UEFA a tăiat în carne vie: antrenorul de fotbal care și-a filmat jucătoarele la duș a fost suspendat pe viață

Sentință pronunțată de UEFA împotriva lui Petr Vlachovsky, în vârstă de 42 de ani, fost antrenor al echipei naționale feminine Under-19 a Republicii Cehe. Printre victime lui s-au numărat și minore.

Vlachovsky a fost suspendat pe viață de UEFA pentru că și-a filmat jucătoarele în timp ce se dezbrăcau fără știrea lor. Timp de patru ani, din 2019 până în 2023, ar fi folosit o cameră ascunsă în rucsac pentru a filma 15 jucătoare, cea mai tânără dintre ele având 17 ani, în timp ce făceau duș și se schimbau în diverse vestiare, înainte și după antrenamente și meciuri.

Aseară, UEFA a anunțat că a numit un inspector de etică și disciplină pentru a investiga acuzațiile de potențiale abateri și - la cererea sa - a ales să-i interzică pe viață lui Vlachovsky din orice activitate fotbalistică pentru încălcarea regulilor de bază ale conduitei decente.

Fostul antrenor fusese deja suspendat și obligat să despăgubească sportivele. Ani mai târziu, o instanță penală l-a condamnat la o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare și o interdicție de cinci ani de a antrena la nivel național.

Acum, a venit lovitura decisivă. Vlachovsky nu va mai antrena. O mică victorie pentru jucătoare, multe dintre ele fiind traumatizate de abuzurile pe care le-au suferit. Unele povestesc că se tem să doarmă noaptea, altele sunt îngrijorate când se află în locuri publice, de teamă să nu fie filmate.