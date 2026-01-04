Președintele răpit de Donald Trump era prieten cu Maradona. Pasionat înrăit, Nicolas Maduro a renunțat la sport și s-a dedicat politicii

Anul 2026 a început cu o operațiune militară spectaculoasă. Nicolas Maduro, președintele Venezuelei în vârstă de 63 de ani, a fost capturat de forțele americane și transportat în Statele Unite, conform informațiilor transmise de către Donald Trump, pe social media.

Vestea a provocat reacții puternice atât în Venezuela, cât și în diaspora. Pe de o parte, țara rămâne afectată de crize economice și politice, iar pe de altă parte, mulți oameni sărbătoresc îndepărtarea liderului socialist, inclusiv pe străzile din Caracas și în comunitățile venezuelene din SUA.

Tânărul Nicolas Maduro a fost pasionat de fotbal și baseball, cele două sporturi populare în Venezuela. Se spune că ar fi avut talent și putea să joace la un nivel profesionist, chiar în Major League Baseball, unde mulți venezueleni s-au făcut remarcați. În cele din urmă, însă, a renunțat la sport și s-a dedicat politicii.

Cariera sa politică a început modest

A lucrat ca șofer de autobuz, apoi a devenit lider de sindicat și a urcat treptat până la vârful puterii. În 2013, Maduro a preluat conducerea Venezuelei, succedându-l pe Hugo Chavez, și a condus țara strict, în ciuda problemelor economice majore provocate de embargouri și de prăbușirea prețului petrolului.

Mandatul său a fost marcat de controverse și de măsuri autoritare, dar Maduro a rezistat presiunilor interne și externe. În ultimele luni ale anului 2025, regimul său a fost supus unei presiuni tot mai mari din partea administrației Trump, iar operațiunea americană amintește de capturarea fostului lider panamez Manuel Noriega în 1989. În prezent, autoritățile venezuelene spun că Maduro și soția sa nu mai pot fi localizați în țară.

Maduro și Maradona, legătură strânsă

Nicolas Maduro a fost apropiat de Diego Maradona, la fel cum fotbalistul argentinian avea relații speciale și cu Fidel Castro. În 2017, cei doi s-au întâlnit la un meci demonstrativ la care a participat și președintele Venezuelei. Maradona a susținut public liderul venezuelean de-a lungul diferitelor perioade de criză din țară, transmițând mesaje de încurajare și sprijin.

„Când Maduro va ordona, eu voi îmbrăca haina de soldat pentru o Venezuelă liberă, pentru a mă bate împotriva imperialismului și împotriva celor care vor să profite de drapelele noastre, de ceea ce avem noi mai de preț. Trăiască Chavez. Trăiască Maduro!”, a fost unul dintre mesajele lui Maradona.