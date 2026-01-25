search
Duminică, 25 Ianuarie 2026
Noua Strategie de Apărare a SUA are implicații majore pentru România. Sociologul Remus Ștefureac: „Trebuie să ne întărim puternic propriile structuri de apărare și securitate”

0
0
Publicat:

Sociologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, a explicat sâmbătă, 24 ianuarie, ce efecte va avea noua Strategie de Apărare a SUA, publicată zilele acestea de Pentagon.

Pentagonul/FOTO: Shutterstock
Pentagonul/FOTO: Shutterstock

„În urmă cu câteva ore, Pentagonul a aprobat Strategia de Apărare a SUA (a nu se confunda cu Strategia de securitate națională).

Având în vedere efectele profunde pentru România, aceasta ar trebui să fie știrea anului pentru noi și trezirea la realitate a națiunii.

Trebuie să ne întărim puternic propriile structuri de apărare și securitate și să strângem legăturile cu aliații europeni în paralel cu speranța ca SUA vor considera scutul antirachetă de la Deveselu drept parte a protecției strategice americane (inclusiv Golden Dome)”, a transmis Ștefureac într-o postare pe Facebook.

De asemenea, sociologul afirmă că România e pusă să se adapteze la realități externe și interne.

„1. Rusia rămâne o amenințare reală, dar gestionabilă, pentru flancul estic al NATO, din care face parte și România. Chiar dacă Rusia are probleme economice și demografice, capacitatea sa militară și industrială rămâne semnificativă, iar determinarea de a susține conflicte prelungite în vecinătatea sa reprezintă un risc direct pentru securitatea regională.

2. Apărarea convențională a Europei va depinde tot mai mult de statele europene NATO, inclusiv România, întrucât SUA își vor prioritiza apărarea propriului teritoriu și descurajarea Chinei. Acest lucru sugerează presiuni crescute asupra aliaților europeni de a-și consolida capacitățile militare și bugetele de apărare.

3. Superioritatea economică și demografică a NATO european față de Rusia oferă un avantaj strategic, ceea ce înseamnă că, pentru România, cheia securității constă în consolidarea cooperării NATO, a descurajării colective și a sprijinului coordonat pentru Ucraina, ca element de stabilitate pe flancul estic”, a enumerat acesta.

„NATO european depășește cu mult Rusia”

Remus Ștefureac vede fragmentul din Strategie ca un semnal de trezire la realitate pentru România. Potrivit lui, documentul arată că Rusia rămâne o amenințare reală pentru flancul estic al NATO, inclusiv pentru România, chiar dacă are probleme interne, capacitatea ei militară și determinarea rămân relevante.

România trebuie să-și întărească propriile structuri de apărare și să se bazeze pe cooperarea cu aliații europeni, menținând totodată legăturile strategice cu SUA, în special în privința elementelor critice precum scutul antirachetă de la Deveselu, arată acesta.

Pentru Ștefureac, Strategia SUA nu este un document teoretic sau marginal, ci un apel clar ca România să se mobilizeze strategic și să participe activ la propria apărare și la cooperarea NATO și UE.

„Moscova nu se află în poziția de a face o tentativă de hegemonie europeană. NATO european depășește cu mult Rusia în ceea ce privește dimensiunea economică, populația și, prin urmare, puterea militară latentă.

Citește și: Noua strategie de securitate a SUA. Washingtonul rămâne un aliat important al NATO, dar își concentrează prioritățile pe securitatea internă și descurajarea Chinei

În același timp, deși Europa rămâne importantă, aceasta deține o pondere mai mică și în scădere din puterea economică globală. Rezultă că, deși suntem și vom rămâne implicați în Europa, trebuie — și vom — să acordăm prioritate apărării teritoriului național al SUA și descurajării Chinei”, punctează acesta.

Sociologul face și o comparație economică între NATO (fără SUA) și Rusia, arătând cât de mare este capacitatea economică a organizației.

„Capacitatea economică a NATO (fără SUA) o depășește cu mult pe cea a Rusiei

PIB nominal în trilioane de dolari SUA (2024)

NATO fără SUA: 26 trilioane USD

Rusia: 2 trilioane USD”, prezintă sociologul.

Acesta precizează că Europa, prin aliații NATO, este mult mai puternică economic decât Rusia și, prin urmare, poate să preia principalul rol în apărarea convențională a continentului, inclusiv sprijinirea Ucrainei.

„În același timp, sub conducerea președintelui Trump, aliații NATO s-au angajat să crească cheltuielile pentru apărare la noul standard global de 5% din PIB în total, cu 3,5% din PIB investit în capabilități militare concrete. Aliații noștri din NATO sunt, prin urmare, într-o poziție solidă pentru a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei, cu un sprijin critic, dar mai limitat, din partea SUA.

Aceasta include asumarea rolului principal în sprijinirea apărării Ucrainei. După cum a declarat președintele Trump, războiul din Ucraina trebuie să se încheie. După cum a subliniat de asemenea, însă, aceasta este în primul rând responsabilitatea Europei. Asigurarea și menținerea păcii vor necesita, prin urmare, leadership și angajament din partea aliaților noștri din NATO.”

Ce prevede noua Strategie de Apărare

Potrivit noii strategii de apărare, China nu mai este considerată de Pentagon drept amenințarea principală la adresa securității țării, SUA vor continua să fie un pilon central al NATO și un partener important al Europei, însă își vor orienta eforturile în primul rând către apărarea teritoriului național.  

De asemenea, documentul spune că SUA își prioritizează securitatea proprie și emisfera vestică, menținând un rol esențial în NATO, dar ajustând prezența militară în Europa.

Europa trebuie să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare și pentru sprijinirea Ucrainei, cu un suport redus din partea SUA.

Rusia rămâne o amenințare persistentă, dar gestionabilă. În Orientul Mijlociu, Iranul e văzut ca factor de instabilitate, iar Israelul este considerat un aliat capabil, care poate fi sprijinit punctual de SUA.

