Video Grenadă aruncată de indivizi necunoscuți într-un salon de înfrumuseţare din Franța. Explozia a făcut mai multe victime

Cel puţin şase persoane au fost rănite vineri într-un salon de înfrumuseţare din Grenoble după ce indivizi neidentificaţi au aruncat o grenadă în interior, relatează BFMTV, care citează surse din poliţie.

Victimele, afectate de suflul exploziei, nu au fost transportate la spital.

Potrivit AFP, în jurul orei locale 15:00, mai multe persoane au intrat în salon şi au aruncat o grenadă. Suspecţii, ale căror motive nu sunt cunoscute în acest moment, au reuşit să fugă, scrie News.

„Bilanţul provizoriu indică şase răniţi în stare relativ gravă din cauza exploziei, care au fost îngrijiţi la faţa locului de către echipele de urgenţă şi nu au fost transportaţi la spital”, a precizat prefectura departamentului Isère.

Printre răniţi se află şi un copil de cinci ani, potrivit prefecturii, care nu a dorit să se pronunţe asupra cauzelor exploziei.

Salonul de înfrumuseţare se află, alături de alte magazine, la parterul unui bloc de locuinţe cu mai multe etaje, iar vitrina sa a fost spulberată de explozie, potrivit unei jurnaliste AFP aflate la faţa locului.

În urmă cu aproape un an, pe 12 februarie 2025, un atac cu grenadă a provocat cincisprezece răniţi, dintre care şase grav, într-un bar asociativ dintr-un cartier afectat de traficul de droguri din sudul oraşului Grenoble.

Bruno Retailleau, ministrul de interne de atunci, a denunţat „o operaţiune criminală fără precedent, deoarece s-a utilizat o tehnică de război (cu) o grenadă foarte specifică”. Un minor de 17 ani, suspectat că ar fi aruncat-o, a fost pus sub acuzare zece zile mai târziu.