Armistițiu temporar la Zaporojie: Rusia și Ucraina opresc focurile de armă pentru repararea celei mai mari centrale nucleare din Europa

Rusia și Ucraina au ajuns la un acord privind un armistițiu temporar și local în zona centralei nucleare Zaporojie, pentru a permite repararea liniilor electrice de rezervă. Înțelegerea a fost facilitată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și vizează siguranța celei mai mari centrale nucleare din Europa.

Anunțul a fost făcut inițial de oficiali ruși, iar ulterior AIEA a confirmat existența unui acord local care să permită echipelor tehnice să intervină pentru restabilirea securității instalației. În paralel, în zonă continuă operațiunile de deminare pentru a face posibil accesul în siguranță al echipelor de reparații, potrivit News.ro.

Centrala nucleară Zaporojie, situată în sud-estul Ucrainei, a fost preluată de forțele ruse la scurt timp după declanșarea invaziei din 2022. În prezent, instalația nu produce energie electrică, dar are nevoie de alimentare externă constantă pentru a menține materialul nuclear la temperaturi sigure și pentru a preveni un posibil accident major.

De-a lungul conflictului, Moscova și Kievul s-au acuzat reciproc că pun în pericol siguranța centralei prin atacuri desfășurate în apropiere. Potrivit autorităților ruse, una dintre liniile electrice externe funcționează în continuare, însă cealaltă necesită reparații care ar putea dura cel puțin o săptămână. Conducerea instalației a transmis că nivelul radiațiilor se menține în limite normale.

Oficialii ruși au precizat, într-un comunicat, că armistițiul a fost posibil „cu ajutorul lui Rafael Grossi”, directorul general al AIEA. Deocamdată, Ucraina nu a comentat oficial acest acord.

Un subiect sensibil în negocierile de pace

Statutul și controlul asupra imensei centrale de la Zaporojie reprezintă unul dintre punctele sensibile în negocierile de pace mediate de Statele Unite, care avansează lent și ar urma să fie reluate luna viitoare, la Geneva.

În acest context, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat necesitatea unor decizii la cel mai înalt nivel. „Trebuie să finalizăm tot ce s-a realizat până acum pentru garanții reale de securitate și să pregătim o întâlnire la nivel de lideri. Acesta este formatul care poate rezolva multe probleme. În cele din urmă, liderii sunt cei care decid problemele cheie și, când vine vorba de Rusia, acest lucru este și mai relevant decât în alte țări”, a declarat joi seară șeful statului ucrainean.

Armistițiul local din jurul centralei Zaporojie oferă, cel puțin temporar, un răgaz pentru intervenții tehnice esențiale, într-un context în care orice incident ar putea avea consecințe grave nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga regiune.