După Khamenei, haosul: 32 de Generali Provinciali Controlează Ormuz — fără telefon de la Teheran

În cadrul doctrinei Defa-e Mozaik („apărarea mozaic”), Iranul a înlocuit o comandă rigid centralizată cu o rețea de noduri semi-autonome, astfel încât decizii tactice precum lansări de rachete, roiuri de drone sau operațiuni navale pot fi luate local fără aprobarea directă a centrului.

În aprilie 1988, o mină iraniană a avariat o fregată americană în Golful Persic. Răspunsul SUA a durat o zi și a distrus jumătate din marina Iranului. Treizeci și opt de ani mai târziu, Teheranul ia din nou în calcul aceeași tactică — într-un context în care nu mai are marina pe care să o piardă.

Strâmtoarea Ormuz — ultima carte a Iranului?

Pe 10 martie, CENTCOM a anunțat distrugerea a 16 nave iraniene cu capacitate de minare în apropierea Strâmtorii Ormuz — o operațiune preventivă care confirmă că Washingtonul tratează amenințarea ca iminentă, nu ipotetică. Același Trump care avertiza pe Truth Social că nu are „rapoarte că Iranul ar fi făcut acest lucru" aproba simultan distrugerea flotilei care urma să o facă. Contradicția e revelatoare: SUA nu așteptau confirmarea, ci acționau pe baza intenției. Minarea Ormuz nu e o noutate doctrinară. Iranul a mai recurs la această tactică în timpul Războiului Iran-Irak, cu consecințe cunoscute — în aprilie 1988, o mină iraniană a avariat USS Samuel B. Roberts, declanșând Operațiunea Praying Mantis, în urma căreia marina iraniană a pierdut fregate, platforme petroliere și ambarcațiuni rapide într-o singură zi. Lecția de atunci n-a fost uitată nici la Teheran, nici la Washington. Paradoxul strategic e că minarea Ormuz lovește în primul rând Iranul însuși. Exporturile iraniene de petrol — în special livrările spre China, cel mai mare cumpărător — tranzitează aceeași strâmtoare. Datele de trafic maritim sunt elocvente: între 22 februarie și 1 martie, 24 de nave din „flota fantomă" iraniană traversau Ormuz săptămânal; după 2 martie, numărul a coborât la trei. Strâmtoarea e deja parțial închisă pentru Iran, indiferent de mine.

Contextul militar explică de ce minarea a devenit totuși o opțiune luată în calcul. Atacurile sistematice americano-israeliene asupra infrastructurii de rachete balistice au erodat capacitatea iraniană de ripostă convențională. Minele sunt ieftine, greu de localizat, nu necesită comandă centrală — exact tipul de armă pe care o forță decapitată și descentralizată o poate folosi fără coordonare strategică. Tocmai de aceea e periculoasă: nu ca decizie politică calculată a Teheranului, ci ca opțiune tactică disponibilă oricărui comandant provincial cu acces la ambarcațiuni mici și stocuri de mine, într-o structură militară unde autoritatea de lansare a fost delegată în jos pe trei ranguri.

Structura de comandă a IRGC și riscul erorilor strategice

Întrebarea privind posibilitatea unui atac iranian accidental sau necoordonat către un stat vecin, precum Turcia, este una extrem de relevantă. Evenimentele recente arată că arhitectura de comandă a Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) a fost concepută pentru a supraviețui unui conflict major, dar această reziliență creează și un risc nou: decizii militare descentralizate care pot genera erori de calcul geopolitic.

Până la începutul războiului din 28 februarie 2026, autoritatea supremă pentru lansarea atacurilor strategice aparținea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. IRGC răspundea direct acestuia și funcționa practic ca un stat în stat, cu propriile forțe militare, rețele de informații și o putere economică semnificativă, toate orientate spre supraviețuirea sistemului revoluționar islamic. Moartea lui Khamenei în prima zi a atacului americano-israelian a decapitat acest nivel de comandă. Noul lider al IRGC, Ahmad Vahidi, participă la toate reuniunile de securitate de nivel înalt, însă coerența strategică a centrului de comandă este inevitabil afectată. Sub acest nivel central, IRGC operează 11 comandamente regionale de securitate care acoperă cele 31 de provincii ale Iranului. Fiecare comandament regional coordonează aproximativ trei provincii și, în cazul unei stări de urgență, poate prelua autoritate deplină asupra aparatului de stat local, inclusiv administrația, sistemul bancar și instituțiile publice.

