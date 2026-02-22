Aeroportul din Sofia închide traficul civil timp de două nopți. Ce legătură are acțiunea cu tensiunile SUA-Iran

Aeroportul Internațional din Sofia va suspenda toate zborurile civile pe parcursul a două intervale scurte de noapte, pe 23 și 24 februarie, permițând doar aeronavelor militare să opereze, conform datelor publicate pe Flightradar24 și a unei notificări oficiale către aviatori (NOTAM).

Restricțiile se vor aplica între orele 01:15 și 02:50 pe 23 februarie și între orele 01:05 și 03:35 pe 24 februarie, potrivit Novinite.

Închiderea temporară coincide cu prezența mai multor aeronave militare americane pe Aeroportul Vasil Levski și pe baza aeriană Vrazhdebna, aflată în apropiere.

Printre acestea se numără aeronave Boeing KC-135R/T Stratotanker, care realimentează de la Aripa 6 de Realimentare Aeriană de la Baza Forțelor Aeriene MacDill din Florida, precum și un avion de transport C-130 Hercules desfășurat de la baza NATO din Ramstein. Observatorii au urmărit mișcările intensificate ale aeronavelor americane prin Bulgaria de la mijlocul lunii ianuarie.

Ministerul Apărării din Bulgaria a confirmat că aeronavele aparțin Forțelor Aeriene ale SUA și a declarat că desfășurarea lor este legată de activitățile sporite de vigilență ale NATO, personalul fiind desemnat pentru a deservi avioanele. Ambasada SUA la Sofia a oferit o explicație similară. Oficialii nu au furnizat detalii operaționale specifice, subliniind că astfel de detalii nu sunt de obicei dezvăluite.

Ce legătură are cu Iranul

În online au circulat speculații conform cărora mișcările aeronavelor sunt legate de posibile acțiuni ale SUA care implică Iranul, în special pe fondul unei acumulări mai ample de resurse aeriene și navale americane în Orientul Mijlociu.

Conform datelor de monitorizare internațională, avioanele cisternă de realimentare, cum ar fi KC-135, joacă un rol central în extinderea razei de acțiune a avioanelor de luptă în timpul misiunilor pe distanțe lungi. Recent, șase avioane militare americane au traversat Europa.

Cu toate acestea, autoritățile aeroportuare au declarat pentru Televiziunea Națională Bulgară că suspendarea traficului civil peste noapte este legată de lucrări tehnice la puțurile pistei, orele alese reflectând o activitate comercială programată minimă. Intervalurile orare desemnate permit totuși disponibilitatea completă a pistei pentru mișcări militare intensive.

Flota KC-135, operată de Comandamentul Mobilității Aeriene cu sprijinul Rezervei Forțelor Aeriene și al Gărzii Naționale Aeriene, este în serviciu de la sfârșitul anilor 1950. Dezvoltată pornind de la prototipul Boeing 367-80, aeronava a suferit multiple modernizări de-a lungul deceniilor, inclusiv programe de recondiționare a motorului care au îmbunătățit capacitatea de alimentare cu combustibil, eficiența, costurile de operare și nivelurile de zgomot.

Diverse versiuni modificate au servit în roluri de recunoaștere, comandă aeriană și supraveghere, în timp ce variantele actuale KC-135R și KC-135T continuă să primească upgrade-uri de modernizare a sistemelor de comunicații, navigație și control pentru a satisface cerințele operaționale și de trafic aerian în continuă evoluție.