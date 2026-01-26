Președintele Serbiei și-a avertizat guvernul că Ucraina ar putea deveni membră a UE în 2027. Cine suține Kievul și cine s-ar putea opune?

Posibila aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană într-un termen accelerat a început să fie discutată tot mai des, inclusiv în cercuri politice care privesc cu reticență această perspectivă. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a confirmat public că scenariul intrării Ucrainei în UE în anul 2027 este luat în calcul la nivel european, avertizând însă că o asemenea decizie ar putea provoca „cutremure politice” în interiorul Uniunii.

Declarațiile au fost făcute pe 25 ianuarie, în cadrul unei ședințe de guvern, și au fost relatate de publicația proguvernamentală Novosti.rs. Vučić a afirmat că ideea aderării accelerate a Ucrainei este legată de un posibil plan de pace între Kiev și Moscova, care ar include garanții politice clare pentru viitorul european al Ucrainei.

„Nu aș fi spus acest lucru dacă nu aș fi fost convins că este adevărat. Am aflat că, în eventualitatea unui acord de pace între Rusia și Ucraina, una dintre condiții ar fi ca Ucraina să devină membră a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2027. Dacă se dorește ca planul de pace să funcționeze și violențele să înceteze, Ucraina trebuie să fie membră a UE”, a declarat liderul sârb.

Totodată, Vučić a anticipat opoziția unor state membre, menționând explicit Polonia, Cehia, Ungaria și Slovacia, și a avertizat că o astfel de decizie ar presupune „modificări forțate ale procedurilor, contrare regulilor actuale”.

Integrare accelerată, dar nu fără rezistență

Afirmațiile președintelui Serbiei vin într-un moment în care, la nivel european, se discută tot mai des despre posibilitatea unei integrări „pe repede înainte” a Ucrainei, pe fondul războiului declanșat de Rusia și al necesității de a oferi Kievului garanții politice și economice solide. Susținătorii acestei abordări consideră că doar o ancorare fermă a Ucrainei în structurile europene poate descuraja o nouă agresiune rusă.

La Kiev, ideea unui calendar accelerat nu este respinsă. Recent, vicepremierul pentru integrare europeană și euroatlantică, Taras Kacika, a declarat că Ucraina ar putea deveni membră a Uniunii Europene chiar înainte de 2030, posibil în 2027, dacă anumite procese vor fi derulate în paralel.

„Ne aflăm într-o etapă în care trebuie să îndeplinim toate cerințele impuse de Uniunea Europeană. Avem criterii clare, știm ce mai este de făcut, iar finalizarea acestui proces ar necesita aproximativ doi ani de muncă intensă din partea Parlamentului, Guvernului și a tuturor instituțiilor implicate. Asta ne duce spre finalul anului 2027”, a explicat oficialul ucrainean.

Potrivit acestuia, fixarea unei date concrete pentru aderarea Ucrainei în cadrul unui plan de pace ar avea rolul unui reper politic menit să accelereze tranziția către o viață post-conflict.

Lituania susține un calendar clar pentru aderarea Ucrainei

În timp ce unele state privesc cu rezervă extinderea accelerată a Uniunii, altele se poziționează ferm în favoarea Ucrainei. Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a declarat că aderarea Ucrainei la UE până în 2030 reprezintă un obiectiv strategic pentru Vilnius.

Declarația a fost făcută la Vilnius, în cadrul unei conferințe de presă comune cu liderii Ucrainei și Poloniei, și a fost citată de Europa Liberă.

„Lituania își dorește ca Ucraina să devină membră a Uniunii Europene până în 2030. Acesta ar fi un pas decisiv pentru asigurarea stabilității, securității și prosperității pe termen lung, nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga regiune”, a afirmat Nausėda, adăugând că țara sa va sprijini activ parcursul european al Kievului în timpul președinției lituaniene a Consiliului UE din 2027.

Liderul lituanian a comentat și intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, apreciind că acestea demonstrează lipsa de disponibilitate a Moscovei pentru un armistițiu real și un acord de pace echitabil. În acest context, Nausėda a subliniat că forțele armate ucrainene rămân principalul factor de descurajare a agresiunii ruse.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a aflat pe 25 ianuarie într-o vizită oficială în Lituania, unde a participat la reuniunea „Triunghiului de la Lublin” și a discutat cu omologul său lituanian despre nevoile urgente ale sectorului energetic ucrainean.