Acest nivel are rolul de coordonare operațională regională: planifică operațiuni care implică mai multe provincii, gestionează rezervele militare și menține coerența între unitățile vecine. Elementul esențial al sistemului este însă nivelul provincial. Fiecare dintre cele 31 de provincii ale Iranului are propriul corp IRGC, cu structură de comandă și lanț decizional propriu. Logica sistemului este simplă: dacă centrul de comandă din Teheran este neutralizat, fiecare provincie poate continua să funcționeze ca o unitate militară autonomă. În aceste condiții, deciziile tactice — lansări de rachete, roiuri de drone sau operațiuni navale — pot fi luate local fără aprobarea directă a centrului. Această structură este cunoscută drept doctrina Defa-e Mozaik (apărarea mozaic), care înlocuiește o ierarhie rigidă cu autonomie distribuită. În locul unui singur centru vulnerabil la lovituri de precizie, autoritatea militară este dispersată în zeci de noduri semi-autonome. Astfel, chiar dacă cartierul general din Teheran este neutralizat, lansările de rachete sau operațiunile militare locale pot continua.

Delegarea autorității a fost pregătită înaintea atacurilor americane și israeliene: fiecare comandant și-a desemnat succesori pe mai multe niveluri pentru a asigura continuitatea. Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a confirmat public această schimbare, afirmând că unitățile militare acționează independent pe baza unor instrucțiuni generale stabilite în avans. Un exemplu concret al riscului generat de acest sistem este incidentul din Turkey. Pe 4 martie, Ankara a anunțat că a interceptat o rachetă balistică iraniană în apropierea frontierei. A doua zi, Azerbaijan a acuzat Iranul că a lansat drone către aeroportul din Nakhchivan. În ambele situații, conducerea militară iraniană a emis negări neobișnuit de ferme, sugerând posibilitatea ca o unitate provincială să fi lansat atacul fără aprobare centrală sau să fi interpretat instrucțiunile generale mai agresiv decât intenționa conducerea de la Teheran. Această structură creează reziliență militară, dar introduce și riscul ca ofițeri de nivel mediu să poată declanșa incidente internaționale.

Ce înseamnă pentru România?

Pentru Romania, această arhitectură generează câteva scenarii de risc. Un comandant provincial din nord-vestul Iranului ar putea lansa o rachetă cu rază medie către o țintă percepută drept americană — baze din Golf, Cipru sau chiar România — fără coordonare centrală. Instrucțiunile generale pot fi interpretate extensiv: dacă acestea prevăd lovirea bazelor americane în cazul unui atac, prezența avioanelor cisternă la Mihail Kogălniceanu Air Base ar putea fi percepută ca implicare directă în operațiuni contra Iranului.

Într-un alt scenariu, dacă infrastructura militară iraniană și stocurile de rachete sunt distruse sistematic de SUA și Israel, coerența strategică a IRGC ar putea scădea. O forță fragmentată, cu autonomie locală ridicată, poate deveni mai imprevizibilă și mai periculoasă, deoarece comandanții izolați pot lua decizii disperate. Structura „mozaic” a IRGC rezolvă problema supraviețuirii instituționale într-un război de mare intensitate, dar creează o vulnerabilitate majoră: impredictibilitatea tactică. Conducerea de la Teheran poate negocia sau încerca dezescaladare la nivel strategic, însă nu poate garanta că toți cei 31 de comandanți provinciali vor urma același calcul. Pentru România, riscul principal nu vine neapărat dintr-o decizie deliberată a Iranului de a lovi un stat NATO, ci din posibilitatea unei erori de calcul a unui comandant provincial cu autonomie reală și instrucțiuni generale privind lovirea bazelor americane. Incidentul din Turcia nu pare o anomalie, ci mai degrabă dovada că sistemul funcționează exact așa cum a fost conceput — și cât de periculos poate deveni în același timp.

Cum funcționează transferul de comandă în IRGC — pe trei niveluri?

