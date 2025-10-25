search
Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Trump a primit o donație anonimă de 130 de milioane de dolari de la un „prieten” pentru plata trupelor

Publicat:

Administraţia Trump intenționează să folosească o donaţie anonimă de 130 de milioane de dolari pentru plata soldaţilor activi în perioada blocajului guvernamental, a anunțat vineri Departamentul Apărării.

FOTO AFP
FOTO AFP

„Donaţia a fost făcută cu condiţia să fie folosită pentru a compensa costurile salariilor şi beneficiilor membrilor serviciilor armate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-un comunicat pentru CNN. Donația a fost acceptată în baza „autorităţii generale de acceptare a donaţiilor” a departamentului, a precizat acesta.

Este o abatere de la procedura normală de finanţare a armatei, care în mod tradiţional se face din fonduri publice aprobate de Congres.

Donația va putea acoperi doar o mică parte din salariile celor aproximativ 1,3 milioane de militari activi, și anume doar circa 100 de dolari per soldat.

Membrii Congresului din ambele tabere politice au declarat vineri că au solicitat mai multe informaţii din partea administraţiei privind donația, dar nu au primit încă nicio explicaţie oficială.

Democraţii au ridicat întrebări cu privire la legalitatea acesteia, susținând că autoritatea de acceptare a donaţiilor invocată de Pentagon permite cadouri doar pentru scopuri precum finanţarea şcolilor militare, spitalelor, cimitirelor sau sprijinirea militarilor răniţi şi a persoanelor aflate în întreţinerea celor răniţi sau ucişi în timpul misiunilor.

Donaţiile sunt supuse unor restricţii suplimentare, mai stricte, dacă provin de la guverne sau organizaţii străine.

„Folosirea donaţiilor anonime pentru finanţarea armatei noastre ridică întrebări îngrijorătoare: dacă nu cumva soldaţii noștri riscă să fie, la propriu, cumpăraţi şi plătiţi de puteri străine”, a declarat senatorul democrat Chris Coons din Delaware, membru de rang înalt al subcomisiei pentru bugetul apărării din Senat.

Experţii în buget se întreabă la rândul lor dacă nu cumva folosirea donaţiei pentru plata soldaţilor nu este o încalcare a Legii privind deficitul bugetar (Antideficiency Act), care interzice agenţiilor federale să folosească fonduri peste cele alocate de Congres.

Legea „prevede în mod explicit că donaţiile private nu pot fi folosite pentru a compensa o lipsă de fonduri aprobate. Cred că pot accepta donaţia, dar nu o pot folosi în acest scop, pentru că legea este foarte clară”, a declarat Bill Hoagland, fost consilier bugetar republican în Senat, actualmente vicepreşedinte senior la Bipartisan Policy Center.

Ce a spus Donald Trump

Președinte american a declarat joi că donația de 130 de milioane de dolari provine de la „un prieten de-al meu” căruia a refuzat să-- dezvăluie identitatea întrucât acesta „nu își dorește recunoaștere publică”.

Întrebată despre identitatea donatorului şi de posibile legături cu entităţi sau interese străine, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a direcţionat întrebările către Departamentul Apărării şi Trezorerie.

Pentagonul a caracterizat donaţia drept o contribuţie „anonimă” şi nu a răspuns la întrebările legate de intenţia de a informa Congresul cu privire la modul în care va fi folosită.

Președintele american că „prietenul” a scris un cec de 130 de milioane de dolari după ce l-a sunat pentru a-și exprima disponibilitatea de a acoperi „orice deficit pe care îl aveți în legătură cu armata”. Președintele american a descris donatorul drept un „patriot”, relatează Bloomberg.

Guvernul a cheltuit 9,8 miliarde de dolari pentru personalul militar în septembrie, potrivit Departamentului Trezoreriei. Următoarea plată pentru trupe este pe 29 octombrie.

„Există prea multe variabile pentru a estima cu exactitate câți angajați ar putea fi plătiți 130 de milioane de dolari, dar în urma unor calcule aproximative, ar putea acoperi aproximativ 2% din forța activă”, a declarat Elaine McCusker, fost controlor al Pentagonului și în prezent cercetător senior la American Enterprise Institute.

Angajații civili federali și membrii forțelor armate nu sunt de regulă plătiți în timpul blocajului guvernamental. Totuși, Trump a cerut la începutul acestei luni Pentagonului să găsească fonduri pentru a plăti trupele. 

SUA

