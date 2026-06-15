Video Lecție de civilizație: suporterii japonezi, surprinși făcând curat în stadion după meciul cu Olanda de la Cupa Mondială

Un videoclip publicat pe Reddit și distribuit ulterior pe alte platforme sociale îi arată pe mai mulți suporteri japonezi strângând gunoaie din tribune după meciul dintre Japonia și Olanda de la Cupa Mondială 2026.

Imaginile au fost filmate pe stadionul din Dallas, imediat după încheierea partidei din Grupa F, și surprind mai mulți fani care au rămas în tribune pentru a aduna deșeurile din sectorul în care au urmărit meciul.

Videoclipul a fost distribuit pe rețelele de socializare și a adunat mii de reacții și comentarii.

Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale începutului de turneu

Momentul a fost surprins după una dintre cele mai urmărite partide de până acum ale Cupei Mondiale.

Japonia și Olanda au terminat la egalitate, scor 2-2, într-un meci disputat pe un stadion plin în Dallas. Olandezii au condus de două ori, prin golurile marcate de Virgil van Dijk și Crysencio Summerville, însă japonezii au revenit de fiecare dată.

Daichi Kamada a marcat în minutul 89 și a adus Japoniei un punct important în lupta pentru calificarea în faza următoare.

Selecționerul Japoniei, Hajime Moriyasu, a descris rezultatul drept „un punct foarte important”, deși a recunoscut după meci că echipa sa și-ar fi dorit victoria.

Potrivit The Guardian, partida a fost una dintre cele mai spectaculoase de până acum de la turneul final și a contrazis temerile exprimate înaintea competiției privind interesul publicului pentru unele dintre meciurile din faza grupelor.

Nu este prima dată

Gestul surprins în videoclip nu este unul nou.

Suporterii japonezi au atras atenția și la edițiile Cupei Mondiale din 2018 și 2022, când au rămas în tribune după meciuri pentru a strânge gunoaiele din sectoarele în care au urmărit partidele.