(mecanismul de bază: ordinele sigilate pre-delegate)

Aceasta e cheia întregului sistem și e puțin înțeleasă public. Fiecare dintre cele 31 de comandamente provinciale primiseră, înainte de 28 februarie 2026, autoritate de lansare pre-delegată, stocuri de muniție, arsenale de rachete și drone, flotile de ambarcațiuni rapide și ordine de contingență sigilate. Ordinele sigilate funcționează astfel: comandantul provincial nu sună la Teheran să ceară aprobare. El deschide plicul sigilat corespunzător scenariului în curs — „dacă suntem atacați din aer", „dacă liderul suprem moare", „dacă comunicațiile cu centrul sunt tăiate" — și execută ce scrie acolo. Ordinul a fost emis de Khamenei în avans. Autoritatea e transferată în momentul în care condiția din plic se îndeplinește.

Nivelul 1 → Nivelul 2: De la Liderul Suprem la comandamentele regionale

Înainte de război, lanțul era: Lider Suprem → Comandant-șef IRGC → 10 comandamente regionale multi-provinciale (Gharargah/ în contextul militar iranian e termenul tehnic pentru un comandament de nivel operațional superior, echivalentul aproximativ al unui corp de armată în terminologia NATO.) Aceste comandamente regionale sunt responsabile pentru coordonarea activităților unităților operaționale și teritoriale, funcționând similar unor comenzi de nivel corp de armată. Fiecare comandament regional supervizează 3-4 provincii și menține coerența operațională între ele — planificare comună, redistribuire de resurse, coordonare de focuri. Adjunctul ministrului apărării Talaeinik a declarat public că fiecare figură din lanțul de comandă și-a nominalizat succesori pe trei ranguri, gata să îi înlocuiască imediat. Dacă un comandant regional e eliminat, succesorul de rang 1 preia. Dacă și acesta e eliminat, succesorul de rang 2. Dacă și acesta, rang 3. Trei eliminări succesive sunt necesare pentru a scoate din funcțiune un singur nod.

Nivelul 2 → Nivelul 3: de la regional la provincial. Comandament regional → 32 comandamente provinciale (Sepah provincial)

Comandanții teritoriali IRGC au supervizare directă asupra organizațiilor Basij locale și autoritate și autonomie pentru a acționa independent în cazul unei crize imediate. Transferul la acest nivel nu e o decizie — e o condiție automată. Dacă comandamentul regional nu mai transmite ordine în intervalul de timp pre-stabilit, comandantul provincial activează ordinele sigilate și acționează pe cont propriu. Ministrul de externe iranian Araghchi a confirmat public că unitățile militare „sunt acum independente și oarecum izolate, acționând pe baza instrucțiunilor generale date în avans."

Nivelul 3: Comandamentul provincial — cine apasă efectiv pe trăgaci

Fiecare comandament provincial are independent: cartier general propriu, comandă și control, arsenale de rachete și drone, flotile de bărci rapide, miliții Basij integrate și autoritate de lansare pre-delegată. Comandantul provincial are autoritate deplină să lanseze rachete, drone, operațiuni navale sau raiduri de gherilă fără să aștepte aprobare de sus. Nu e insubordonare — e exact ce i s-a cerut să facă.

Problema constituțională — de ce nimeni nu poate opri sistemul

Aceasta e dimensiunea cel mai puțin discutată și cea mai importantă. Articolul 110 din Constituția iraniană din 1979 conferă autoritatea de comandă supremă asupra tuturor forțelor armate exclusiv Liderului Suprem. El singur este comandant-șef. Khamenei a emis ordinele de pre-delegare. Khamenei e mort. Mojtaba Khamenei a fost numit succesor pe 8 martie — a fost rănit într-un atac aerian și nu a vorbit, nu a apărut public, nu a emis niciun ordin verificabil. Singurul mecanism constituțional care ar putea revoca autoritatea de lansare a celor 31 de comandamente există într-o funcție ocupată de un om care poate să nu fie capabil să o exercite. Președintele Pezeshkian poate emite declarații. Nu poate contramanda un comandant provincial din Bushehr care lansează rachete anti-navă. Parlamentul poate vota legi. Nu poate revoca autoritatea de lansare emisă de un comandant-șef decedat ale cărui ordine rămân legal valabile până când un succesor viu le revocă explicit.

