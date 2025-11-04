Alertă la Bruxelles. Aeroportul s-a închis după apariția unor drone în spațiul aerian

Traficul aerian pe Aeroportul din Bruxelles a fost suspendat marți seara din motive de siguranță, după o alertă de drone. Informația a fost confirmată de controlorul de trafic aerian skeyes.

„Puțin înainte de ora opt, a fost semnalată o dronă deasupra zonei aeroportului. Din motive de siguranță, tot traficul aerian a fost temporar suspendat”, a declarat purtătorul de cuvânt al skeyes, Kurt Verwilligen, potrivit Le Figaro.

Marți seara, în jurul orei 19:00, mai mulți cetățeni au raportat la poliție prezența a șase drone în apropierea bazei militare Kleine-Brogel.

Poliția locală s-a deplasat imediat la fața locului și a reușit să confirme vizual două dintre aceste drone.

Avioanele care se îndreptau spre principalul aeroport din Bruxelles și aeronavele care trebuiau să aterizeze în capitala belgiană sunt deviate acum către alte localități din Belgia, precum Liege, Charleroi sau Bruges.

De asemenea, au fost deviate către aerodromuri externe precum Paris sau Frankfurt, conform site-ului specializat Flight Radar.

Terminalul Zaventem a declarat pentru Het Laatste Nieuws că „investighează cazul” și că, deocamdată, nu există zboruri care să aterizeze sau să decoleze de la Bruxelles-Zaventem.

Ultimul zbor a decolat la ora 19:37 de pe aeroportul din Bruxelles, în timp ce ultimul avion a aterizat la ora 19:46.

Aeroportul din Bruxelles confirmă închiderea aeroportului, dar nu dorește să ofere informații suplimentare în acest moment. „Investigăm în prezent”, a declarat aeroportul.