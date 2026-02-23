Rusia avertizează Estonia în privința amplasării unor arme nucleare pe teritoriul său

Rusia a avertizat că își va redirecționa arsenalul nuclear către Estonia în eventualitatea în care NATO ar desfășura arme nucleare pe teritoriul statului baltic, escaladând retorica nucleară pe fondul dezbaterilor reînnoite privind postura nucleară a Europei, relatează Newsweek.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a ținut să sublinieze duminică că Moscova nu amenință Estonia sau alte țări europene, dar va lua măsuri dacă arme nucleare ar fi amplasate acolo.

„Nu amenințăm Estonia, și nici celelalte țări europene, dar dacă există arme nucleare îndreptate împotriva noastră pe teritoriul Estoniei, atunci armele noastre nucleare vor fi îndreptate către teritoriul Estoniei, iar Estonia trebuie să înțeleagă clar acest lucru”, a spus Peskov, potrivit presei de stat ruse.

Declarațiile au venit după ce ministrul eston de externe, Margus Tsahkna, a declarat la începutul acestei săptămâni că Tallinnul ar fi dispus să găzduiască arme nucleare în viitor, dacă NATO ar considera acest lucru necesar.

„Aducerea unei arme nucleare aici, pe teritoriul nostru - nu suntem împotrivă”, a declarat Tsahkna pentru postul estonian ETV. El a adăugat că Estonia nu are o doctrină care ar exclude o astfel de posibilitate în cadrul planurilor de apărare ale NATO.

În prezent, nu există planuri de desfășurare a armelor nucleare în Estonia. Totuși, discuțiile privind amplasarea armamentului nuclear în Europa au revenit în prim-plan, în contextul în care unele state membre NATO reevaluează aranjamentele de securitate pe fondul incertitudinilor legate de angajamentul pe termen lung al Statelor Unite față de alianță.

Polonia, un alt stat NATO aflat la granița cu Rusia, a semnalat, de asemenea, un interes pentru consolidarea descurajării nucleare. La începutul acestei săptămâni, președintele țării a sugerat că Varșovia ar putea analiza dezvoltarea unor capacități de apărare nucleară. În 2024, fostul președinte polonez Andrzej Duda a afirmat că Polonia este pregătită și dispusă să găzduiască arme nucleare tactice americane.

Armele nucleare tactice, proiectate pentru utilizare țintită pe câmpul de luptă, nu sunt la fel de distructive precum armele strategice, de pildă rachetele balistice intercontinentale (ICBM), ce ar fi capabile să lovească orașe în cazul unui conflict nuclear. Statele Unite staționează deja arme nucleare tactice în mai multe țări europene, inclusiv Germania și Italia. În 2023, Rusia a confirmat că a desfășurat arme nucleare tactice în Belarus, aliatul său apropiat.

Țările NATO de pe flancul estic, în special cele aflate în vecinătatea Rusiei, și-au exprimat îngrijorarea sporită cu privire la scenariul unei agresiuni din partea Moscovei. Aceste temeri s-au intensificat după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

Statele Unite dețin cel mai mare arsenal nuclear din cadrul NATO. Împreună, SUA și Rusia controlează aproximativ 90% din armele nucleare ale lumii. În afară de SUA, doar Regatul Unit și Franța mai dețin arme nucleare dintre țările din Nato, însă stocurile lor sunt semnificativ mai mici.

În ultimele luni, liderii europeni au discutat tot mai frecvent despre o umbrelă nucleară furnizată de Franța și Regatul Unit, care să ofere o protecție pentru continent.

Estonia, care și-a recâștigat independența după prăbușirea Uniunii Sovietice, a găzduit în trecut facilități nucleare sovietice. Multe dintre acestea au fost dezmembrate după încheierea Războiului Rece. Țara este semnatară a Tratatului de Neproliferare Nucleară (TNP) din 1992, prin care s-a angajat să stopeze răspândirea armelor nucleare și să promoveze dezarmarea.