Cazul Turcia — mecanismul în acțiune

NATO a interceptat o rachetă balistică iraniană îndreptată spre Turcia. Șeful forțelor armate iraniene a emis negări neobișnuit de directe. Negarea rapidă și explicită din partea conducerii centrale e ea însăși dovada că lansarea nu a fost autorizată de centru — centrul a aflat după ce racheta era deja în zbor, la fel ca și restul lumii. Scenariul cel mai probabil: un comandant provincial din nord-vestul Iranului — zona Azerbaidjan de Vest sau Kurdistan, cu rază directă spre Turcia — a interpretat instrucțiunile generale pre-delegate ca autorizând o lovitură spre o bază NATO percepută ca implicată în conflict, a deschis plicul sigilat corespunzător și a executat. Se presupune astfel ca Centrul de la Teheran nu a știut, nu a aprobat și nu a putut opri. Iar constituțional, nu are încă instrumentul legal să interzică explicit repetarea. Acesta e riscul real pentru România: nu o decizie politică deliberată, ci un comandant provincial cu ordine sigilate care include în categoria țintelor „baze americane" — și Kogălniceanu tocmai a devenit una.

Structura completă a comandamentelor provinciale Sepah

Comandamentele teritoriale ale Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) – cunoscute drept Sepah provinciale – au fost instituite în 2008 ca parte a reorganizării sistemului militar iranian. Structura cuprinde 32 de comandamente teritoriale: câte unul pentru fiecare dintre cele 31 de provincii ale Iranului și un comandament separat pentru Teheran. Unitățile sunt formate în principal din militari originari din provincia în care servesc, pentru a asigura cunoașterea terenului, a rețelelor sociale și a mediului local. Deși comandamentele provinciale sunt subordonate direct comandantului IRGC, organizația Basij are un rol esențial în planificare, sprijin logistic și inspecția activităților lor. Fiecare comandament provincial Sepah funcționează ca un nod militar aproape autonom, organizat pe trei niveluri.

Primul nivel este comandantul provincial, de regulă un general de brigadă (Sartip-e Yekom). Acesta este de obicei originar din provincia respectivă și cunoaște în detaliu geografia, rețelele tribale și structurile sociale locale. În cadrul doctrinei de continuitate a comenzii, fiecare comandant are desemnați succesori pe cel puțin trei niveluri ierarhice, pentru a asigura funcționarea unității chiar și în cazul eliminării conducerii.

Al doilea nivel îl reprezintă capacitățile militare organice ale fiecărui comandament. În funcție de poziția strategică a provinciei, acestea pot include unități de rachete balistice, drone de tip Shahed sau Karrar lansate de pe platforme mobile, artilerie și rachete de croazieră în provinciile costiere, precum și rețele locale ale Basij care pot mobiliza zeci de mii de voluntari. Fiecare comandament dispune, de asemenea, de propriile structuri de informații și contrainformații.

Al treilea nivel este reprezentat de ordinele pre-delegate, adesea descrise metaforic drept „plicul sigilat”. Potrivit declarațiilor ministrului iranian de externe Abbas Araghchi, anumite unități acționează deja pe baza unor ghidaje operaționale emise anterior, fără a depinde de instrucțiuni centrale continue. Această arhitectură a fost concepută pentru a permite forțelor IRGC să rămână operaționale chiar dacă liniile de comunicație sau conducerea centrală sunt perturbate.

Paradoxul acestui model de comandă a devenit evident în contextul conflictului din 2026. Sistemul a fost proiectat pentru a asigura că IRGC poate continua să funcționeze atât ca principală forță militară a Iranului, cât și ca garant al securității interne, chiar și sub atacuri susținute. Totuși, analiștii avertizează că eliminarea simultană a comandanților de nivel înalt și mediu poate eroda treptat coerența strategică a structurii. Există deja indicii că, la câteva zile de la începutul campaniei militare, reacțiile IRGC devin mai puțin coordonate și mai agresive, inclusiv atacuri asupra unor ținte civile din monarhiile Golfului.

