărării, la Interviurile Adevărul

Armistițiu temporar la Zaporojie: Rusia și Ucraina opresc focurile de armă pentru repararea celei mai mari centrale nucleare din Europa

0
0
Publicat:

Rusia și Ucraina au ajuns la un acord privind un armistițiu temporar și local în zona centralei nucleare Zaporojie, pentru a permite repararea liniilor electrice de rezervă. Înțelegerea a fost facilitată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și vizează siguranța celei mai mari centrale nucleare din Europa.

Armistițiu temporar Rusia-Ucraina pentru lucrări la centrala nucleară Zaporojie FOTO: Profimedia
Armistițiu temporar Rusia-Ucraina pentru lucrări la centrala nucleară Zaporojie FOTO: Profimedia

Anunțul a fost făcut inițial de oficiali ruși, iar ulterior AIEA a confirmat existența unui acord local care să permită echipelor tehnice să intervină pentru restabilirea securității instalației. În paralel, în zonă continuă operațiunile de deminare pentru a face posibil accesul în siguranță al echipelor de reparații, potrivit News.ro.

Centrala nucleară Zaporojie, situată în sud-estul Ucrainei, a fost preluată de forțele ruse la scurt timp după declanșarea invaziei din 2022. În prezent, instalația nu produce energie electrică, dar are nevoie de alimentare externă constantă pentru a menține materialul nuclear la temperaturi sigure și pentru a preveni un posibil accident major.

De-a lungul conflictului, Moscova și Kievul s-au acuzat reciproc că pun în pericol siguranța centralei prin atacuri desfășurate în apropiere. Potrivit autorităților ruse, una dintre liniile electrice externe funcționează în continuare, însă cealaltă necesită reparații care ar putea dura cel puțin o săptămână. Conducerea instalației a transmis că nivelul radiațiilor se menține în limite normale.

Oficialii ruși au precizat, într-un comunicat, că armistițiul a fost posibil „cu ajutorul lui Rafael Grossi”, directorul general al AIEA. Deocamdată, Ucraina nu a comentat oficial acest acord.

Un subiect sensibil în negocierile de pace

Statutul și controlul asupra imensei centrale de la Zaporojie reprezintă unul dintre punctele sensibile în negocierile de pace mediate de Statele Unite, care avansează lent și ar urma să fie reluate luna viitoare, la Geneva.

În acest context, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat necesitatea unor decizii la cel mai înalt nivel. „Trebuie să finalizăm tot ce s-a realizat până acum pentru garanții reale de securitate și să pregătim o întâlnire la nivel de lideri. Acesta este formatul care poate rezolva multe probleme. În cele din urmă, liderii sunt cei care decid problemele cheie și, când vine vorba de Rusia, acest lucru este și mai relevant decât în alte țări”, a declarat joi seară șeful statului ucrainean.

Armistițiul local din jurul centralei Zaporojie oferă, cel puțin temporar, un răgaz pentru intervenții tehnice esențiale, într-un context în care orice incident ar putea avea consecințe grave nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga regiune. 

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
digi24.ro
image
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
stirileprotv.ro
image
Meteorologii ANM anunță unde vor fi temperaturi mai mari decât cele normale. Prognoza detaliată
gandul.ro
image
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
mediafax.ro
image
La 29 de ani, rivala Soranei Cîrstea uimește pe toată lumea
fanatik.ro
image
Nicușor Constantinescu cere să iasă din închisoare timp de trei luni pentru a-și trata boala ajunsă în stadiu avansat. Avocat: „Orice zi care trece s-ar putea să conducă spre un deznodământ nefericit”
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
antena3.ro
image
Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească în drum spre România, la 100m de graniţă. Avalanşă de alerte
observatornews.ro
image
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
cancan.ro
image
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Cum va fi vremea de Paște 2026. Anunțul făcut de meteorologi pentru minivacanță
playtech.ro
image
Cum i-a salvat Marius Șumudică pe Titi Teașcă și Ion Crăciunescu de furia minerilor: „Erau răi. Puteau să-i linșeze”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Irina Deleanu s-a săturat și pleacă din România: "Am fost jignită în fel și chip! Totul are o limită"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat la prima oră. Se aplică de luni!
romaniatv.net
image
Planul secret al lui Putin, scos la iveală de serviciile secrete. De ce trage de timp Rusia în ”teatrul negocierilor”
mediaflux.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Laura Cosoi a anunțat în premieră în podcastul lui Horia Brenciu sexul celui de-al cincilea copil. Actrița mai are patru fete
actualitate.net
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
click.ro
image
Horoscop financiar pentru martie 2026. Trei zodii vor avea parte de un câștig bănesc uriaș
click.ro
image
Două zodii primesc un semn clar de la Divinitate până la finalul lunii februarie. Decizia luată acum le schimbă complet anul 2026
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Fursecuri cu lamaie Sursa foto shutterstock 2308343029 jpg
Fursecuri de lămâie. Sunt atât de bune încât dispar imediat!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Și în postul Paștelui poți mânca bine. Plăcințele ardelenești de post cu varză călită și boia. Delicioase, sățioase și ușor de preparat
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Femeia misterioasă cu care se zvonește că Regele Felipe are o aventură pe la spatele Letiziei: blondă, elegantă, divorțată

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic