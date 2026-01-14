„Am pilotat drone pe cel mai fierbinte front din Ucraina”. Mărturia unui soldat despre limitele apărării ucrainene

Sergentul Dimko Jluktenko, liderul unei echipe de drone din cadrul Forțelor Sistemelor fără Pilot, a oferit pentru Business Insider o mărturie despre eficiența dronelor pe un câmp de luptă marcat de cele mai dure bătălii ale războiului. Jluktenko pilotează drone cu aripi fixe, oferind trupelor și comandanților ucraineni informații vitale înaintea atacurilor.

Dimko Jluktenko a luptat lângă Pokrovsk, un oraș cheie din regiunea Donețk pe care Rusia a declarat că l-a cucerit la începutul lunii decembrie.

Înainte de războiul la scară largă al Rusiei, eram inginer software și lucram pentru companii din San Francisco, Noua Zeelandă și Germania.

Astăzi, conduc o echipă de cinci până la șase operatori de drone. Sarcina noastră este să folosim drone ce zboară la altitudine înaltă pentru a furniza informații trupelor și comandanților noștri.

Cu ajutorul serviciilor noastre de informații, artileria precum HIMARS și echipele de atac cu drone au posibilitatea de a viza echipamente și soldați ruși, adesea înainte ca aceștia să ajungă pe linia frontului.

Am fost redistribuiți în zona Pokrovsk în august, întrucât luptele ce se duceau acolo au crescut în intensitate. Dat fiind că operatorii de drone sunt ținte prioritare în război, obișnuiam să ne adăpostim zile în șir în case și buncăre subterane din afara orașului.

Când am ajuns acolo, vremea era însorită și ideală pentru zbor.

Dar sfârșitul lunii octombrie a fost dezastruos pentru noi. Toamna e ceață în Ucraina, nori denși și joși acoperind cerul - nu se mai vede nimic la intre 100 și 300 de metri deasupra solului.

În prezența lor, nicio cameră cu infraroșu sau termică nu poate vedea, astfel că zile întregi a fost imposibil să zburăm cu dronele noastre.

În acea perioadă, rușii au profitat de nori pentru a-și acoperi înaintarea pe jos și în vehicule. Ținând cont de aceste condiții de vreme, numărul de oameni pe care i-au sacrificat pentru a cuceri orașul și resursele noastre limitate, nu am mai avut nicio modalitate viabilă de a apăra Pokrovsk.

Ucraina este dependentă de războiul cu drone. Ne-au ajutat să depășim perioadele cele mai înfiorătoare ale acestor atacuri rusești și au schimbat fața războiului. De pildă, pe parcursul verii, anul trecut, cred că nu am văzut un tanc decât de vreo două ori pe câmpul de luptă.

Dronele sunt ieftine și eficiente, iar dacă am fi avut un număr nelimitat, am fi lucrat non-stop pentru a-i înfrunta pe ruși în Pokrovsk.

Dar realitatea e că nu dispunem de un număr infinit, astfel că avem nevoie de alte instrumente și resurse de atac, precum foc de artilerie și trupe. Războiul este complex, iar dronele nu pot fi singura soluție.

Zburând în orb

În condiții normale, facem zboruri de recunoaștere de patru ori pe zi, fiecare zbor durând aproximativ trei-patru ore, uneori până în toiul nopții. Este obositor, dar merită, pentru că putem face o diferență uriașă pentru apărătorii ucraineni. Putem vedea unde se deplasează forțele rusești, lipsindu-i de elementul surpriză, și scotoci după echipamente, precum apărarea aeriană și artileria pentru ca comandanții să le lovească.

Noi, operatorii de drone însărcinați cu misiuni de recunoaștere, ne bazăm în mare măsură pe navigația vizuală. Studiem Pokrovsk atât de minuțios încât, chiar și atunci când drona noastră este bruiată, îi putem determina locația pur și simplu după aspectul terenului sau alte repere.

În sezonul de ceață, încercăm să profităm la maximum de orice fereastră de vizibilitate. Uneori, avem noroc și efectuăm cinci zboruri în cadrul unei rotații de cinci zile.

Totuși, au fost și zile în care am așteptat pur și simplu să se însenineze cerul.

Putem încerca să zburăm și pe un cer acoperit, dar dacă zburăm jos, dronele noastre voluminoase devin ușor de observat și de distrus. Deoarece avem mijloace limitate, încercăm să le conservăm și să nu acționăm imprudent.

Totuși, în zilele cu vânt puternic, există posibilitatea ca norii să se risipească rapid și să obținem imagini bune ale câmpului de luptă. Uneori, când vizibilitatea este redusă, nu ne face totuși munca imposibilă, suntem nevoiți să riscăm să zburăm pe o astfel de vreme, mai ales în condițiile în care trupele noastre înfruntă un atac major.

La sfârșitul verii, situația din Pokrovsk devenea din ce în ce mai problematică, atât la sol, cât și în aer. Odată, sprijineam artileria cu rază lungă de acțiune să se concentreze pe spatele rusesc.

În toamnă, lucram cu unități care luptau la mică distanță.

Matematica brutal de simplă a Rusiei

Am început să observ că tacticile Rusiei au impact în jurul lunii septembrie.

În întreaga zonă de război, strategia lor să ne identifice limitările și să ne copleșească cu cel mai mic număr de soldați necesar pentru a ne ocupa pozițiile.

E matematică simplă. Inițial, trimiteau în jur de 10 soldați. Dacă nu era de ajuns, trimiteau 20. Apoi încercau să trimită 30.

Zi după zi, își cresc numărul de trupe și echipamente. Scopul lor este să creeze o situație în care nu mai avem suficiente drone pentru a contracara infanteria de asalt.

Ca să împiedicăm un atac din partea a 50 de oameni răsfirații, am avea nevoie de cel puțin 150 de drone și artilerie, ceea ce este dificil de organizat cu resursele noastre limitate.

Când operam în Pokrovsk, existau deja zone ale orașului unde rușii avansaseră, așa că zona de luptă era poroasă și fără granițe definite.

Soldații ucraineni au nevoie de mai mult decât drone

Dacă am fi avut mai multe trupe, am fi putut rezista mult mai mult timp și am fi efectuat manevre mai agresive.

Dacă am fi avut mai multe drone de recunoaștere, echipa noastră ar fi putut zbura deasupra Pokrovsk non-stop, nu ne-am fi oprit din cauza norilor.

Dotați cu un număr mai mare de drone de atac FPV, piloții noștri ar continua să-i vâneze și să-i atace pe ruși mai aproape de sol.

Dar nu le avem. Așadar, am avea nevoie de alte instrumente de atac în afară de drone FPV, chiar dacă acestea reprezintă aproximativ 80% din victimele făcute printre ruși.

Este o ironie, dar unele dintre aceste mijloace au dispărut tocmai întrucât războiul a suferit atât de multe transformări. Mortarele ar fi putut fi de ajutor, dar în bună parte am încetat să le mai folosim - câmpul de luptă a devenit atât de transparent încât este o misiune sinucigașă să te plimbi aproape de linia frontului cu o camionetă în care transporți un mortier.

Ceea ce ne-ar trebui mai presus de toate este muniție de artilerie. Anul trecut, unele unități HIMARS cu care am lucrat o raționalizau: nu mai mult de patru atacuri pe săptămână.

Alte unități de artilerie aveau o limită de doar trei obuze de artilerie pe zi. Le găseam o țintă, iar ei spuneau: „Nu mai avem pentru astăzi. Îmi pare rău, băieți.”

Sezonul de iarnă este supranumit de piloții de drone „extrasezon”. În același timp, terenul nu mai este atât de noroios - un moment perfect pentru ca rușii să atace.

Luna aceasta, mă redistribuie la Dnipro. Lupta continuă.