Implicația practică pentru Romania este că descentralizarea crește reziliența, dar reduce controlul centralizat asupra escaladării. Un comandant provincial din regiuni precum Azerbaidjanul de Est sau Azerbaidjanul de Vest – situate la aproximativ 700 km de granița României – poate acționa pe baza unor ordine pre-delegate, fără ca autoritățile de la Teheran să poată interveni rapid pentru a opri o decizie operațională. Într-un astfel de sistem, erorile de calcul la nivel provincial pot declanșa incidente sau escaladări regionale mai largi, cu ofițeri de rang mediu capabili să autorizeze lovituri împotriva statelor vecine.

Care este situația în momentul actual în teatrul de operații?

Suntem în ziua 13 a războiului început pe 28 februarie 2026, iar conflictul dintre SUA–Israel și Iran intră într-o fază periculoasă, cu riscuri globale tot mai mari.

Strâmtoarea Ormuz a devenit punctul central al crizei. Traficul maritim este aproape paralizat după ce trei nave comerciale au fost atacate în această dimineață cu drone sau rachete; una dintre ele a luat foc, iar echipajul a abandonat vasul. Iranul a început să amplaseze mine navale pentru a bloca tranzitul petrolier, însă Washingtonul susține că forțele americane au distrus în ultimele ore 16 nave iraniene implicate în operațiuni de minare. Teheranul avertizează că piața petrolului ar trebui să se pregătească pentru un preț de 200 de dolari pe baril, deși cotațiile actuale sunt în jur de 90 de dolari. Pentru a evita un șoc energetic global, statele G7 au decis cea mai mare eliberare de petrol din rezervele strategice din istorie.

Operațiunile militare continuă pe toate fronturile. Israelul a lansat o nouă serie de lovituri aeriene „pe scară largă” asupra infrastructurii militare și a centrelor de comandă ale regimului iranian, în timp ce la Beirut sunt lovite pozițiile și structurile Hezbollah. De la începutul războiului, Iranul a efectuat cel puțin 25 de atacuri asupra bazelor sau instalațiilor cu personal militar american din Orientul Mijlociu. În paralel, Teheranul a lansat cel mai intens bombardament al său asupra Israelului de la debutul conflictului, folosind drone, rachete balistice și muniții cu fragmentare, declanșând alarme aeriene în Tel Aviv și Ierusalim.

Situația internă din Iran rămâne tensionată. Autoritățile au avertizat că orice protest va fi tratat ca act ostil în timp de război, iar șeful poliției a amenințat cu represalii dure împotriva celor considerați „dușmani ai statului”. După moartea ayatollahului Ali Khamenei, conducerea supremă a fost preluată rapid de fiul său, Mojtaba Khamenei, într-o mișcare menită să mențină continuitatea regimului. Care este situația lui? Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, este al treilea lider suprem al Iranului, ales în grabă pe 8 martie în mijlocul bombardamentelor — IRGC a presat membrii Adunării Experților să-l voteze, atmosfera reuniunii online fiind descrisă drept „nenaturală", cu timp limitat acordat celor care aveau obiecții. Presa de stat iraniană l-a descris drept „janbaz" — „rănit de inamic" — în contextul „războiului Ramadanului", fără să ofere detalii despre gravitatea stării sale. Noul lider suprem nu a apărut în public de la începutul războiului și nu a emis niciun mesaj. Presa occidentală îl descrie ca fiind mai dur decât tatăl său, cu legături strânse cu cei mai extremiști clerici ai regimului, cunoscut pentru că a supervizat personal zdrobirea protestelor din 2009 și pentru că deține un imperiu financiar ascuns de proprietăți de lux în toată lumea — în ciuda sancțiunilor impuse de SUA în 2019.

Problema legitimității — „dinastia" pe care revoluția a răsturnat-o

Iran International subliniază că Mojtaba moștenește aceeași contradicție care a definit ascensiunea tatălui său: un sistem care pretinde autoritate religioasă, dar apelează mereu la necesitate politică în momentele de criză. El nu conduce printr-o autoritate teologică autentică, ci prin putere și coerciție. Faptul că este hojatoleslam (este un titlu clerical în ierarhia șiită — al doilea nivel, sub ayatollah-structura este Talabieh (student) → Hojatoleslam → Ayatollah → Ayatollah al-Uzma (Mare Ayatollah) → Marja (autoritate supremă de referință), nu ayatollah, este o problemă de credibilitate. Dar tatăl său nu era nici el ayatollah când a fost ales în 1989, iar constituția a fost modificată pentru a-l acomoda. Un compromis similar e posibil și pentru Mojtaba.

