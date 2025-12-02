Video Tunelul groazei: atac în stil mafiot cu explozii și mașini în flăcări, pe o autostradă din Italia. Anchetatorii suspectează o organizație criminală

O bandă puternic înarmată, formată din cel puțin zece persoane, a atacat luni o dubă blindată ce transporta valori, pe autostrada Salerno–Reggio Calabria, în apropiere de localitatea Scilla, regiunea Reggio Calabria.

Atacul în stil mafiot a avut loc într-un tunel, unde drumul a fost blocat strategic cu vehicule incendiate. Potrivit autorităților italiene, hoții au fugit cu o pradă estimată la aproximativ două milioane de euro.

Surse din cadrul anchetei au descris operațiunea drept una de precizie, cu un nivel ridicat de pregătire. Comando-ul a folosit arme de război – inclusiv Kalashnikov – și puști cu muniție specială. Pentru a opri accesul altor vehicule în zonă, atacatorii au incendiat mai multe mașini și au împrăștiat cuie metalice pe carosabil, blocând complet traficul, scrie Corriere della Sera.

În momentul atacului, dubă blindată aparținea companiei Sicurtransport și transporta bani destinați plății pensiilor și altor drepturi sociale în provincia Reggio Calabria.

Atacul a durat doar câteva minute. Deși au fost trase focuri de armă și au avut loc explozii utilizate pentru a forța deschiderea ușilor blindate, nu au fost raportate victime. Cei doi casieri aflați în vehicul sunt în stare de șoc și au fost transportați la spitalul din Reggio Calabria pentru evaluări suplimentare.

Tronsonul de autostradă în direcția nord, între nodurile Scilla și Bagnara, a fost închis complet pentru cercetări. Echipele de poliție, carabinieri și experți criminaliști au lucrat ore în șir pentru a strânge probe, inclusiv resturi de explozibili, gloanțe și fragmente din vehiculele incendiate.

Un jaf aproape identic, în același loc, în 1997

Atacul amintește izbitor de un jaf major comis în decembrie 1997, în exact aceeași zonă. Atunci, o altă bandă de atacatori a blocat o dubă de valori și a fugit cu aproximativ 10 miliarde de lire italiene, tot bani destinați plății pensiilor. Tehnica a fost similară: vehicule incendiate, explozii și o organizare minuțioasă.

Anchetatorii italieni iau în calcul posibilitatea ca gruparea care a comis atacul să fie una specializată în jafuri asupra transporturilor de valori, cu operațiuni anterioare în diverse zone ale țării, inclusiv în provincia Foggia.

Potrivit surselor din poliție, modul de operare- incendierea mașinilor, folosirea explozibililor pentru a deschide ușile blindate și blocarea completă a traficului – indică o structură criminală bine organizată.

Totodată, autoritățile cred că o acțiune de o asemenea amploare nu ar fi putut avea loc fără aprobarea organizației mafiote din tegiunea Calabria.

Deși anchetatorii au găsit rămășițe din vehiculele arse și au prelevat probe balistice, atacatorii au reușit să se facă nevăzuți într-un timp foarte scurt. Nu există, deocamdată, suspecți identificați, iar zona în care a avut loc atacul – cu tuneluri și porțiuni greu accesibile – le-a oferit bandiților avantajul perfect pentru retragere.

Poliția italiană continuă investigațiile, analizând imaginile camerelor de supraveghere de pe autostradă și posibilele legături dintre acest jaf și alte atacuri similare din ultimii ani.