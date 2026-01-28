search
Un ministru malaezian a sugerat că stresul legat de muncă ar putea determina persoanele să devină homosexuale

Publicat:

Ministrul Afacerilor Religioase din Malaezia, Zulkifli Hasan, a declarat recent că stresul legat de muncă ar putea fi unul dintre factorii care determină unele persoane să devină homosexuale.

Zulkifli Hasan/FOTO: X@DrZulkifliHasan
Zulkifli Hasan/FOTO: X@DrZulkifliHasan

Potrivit Daily Express Malaysia, acesta a citat un studiu din 2017, precizând că influența socială, experiențele sexuale și alți factori personali joacă, de asemenea, un rol.

Studiul sugerează că o combinație a acestor elemente ar putea contribui la dezvoltarea comportamentului asociat LGBTQ.

Declarația a fost făcută ca răspuns scris la un interpel parlamentar adresat de Datuk Siti Zailah Mohd Yusoff, care a cerut date actualizate despre tendințele LGBTQ în Malaysia, inclusiv grupurile de vârstă, componența etnică și principalii factori care contribuie la fenomen.

Totuși, Zulkifli a spus că guvernul nu deține statistici oficiale privind dimensiunea populației LGBTQ din Malaysia.

Răspunzând la o întrebare parlamentară a deputatului din Hulu Terengganu, Datuk Rosol Wahid, privind numărul arestărilor și urmăririlor penale legate de LGBTQ între 2022 și 2025, el a spus că au fost înregistrate 135 de cazuri.

Potrivit ONG-ului britanic Human Dignity Trust, Malaysia incriminează activitățile sexuale între persoane de același sex, atât între bărbați, cât și între femei. De asemenea, expresia de gen a persoanelor trans este considerată infracțiune.

Pedepsele pot ajunge până la 20 de ani de închisoare și aplicarea pedepsei cu biciul. Există dovezi că legea este aplicată și în ultimii ani, iar persoanele LGBTQ sunt frecvent supuse discriminării și violenței. 

