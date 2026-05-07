Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Administraţia Trump acuză Europa că a devenit un „incubator al terorismului” din cauza migraţiei în masă

Administraţia condusă de Donald Trump a lansat miercuri o nouă strategie antiteroristă în care acuză Europa că ar fi devenit un „incubator” al terorismului, pe fondul migraţiei în masă şi al politicilor „globaliste”, relatează The Guardian.

Donald Trump și Sebastian Gorka, responsabil pentru combaterea terorismului în SUA.

Documentul, coordonat de Sebastian Gorka, responsabil pentru combaterea terorismului în administraţia americană, critică dur politicile europene privind imigraţia şi avertizează că statele europene se confruntă cu ameninţări tot mai mari la adresa securităţii.

„Este clar pentru toţi că grupurile ostile bine organizate exploatează frontierele deschise şi idealurile globaliste asociate. Cu cât aceste culturi străine se dezvoltă mai mult şi cu cât politicile europene actuale persistă mai mult, cu atât terorismul este mai garantat”, se arată în strategie.

Documentul susţine că Europa, descrisă drept „leagăn al culturii şi valorilor occidentale”, trebuie „să acţioneze acum şi să pună capăt declinului său voluntar”.

În acelaşi timp, strategia reafirmă că statele europene rămân „partenerii de frunte şi pe termen lung ai SUA în lupta împotriva terorismului”, însă avertizează că continentul reprezintă atât o ţintă, cât şi un focar al ameninţărilor teroriste.

Noile critici vin la câteva luni după ce administraţia Trump a publicat o strategie de securitate naţională în care susţinea că Europa se confruntă cu „dispariţia civilizaţiei” din cauza imigraţiei.

Noua strategie antiteroristă extinde, de asemenea, atenţia autorităţilor americane asupra grupărilor de stânga şi a mişcărilor considerate radicale. Documentul vorbeşte despre „extremişti violenţi de stânga, inclusiv anarhişti şi antifascişti”, dar şi despre grupuri „radical pro-transgender”, pe care administraţia le consideră ameninţări la adresa securităţii.

Strategia precizează că SUA vor acorda prioritate „identificării şi neutralizării rapide a grupurilor politice seculare violente a căror ideologie este antiamericană, radical pro-transgender şi anarhistă”.

De la revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump a intensificat măsurile împotriva politicilor privind diversitatea de gen şi drepturile persoanelor transgender. Administraţia sa a interzis participarea femeilor transgender în competiţiile sportive feminine şi a adoptat un decret prin care recunoaşte oficial doar două genuri.

Strategia pune un accent puternic şi pe combaterea cartelurilor de droguri din America Latină, considerate de administraţia americană o ameninţare majoră la adresa securităţii naţionale. Documentul menţionează operaţiuni militare desfăşurate împotriva unor nave suspectate de trafic de droguri şi noi presiuni asupra guvernelor regionale pentru a coopera mai strâns cu Washingtonul.

Administraţia Trump a intensificat în ultimele luni presiunile asupra regimurilor din Venezuela şi Cuba, în timp ce operaţiunile americane împotriva traficului de droguri din regiune continuă.

Sebastian Gorka a anunţat că oficiali americani se vor întâlni în această săptămână cu aliaţii SUA pentru a discuta despre consolidarea cooperării în domeniul combaterii terorismului.

„Aşa cum a precizat foarte clar preşedintele, vom evalua seriozitatea voastră ca parteneri şi aliaţi în funcţie de cât de mult contribuiţi”, a declarat acesta.

