Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
Xi Jinping s-a întâlnit cu lidera opoziției din Taiwan după un deceniu. Cine este „Zeița reunificării”

Xi Jinping a declarat, într-o întâlnire rară cu lidera opoziției din Taiwan, Cheng Li-wun, că oamenii de pe ambele maluri ale strâmtorii Taiwan sunt chinezi și își doresc pacea.

Xi Jinping și lidera KMT, Cheng Li-wun FOTO X / Li Jingjing @Jingjing_Li
Întâlnirea de vineri, desfășurată la Beijing între Xi și Cheng, președinta partidului Kuomintang (KMT), reprezintă primul contact de acest tip din ultimul deceniu. Vizita a stârnit controverse în Taiwan, criticii acuzând-o pe Cheng că este prea apropiată de China – o țară pe care mulți taiwanezi o percep drept o amenințare, scrie The Guardian.

Cheng a declarat anterior că este „un lucru foarte firesc” să se identifice drept chineză – o poziție tot mai în contradicție cu opinia majoritară din Taiwan, unde sondajele arată că aproximativ două treimi dintre oameni se consideră în primul rând taiwanezi.

În timpul întâlnirii de la Beijing, Cheng a afirmat că Taiwanul nu ar trebui să mai fie „un punct fierbinte al unui posibil conflict”, ci ar trebui să devină „un simbol al păcii, protejat împreună de chinezii de pe ambele maluri ale strâmtorii”.

„Zeița reunificării”.

Cheng a ajuns în China marți și a vizitat mai multe orașe în drumul spre Beijing, inclusiv Nanjing, fostă capitală a Chinei în perioada în care era condusă de KMT, înainte ca Partidul Comunist Chinez să preia puterea în 1949.

După înfrângerea în fața comuniștilor, KMT s-a retras în Taiwan. Insula, care se autoguvernează, a fost de atunci în centrul unor dispute intense între autoritățile locale și conducerea de la Beijing, care o consideră parte a teritoriului chinez.

Vizita are loc într-un context în care China și-a intensificat presiunea militară în jurul Taiwanului. Xi consideră „reunificarea” Chinei cu Taiwanul o componentă esențială a moștenirii sale politice și nu a exclus folosirea forței pentru a atinge acest obiectiv.

Aleasă la conducerea KMT anul trecut, Cheng este o figură controversată în Taiwan. Ea a susținut apropierea mult mai strânsă de Beijing și a fost chiar supranumită de unii utilizatori chinezi de internet „zeița reunificării”.

Ultimele trei alegeri din Taiwan au fost câștigate de Partidul Democrat Progresist (DPP), o formațiune favorabilă suveranității, detestată de Beijing. Partidul Comunist Chinez îl critică în mod special pe Lai Ching-te, liderul DPP ales președinte al Taiwanului în 2024. Presa de stat chineză l-a prezentat pe Lai drept un „parazit” care este „ars” deasupra unei Taiwan în flăcări.

De când DPP a ajuns la putere în 2016, China și-a intensificat activitatea militară în jurul Taiwanului, inclusiv prin incursiuni care par repetiții pentru o eventuală blocadă.

„O vizită pentru pace”

Înainte de plecarea spre China, Cheng și-a descris turneul drept „o vizită pentru pace” și a spus că aceasta va demonstra „sinceritatea și determinarea Partidului Comunist Chinez de a se angaja într-un dialog și schimburi pașnice peste Strâmtoarea Taiwan”.

Vizita are loc într-un moment în care scena politică internă din Taiwan este blocată într-un conflict legat de un buget special de apărare de 40 de miliarde de dolari, pe care partidul lui Lai încearcă să-l adopte în legislativ. Partidele de opoziție, inclusiv KMT, au blocat proiectul, susținând că este prea mare și prea vag.

propus un buget special de apărare mai mic, de 12 miliarde de dolari, axat pe echipamente militare specifice aprobate pentru vânzare de către SUA.

Potrivit Amanda Hsiao, directoare pentru China la think tank-ul Eurasia Group, prin primirea lui Cheng, Beijingul „încearcă să creeze îndoieli în Taiwan cu privire la accentul pus de administrația Lai pe autoapărare și să întărească vocile care cer relații mai apropiate între cele două maluri ale strâmtorii. Beijingul urmărește să mențină Taiwanul divizat în privința modului în care își poate asigura cel mai bine viitorul”.

Hsiao a adăugat că scepticismul tot mai mare față de SUA în Taiwan ar putea întări argumentele lui Cheng, potrivit cărora KMT, mai apropiat de Beijing decât de Washington, este mai bine poziționat pentru a menține pacea în strâmtoare.

China se opune ferm vânzărilor de arme americane către Taiwan. Xi i-a transmis președintelui SUA, Donald Trump, într-o convorbire telefonică din februarie, să fie „prudent” în privința unor astfel de acorduri.

William Yang, analist senior la International Crisis Group, a declarat că Beijingul speră să folosească întâlnirea dintre Cheng și Xi „pentru a-i arăta lui Trump că aliatul său din Taiwan este în deplin acord cu Beijingul” în privința politicilor-cheie. Această impresie ar putea fi folosită pentru a influența poziția lui Trump privind vânzările de arme către Taiwan – unul dintre principalele subiecte pe care Xi le-ar putea aduce în discuție la o eventuală întâlnire.

Xi și Trump sunt așteptați să se întâlnească la Beijing luna viitoare, într-un summit mult anticipat, amânat din aprilie din cauza războiului din Iran.