Bilanțul militar continuă să crească. Comandamentul american din Orientul Mijlociu susține că a distrus până acum 19 nave iraniene, un submarin și aproape 2.000 de ținte terestre. Pierderile americane sunt estimate la aproximativ 150 de răniți și 7 morți. În Iran, numărul victimelor este extrem de disputat: estimările variază între 3.000 și 43.000 de morți, în funcție de surse și de gradul de propagandă.

Perspectivele conflictului rămân incerte. Președintele francez Emmanuel Macron avertizează că infrastructura militară iraniană nu a fost neutralizată complet și că Washingtonul trebuie să clarifice obiectivele finale ale campaniei. În privat, oficiali israelieni admit că nu există garanții că bombardamentele vor duce la prăbușirea regimului de la Teheran, mai ales în absența unei revolte interne. Donald Trump afirmă că războiul s-ar putea încheia „destul de repede”, însă semnalele de pe teren sugerează că operațiunile sunt departe de final.

Concluzia momentului: conflictul rămâne extrem de volatil, iar Strâmtoarea Ormuz reprezintă în prezent cel mai mare risc strategic global — punctul în care un război regional ar putea produce un șoc energetic și economic la nivel mondial.

Post Scriptum: Costurile războiului cu Iranul — „Operațiunea Epic Fury"

Agenția de presă Anadolu estimează că SUA au cheltuit aproximativ 779 de milioane de dolari în primele 24 de ore ale operațiunii. Pregătirea militară pre-atac — repoziționarea aeronavelor, desfășurarea a peste 12 nave de luptă — a costat suplimentar aproximativ 630 de milioane de dolari. Conform CSIS (Center for Strategic and International Studies), primele 100 de ore ale operațiunii au costat aproximativ 3,7 miliarde de dolari, adică circa 891 de milioane de dolari pe zi. Cea mai mare parte — 3,5 miliarde — nu era prevăzută în buget. Anadolu estimează că SUA au pierdut și active militare în valoare de aproximativ 2,52 miliarde de dolari în loviturile iraniene de represalii — inclusiv un sistem radar de avertizare timpurie AN/FPS-132 la baza aeriană Al-Udeid din Qatar, evaluat la 1,1 miliarde de dolari. Kent Smetters, directorul Penn Wharton Budget Model, estimează că totalul economic al loviturilor ar putea ajunge până la 210 miliarde de dolari. Costul direct pentru contribuabili — operațiuni militare plus înlocuirea echipamentelor și munițiilor — este estimat la aproximativ 65 de miliarde de dolari. „Dacă războiul durează mai mult de două luni, această cifră crește," a avertizat el. Modelul Penn Wharton estimează un conflict limitat de două luni (fără trupe terestre) la 40–95 de miliarde de dolari, în funcție de intensitate și reaprovizionarea cu muniții. La peste 700 de milioane de dolari pe zi, campania din Iran este cea mai costisitoare operațiune militară zilnică de la invazia Irakului din 2003. Războiul din Irak a costat circa 300 de milioane de dolari pe zi la apogeul său (2007–2008, ajustat la inflație), iar Războiul din Afghanistan a costat în medie 100–300 de milioane pe zi. Un interceptor THAAD costă 12,7 milioane de dolari, iar o rachetă Patriot PAC-3 costă 3,7 milioane. O rachetă iraniană costă o fracțiune din aceasta. De fiecare dată când Iranul lansează o rachetă de 500.000 de dolari și SUA o doboară cu un THAAD, cheltuiesc de 25 de ori mai mult pe apărare decât a costat atacul. Reprezentantul Brendan Boyle, membrul de rang al Comitetului pentru Buget din Camera Reprezentanților, a cerut Biroului pentru Buget al Congresului să analizeze costul exact al Operațiunii Epic Fury. Până acum, Pentagonul nu a publicat cifre oficiale și nu a solicitat Congresului un proiect de lege de cheltuieli suplimentare.