Breaking Alertă în Germania: luare de ostatici la o bancă din Sinzig, în momentul sosirii unui transport de valori. Poliția a izolat centrul orașului

O operațiune de amploare este în desfășurare în orașul Sinzig, din Germania, după ce poliția a confirmat o luare de ostatici la o sucursală a unei bănci Volksbank. Forțele speciale au fost mobilizate, iar zona centrală a orașului a fost complet izolată.

Autoritățile germane au anunțat vineri, 8 mai, că intervin în forță în urma unui incident produs într-o filială a băncii Volksbank, din centrul orașului Sinzig.

Potrivit poliției, situația a fost semnalată în jurul orei 9:00, moment în care a fost declanșată o amplă operațiune de securitate.

Potrivit BILD, atacul a avut loc în momentul sosirii unui transport de valori în fața băncii. Un angajat al serviciului de securitate a fost interceptat și amenințat de un bărbat necunoscut, fiind, ulterior, reținut în interiorul clădirii. Există informații neconfirmate oficial potrivit cărora suspectul și ostaticul s-ar afla în zona seifului băncii.

Poliția a confirmat prezența unor forțe speciale la fața locului, iar elicoptere survolează în permanență zona. De asemenea, centrul orașului a fost închis circulației, iar locuitorilor li s-a recomandat să evite zona.

„În prezent, se presupune că în interiorul băncii se află mai mulți autori și ostatici. Situația este stabilă, iar în afara perimetrului securizat nu există pericol pentru populație”, a transmis un purtător de cuvânt al poliției.

În acest moment, nu este clar numărul exact al persoanelor ținute ostatice și nici dacă suspecții sunt înarmați.

Sinzig, un oraș liniștit din districtul Ahrweiler, se află în apropiere de Bonn și Koblenz, în vestul Germaniei.

Ancheta și operațiunea poliției sunt în desfășurare.