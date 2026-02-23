search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia avertizează Estonia în privința amplasării unor arme nucleare pe teritoriul său

0
0
Publicat:

Rusia a avertizat că își va redirecționa arsenalul nuclear către Estonia în eventualitatea în care NATO ar desfășura arme nucleare pe teritoriul statului baltic, escaladând retorica nucleară pe fondul dezbaterilor reînnoite privind postura nucleară a Europei, relatează Newsweek.

FOTO SHUTTERSTOCK
FOTO SHUTTERSTOCK

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a ținut să sublinieze duminică că Moscova nu amenință Estonia sau alte țări europene, dar va lua măsuri dacă arme nucleare ar fi amplasate acolo.

„Nu amenințăm Estonia, și nici celelalte țări europene, dar dacă există arme nucleare îndreptate împotriva noastră pe teritoriul Estoniei, atunci armele noastre nucleare vor fi îndreptate către teritoriul Estoniei, iar Estonia trebuie să înțeleagă clar acest lucru”, a spus Peskov, potrivit presei de stat ruse.

Declarațiile au venit după ce ministrul eston de externe, Margus Tsahkna, a declarat la începutul acestei săptămâni că Tallinnul ar fi dispus să găzduiască arme nucleare în viitor, dacă NATO ar considera acest lucru necesar.

„Aducerea unei arme nucleare aici, pe teritoriul nostru - nu suntem împotrivă”, a declarat Tsahkna pentru postul estonian ETV. El a adăugat că Estonia nu are o doctrină care ar exclude o astfel de posibilitate în cadrul planurilor de apărare ale NATO.

În prezent, nu există planuri de desfășurare a armelor nucleare în Estonia. Totuși, discuțiile privind amplasarea armamentului nuclear în Europa au revenit în prim-plan, în contextul în care unele state membre NATO reevaluează aranjamentele de securitate pe fondul incertitudinilor legate de angajamentul pe termen lung al Statelor Unite față de alianță.

Polonia, un alt stat NATO aflat la granița cu Rusia, a semnalat, de asemenea, un interes pentru consolidarea descurajării nucleare. La începutul acestei săptămâni, președintele țării a sugerat că Varșovia ar putea analiza dezvoltarea unor capacități de apărare nucleară. În 2024, fostul președinte polonez Andrzej Duda a afirmat că Polonia este pregătită și dispusă să găzduiască arme nucleare tactice americane.

Armele nucleare tactice, proiectate pentru utilizare țintită pe câmpul de luptă, nu sunt la fel de distructive precum armele strategice, de pildă rachetele balistice intercontinentale (ICBM), ce ar fi capabile să lovească orașe în cazul unui conflict nuclear. Statele Unite staționează deja arme nucleare tactice în mai multe țări europene, inclusiv Germania și Italia. În 2023, Rusia a confirmat că a desfășurat arme nucleare tactice în Belarus, aliatul său apropiat.

Țările NATO de pe flancul estic, în special cele aflate în vecinătatea Rusiei, și-au exprimat îngrijorarea sporită cu privire la scenariul unei agresiuni din partea Moscovei. Aceste temeri s-au intensificat după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

Statele Unite dețin cel mai mare arsenal nuclear din cadrul NATO. Împreună, SUA și Rusia controlează aproximativ 90% din armele nucleare ale lumii. În afară de SUA, doar Regatul Unit și Franța mai dețin arme nucleare dintre țările din Nato, însă stocurile lor sunt semnificativ mai mici.

În ultimele luni, liderii europeni au discutat tot mai frecvent despre o umbrelă nucleară furnizată de Franța și Regatul Unit, care să ofere o protecție pentru continent.

Estonia, care și-a recâștigat independența după prăbușirea Uniunii Sovietice, a găzduit în trecut facilități nucleare sovietice. Multe dintre acestea au fost dezmembrate după încheierea Războiului Rece. Țara este semnatară a Tratatului de Neproliferare Nucleară (TNP) din 1992, prin care s-a angajat să stopeze răspândirea armelor nucleare și să promoveze dezarmarea.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
mediafax.ro
image
Meciul decisiv care poate să ducă FCSB în play-off: “Este cel mai important! Acolo e prada”
fanatik.ro
image
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
libertatea.ro
image
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
digi24.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Ucraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de război
observatornews.ro
image
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
cancan.ro
image
Pensiile vor crește abia în 2028 și numai dacă sunt îndeplinite 2 condiții. S-a înșelat minsitrul muncii?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Un nou ciclon ajunge în România. Vor fi ploi abundente, unde vine primăvara în zilele următoare
playtech.ro
image
Cum îl descrie Sorana Cîrstea pe fostul iubit, Alexandru Țiriac. Jucătoarea de tenis s-a separat după 5 ani de relație de celebrul afacerist
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului! Cine-l va înlocui pe Bolojan la Guvern
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri de Dragobete. Ce este interzis să faci pe 24 februarie
mediaflux.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
AUDIO. Înregistrare șocantă cu Ion Duvac, membru în Colegiul Psihologilor. Îi cere pacientei să facă o poză cu vaginul: „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Trebuie sau nu să speli orezul înainte de a-l găti? Ce spun specialiștii despre acest obicei
click.ro
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești