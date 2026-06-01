Ucraina integrează rachete S-5 din epoca sovietică pe drone FPV, într-o nouă etapă a războiului la distanță

Ucraina a confirmat că a început să echipeze unele dintre dronele sale de atac cu rachete nedirijate S-5, dezvoltate în perioada sovietică, într-o inițiativă care reflectă transformarea rapidă a tehnologiilor utilizate pe câmpul de luptă.

Anunțul vine în contextul intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii logistice rusești aflate la zeci sau chiar sute de kilometri în spatele liniei frontului, scrie kyivpost.com.

O nouă utilizare pentru arme vechi

Potrivit lui Denis Știlerman, cofondator al companiei ucrainene de armament Fire Point, integrarea rachetelor S-5 a fost finalizată pe dronele FP-1 și FP-2, utilizate pentru misiuni de rază medie și lungă.

Fiecare dronă poate transporta până la opt rachete S-5, muniție care a rămas în stocurile militare încă din perioada Uniunii Sovietice.

„Avem un număr mare de astfel de rachete care practic nu mai sunt folosite pe front. Ideea a fost să găsim o modalitate de a le valorifica”, a explicat Știlerman într-un interviu acordat publicației ucrainene New Voice of Ukraine.

Familia de rachete S-5 include proiectile de 55 mm lansate prin tuburi de 57 mm. Concepute inițial pentru avioane și elicoptere militare, acestea au fost utilizate timp de decenii în numeroase conflicte.

De la avioane la drone

Adaptarea armamentului tradițional la platforme fără pilot reprezintă una dintre cele mai importante tendințe observate în războiul din Ucraina.

Potrivit dezvoltatorilor, rachetele S-5 nu sunt eficiente împotriva blindajelor grele, însă pot fi folosite împotriva țintelor mai puțin protejate, precum vehicule logistice, depozite, poziții fortificate sau infrastructură militară.

Noua configurație oferă un avantaj important: drona nu mai trebuie sacrificată într-un singur atac de tip kamikaze.

„Dacă identificăm un tren care transportă mai multe tancuri, putem lovi simultan mai multe vehicule și locomotiva, în loc să distrugem o singură țintă cu o dronă de unică folosință”, a explicat Știlerman.

Imagini cu lansări în zbor

La mijlocul lunii mai, Forțele Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei au publicat imagini care arată drone lansând rachete în timpul zborului.

Înregistrările surprind proiectilele fiind lansate către ținte identificate prin sistemele de observare ale dronei. Potrivit armatei ucrainene, atacul a fost realizat în apropierea localității Mirnîi din Crimeea ocupată.

„Nu mai există locuri sigure pentru ruși”. Dronele Kievului lovesc adânc în spatele frontului, inclusiv în regiunea Lugansk

Imaginile termice publicate ulterior au arătat explozii în zona țintelor lovite.

Militarii ucraineni au afirmat că sistemul permite lovirea unor obiective aflate la o distanță operațională de până la 500 de kilometri.

Presiune asupra logisticii ruse

Noua capacitate se înscrie într-o strategie mai amplă prin care Kievul încearcă să afecteze liniile logistice rusești aflate mult în spatele frontului.

Deși raza de acțiune a unei rachete S-5 este relativ limitată — estimată la aproximativ 3-4 kilometri — montarea ei pe drone extinde semnificativ posibilitățile de utilizare.

Potrivit Fire Point, dronele FP-1 și FP-2 pot opera autonom pe distanțe de până la 1.300 de kilometri, iar în regim controlat prin comunicații satelitare pot atinge aproximativ 500 de kilometri.

Această combinație permite utilizarea unor muniții existente fără a expune aeronave pilotate în spații aeriene puternic contestate.

Schimbarea naturii războiului cu drone

În ultimii ani, dronele au evoluat de la simple platforme de observație la sisteme capabile să transporte și să lanseze diverse tipuri de armament.

Statele Unite utilizează de mult timp drone MQ-9 Reaper echipate cu rachete AGM-114 Hellfire, iar Turcia a demonstrat eficiența dronelor Bayraktar TB2 în combinație cu muniții ghidate de precizie.

Totuși, conflictul din Ucraina a accelerat apariția unei noi categorii: drone kamikaze transformate în platforme reutilizabile capabile să lanseze rachete sau alte muniții înainte de întoarcerea la bază.

Atât Ucraina, cât și Rusia experimentează astfel de soluții, într-o cursă tehnologică marcată de adaptări rapide și costuri relativ reduse.

O competiție a inovației pe câmpul de luptă

Pentru analiștii militari, integrarea rachetelor S-5 pe drone reprezintă încă un exemplu al modului în care conflictul din Ucraina redefinește utilizarea armamentului convențional.

Departe de a introduce o armă revoluționară, noul sistem demonstrează însă capacitatea ambelor tabere de a combina tehnologii vechi și noi pentru a extinde raza de lovire și pentru a crește presiunea asupra infrastructurii militare a adversarului.

Pe măsură ce războiul intră într-o etapă tot mai dominată de sisteme fără pilot, diferența dintre dronele de atac, munițiile rătăcitoare și platformele clasice de armament devine din ce în ce mai greu de definit.