Decizia Iranului de a suspenda cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică este un semnal care arată că țara va relua activitatea de producere a armelor nucleare, fără să disimuleze acest proces, susține analistul Andrei Schwartz.

Iran a întrerupt, din 3 iulie, cooperarea cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) cu scopul declarat de a suspenda inspecțiile și transparența față de supravegherea nucleară internațională, ca reacție la atacuri asupra siturilor sale nucleare.

În 25 iunie 2025, Parlamentul iranian a votat, cu majoritate clară, suspendarea cooperării cu AIEA, invocând motive de securitate pentru facilitățile nucleare. Președintele Masoud Pezeshkian semnează, în 3 iulie, formal legea de suspendare, consolidată de parlament, Consiliul Guardian și Consiliul Suprem de Securitate Națională.

Suspendarea a fost motivată oficial ca reacție la loviturile lansate de Israel (13 iunie) și Statele Unite (21–22 iunie) asupra infrastructurii nucleare și militare iraniene . Iranul susține că nu va relua cooperarea până când siguranța site‑urilor și a personalului nuclear nu va fi asigurată. Oficialii iranieni acuză AIEA că ar fi devenit părtinitoare — că „favorizează” Israelul și SUA — și că ar fi compromis integritatea instituției.

Inspectorii AIEA au fost retrași din Iran din motive de siguranță, deși monitorizarea prin satelit continuă .

Teheran afirmă că rămâne parte a Tratatului de Neproliferare Nucleară (NPT) și cooperează în condiții stricte, controlate de Consiliul Suprem de Securitate .

Vestul – în special SUA și țările europene – a condamnat dur decizia, considerând suspendarea cooperării „inacceptabilă” și riscând redeschiderea procedurii „snapback” pentru reimpunerea sancțiunilor .

Loviturile aeriene efectuate de Statele Unite asupra unor situri nucleare iraniene, la ordinul președintelui Donald Trump, ar fi avut un impact important asupra programului nuclear al Iranului. Informația a fost confirmată miercuri de Pentagon, care citează evaluările serviciilor americane de informații.

„Le-am întârziat programul cu unul până la doi ani cel puţin, asta este evaluarea serviciilor de informaţii ale Departamentului Apărării”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, potrivit The Guardian. El a adăugat: „Credem că este probabil mai aproape de doi ani”.

Atacurile americane au avut loc în urmă cu aproximativ zece zile și au vizat instalațiile nucleare de la Fordo, Natanz și Ispahan. Acestea au fost lansate în sprijinul ofensivei Israelului, însă eficiența lor completă rămâne, deocamdată, incertă.

Pe de altă parte, șeful Agenția Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Mariano Grossi, a susținut că Iranul ar putea reîncepe să producă uraniu îmbogățit „în câteva luni”, distrugerile produse de atacurile americane nefiind atât de decisive.

Care sunt efectele acestor evoluții ale conflictului din Orientul Mijlociu și care e strategia Israelului în continuare vis-a-vis de amenințarea nucleară a Iranului a explicat, pentru „Adevărul”, analistul de securitate Andrei Schwartz.

„Ei se vor dedica de acum, în mod declarat, activităților de producerea a armelor nucleare”

Adevărul: Iranul ar putea reîncepe să producă uraniu îmbogățit „în câteva luni”, a declarat șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Mariano Grossi, deoarece pagubele cauzate de atacurile americane și israeliene asupra instalațiilor nucleare iraniene au fost „severe”, dar „nu totale”. Ce credeți despre această evaluare? Dacă ar fi adevărată, ce ar însemna aceasta?

Andrei Schwartz: Este foarte posibil ca loviturile israeliene, cat si cele suplimentare - americane, sa nu fi dus la distrugerea totala a programului de înarmare nucleară al regimului de la Teheran. Dar trebuie Să fie bine-înțeles următorul aspect: chiar dacă distrugerea era cvasi-completă, un regim care are această ambiție morbidă poate să reconstruiască acel program, chiar și de la zero! Deci, problema este că scopul declarat al regimului este distrugerea Israelului, mijloacele sunt ușor de procurat/construit, chiar și dacă este vorba de un program nuclear, plus de cel al stocului de câteva mii de rachete balistice plus mii de drone ucigașe (din acelea care provoacă zeci de mii de victime și în țara vecină României – Ucraina).

Ce înseamnă faptul că Iranul a rupt legătura cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică?

Sincer? Teoretic înseamnă că ei se vor dedica de acum, în mod declarat, activităților de producerea a armelor nucleare și că vor să ascundă stadiul acestor evoluții. Spre exemplu, unul dintre ultimele locuri lovite în timpul „Războiului de 12 zile” a fost o unitate pentru procesul de metalizare a uraniului îmbogățit (la Sanjarian, lângă Teheran, dar și alta de la Isfahan – mult mai la sud). Oricum, sunt multe locații care nu au fost niciodată descoperite de către inspectorii internaționali, și altele unde Iranul nu le-a permis accesul. Deci, practic de data asta – aș spune că nu este o mare diferență față de momentul anterior zilei de 13 iunie, pentru că AIEA era folosită de Iran pentru a păcăli SUA și Europa în ceea ce privește adevăratele sale intenții și evoluții în dezvoltarea capacității nucleare.

