O intervenție de rutină a poliției din regiunea Cernăuți s-a transformat într-o scenă de război, după ce un bărbat aflat sub influența alcoolului a detonat o grenadă lângă o mașină de serviciu. În urma deflagrației, doi oameni ai legii au fost răniți, starea unuia dintre ei fiind critică. Atacatorul, despre care sursele spun că este un fost militar, a fost prins rapid de forțele de ordine, iar ancheta a scos la iveală un adevărat arsenal ascuns în locuința acestuia.

Incidentul a avut loc în orașul Storojineț, pe data de 19 februarie. Polițiștii se aflau în misiune pentru a reține un bărbat suspectat de crime de război, moment în care un localnic a intervenit violent, aparent pentru a-l proteja pe cel căutat. Fără să ezite, acesta a aruncat o grenadă de luptă spre vehiculul poliției, în apropierea căruia se aflau agenții.

Potrivit comunicatului oficial, urmările exploziei au fost grave: „În urma exploziei, doi polițiști au suferit vătămări corporale, unul dintre ei fiind în stare gravă”. Deși suspectul a încercat să dispară imediat după atac, polițiștii au reușit să îl identifice și să îl rețină în scurt timp.

Arsenal de război descoperit la domiciliu

Cercetările au continuat cu o percheziție amănunțită la locuința și în mașina bărbatului. Rezultatele au fost alarmante, anchetatorii descoperind o cantitate impresionantă de muniție și dispozitive explozive ilegale. În depozitul improvizat de acesta au fost găsite trei proiectile pentru lansatoare de grenade, peste 300 de cartușe de diferite calibre, piese de arme de foc, grenade de mână, focoase și cinci obiecte care par a fi dispozitive explozive artizanale. Toate aceste probe au fost ridicate și trimise pentru expertiză tehnică.

→ Imaginea 1/2: Un arsenal întreg descoperit la domiciliul suspectului FOTO: Poliția regiunii Cernăuți

Consecințe legale severe

Autoritățile au confirmat că, în momentul comiterii faptei, atacatorul era sub influența băuturilor alcoolice. De asemenea, acesta nu era la prima abatere de la lege, având antecedente de natură administrativă. Având în vedere gravitatea faptelor, instanța a decis ca bărbatul să rămână în spatele gratiilor pe durata anchetei, fără posibilitatea de a plăti o cauțiune.

Poliția din Bucovina, sub coordonarea Procuraturii Regionale Cernăuți, a anunțat că bărbatului i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect pentru „atentat la viața unui lucrător al organelor de drept și deținerea ilegală de muniție”. Conform legislației ucrainene, „pentru comiterea acestor infracțiuni deosebit de grave, suspectul riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață”. În prezent, ancheta este în plină desfășurare pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs atacul.