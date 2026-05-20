Un cutremur de suprafață cu magnitudinea de 5,6 a lovit miercuri zona central-estică a Turcia, provocând panică în mai multe provincii. Imagini difuzate de presa locală au surprins oameni ieșind în grabă din clădiri și adunându-se în parcuri sau spații deschise, de teamă să nu urmeze replici. Nu au fost raportare pagube majore. 

Autoritățile au anunțat și câteva pagube materiale minore. FOTO: Shutterstock

Potrivit Centrului German de Cercetare în Geoștiințe (GFZ), seismul a avut magnitudinea de 5,8 și s-a produs la o adâncime de 10 kilometri. Institutul american de geologie USGS a estimat însă magnitudinea la 5,4.

Epicentrul cutremurului a fost localizat în apropierea districtului Battalgazi din provincia Malatya, la aproximativ 19 kilometri nord de localitatea Sincik.

Autoritățile turce au transmis că seismul s-a resimțit și în provinciile Adıyaman, Elazığ, Tunceli și Şanlıurfa.

Guvernatorul provinciei Malatya, Seddar Yavuz, a declarat că serviciile de urgență au primit 22 de apeluri după cutremur, iar șase persoane au ajuns la spital, conform publicației Daily Sabah.

Două dintre acestea s-au rănit după ce au sărit de la etaje superioare în timpul panicii, iar alte patru au avut episoade severe de anxietate sau atacuri de panică. Niciuna dintre persoanele internate nu se află în stare critică.

Autoritățile au anunțat și câteva pagube materiale minore: un grajd s-a prăbușit parțial în districtul Yazıhan, iar o clădire abandonată din Doğanşehir a fost avariată.

În urma seismului, școlile din provincia Malatya au fost închise pentru o zi.

Regiunea a fost grav afectată de cutremurele devastatoare din februarie 2023, cunoscute drept seismele din Kahramanmaraș, care au provocat zeci de mii de victime în sudul Turciei.

După tragedia din 2023, autoritățile turce au reconstruit numeroase locuințe cu standarde antiseismice.

„Am construit 124.000 de locuințe rezistente la cutremure. Acesta este unul dintre motivele pentru care nu au existat pagube semnificative astăzi”, a declarat guvernatorul Seddar Yavuz pentru postul A Haber.