Ce șanse există să se semneze un nou acord nuclear cu Iranul?

Depinde de Președintele Trump și de echipa lui. Dacă vor dori să meargă cu ochii închiși spre un nou astfel de acord, precum și-a dorit Barack Obama, atunci se poate pune semnătura pe orice hârtie. Problema rămâne: va continua Iranul să își dorească să distrugă Israelul, Arabia Saudită și restul țărilor musulmane sunnite, dar și Europa și SUA? Vor continua să păcălească Occidentul, să primească ridicarea, din nou, a sancțiunilor, în timp ce produc – pe ascuns – elementele necesare armelor nucleare? Vor continua să folosească banii primiți după ridicarea sancțiunilor pentru programul balistic și pentru drone, pentru înarmarea grupărilor proxy de terorism: Hezbollah, Hamas, Jihadul Islamic Palestinian, Houthi, grupările șiite din Irak? Dacă da – orice acord ar fi doar un sprijin pentru planurile criminale ale regimului de la Teheran.

„Nu cred că au ce să schimbe la acest program genocidar, dacă nu pică regimul terorist”

Vedeți acum să se contureze o strategie a Iranului privind conflictul cu Israelul? Pregătesc ceva?

Ei au pregătit 3 elemente, timp de 20-30 și mai bine de ani – totul pentru a distruge Israelul: Grupările teroriste despre care vorbeam mai devreme; Programul de înarmare cu rachete balistice (mii de rachete, sute de lansatoare), cca 50% au fost distruse în aceste 12 zile de război deschis; Programul nuclear. Nu cred că au ce să schimbe la acest program genocidar, dacă nu pică regimul terorist.

Cât credeți că va rezista armistițiul dintre Israel și Iran? Care este situația acum, cât de mult se respectă?

Donald Trump a impus Israelului stoparea operațiunii din Iran pe 24 iunie. Iranul a mai tras rachete asupra orașelor israeliene, omorând familii din orașul Beer-Sheva (sud), iar riposta Israelului a fost stopată de ordinul dat de Președintele SUA.

Gruparea teroristă Hamas a mai tras rachete din Gaza și teroriștii Houthi au mai tras o rachetă balistică din Yemen – către Israel, în aceste zile.

Cum vedeți evoluția internă a situației din Iran?

E greu de crezut că se va reuși o revoluție a aspirațiilor democratice în Iran. Poporul este prea fragmentat (pe linii etnice, religioase, de atașament față de regim etc). Din păcate, nu cred că soluția Pahlavi mai inspiră pe cineva în interiorul țării. Mai mult în diaspora… dar și acolo sunt mulți fanatici atașați regimului și Islamului fundamentalist de natură șiită.

Care este strategia Israelului vis-a-vis de relația cu Iranul?

Israelul, singurul stat evreu din lume – își ia în serios promisiunea că nu va mai permite niciodată repetarea Holocaustului sau a crimelor musulmanilor împotriva evreilor (cca 1 milion de evrei au fost expulzați din țări musulmane în sec. XX, după ce multe mii au fost masacrați în pogromuri, din Irak până în Maroc). Fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de alte potențiale pericole (Erdogan al Turciei agită spiritele în ultimii 20 de ani, spre exemplu, și amenință direct Israelul, inclusiv prin preluarea puterii în Siria vecină), Israelul va acționa pentru a preveni orice amenințare la adresa cetățenilor săi.

„Iranul e periculos și pentru Europa”

Este periculos Iranul pentru Europa?

Da. În mai multe feluri. Iranul are o istorie de atacuri teroriste în Europa (Burgas/Bulgaria, Cipru, Grecia etc.) sau comploturi împotriva disidenților iranieni care se refugiaseră pe teritoriul european. Gruparea Foxtrot Network din Suedia este doar cel mai recent mediatizat caz.

Există o legătură între situația din Iran și ceea ce se întâmplă în Gaza?

Fără sprijinul Iranului, teroriștii Hamas și cei ai Jihadului Islamic Palestinian nu ar fi avut aceleași resurse pentru a comite atrocitățile din pogromul de pe 7 octombrie 2023.

Pe 21 iunie, la Qom, în Iran, Israelul l-a ucis pe Mohammad Saeed Izadi – unul dintre principalii pioni ai regimului în finanțarea și înarmarea celor două grupări teroriste. Documente în privința activității lui fuseseră găsite în Gaza, în tunelul de sub Spitalul European – acolo unde a fost ucis liderul Hamas Mohammed Sinwar