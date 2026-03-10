Intră în vigoare noile reguli de marcare a arborilor, după scandalul pădurilor tăiate ilegal. Ce se va întâmpla în zonele-pilot

A fost trimis spre publicare în MO noile norme privind dispozitivele speciale de marcat arborii, care prevăd zone-pilot cu tehnologii moderne, supraveghere video și control strict al ieșirilor auto, în contextul scandalului tăierilor ilegale de păduri.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a transmis către Monitorul Oficial Ordinul de ministru „pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori”.

Actul creează cadrul legal pentru stabilirea unor zone-pilot, în care nu se va mai folosi clasicul ciocan de marcat, ci echipamente moderne și mai eficiente, deja utilizate în mai multe state europene, se păercizează într-un comunicat oficial al MMAP.

„Așa cum am promis în decembrie anul trecut, am trimis la M.O. Ordinul de ministru care prevede ca în zonele-pilot de păduri să nu se mai folosească ciocanul de marcat. După cum am mai spus, există cazuri, în momentul de față, în care se falsifică ciocanul de marcat și sunt tăiați arbori fără a avea acest drept, iar aceste dispozitive de marcat, care sunt moderne și deja utilizate în multe state europene, vor ajuta în lupta noastră împotriva tăierilor ilegale! Vor fi zone-pilot unde vom utiliza aceste echipamente, vom avea inclusiv supraveghere video, control 24/24h, iar, în acest sens, o prevedere foarte importantă, ca măsură de control, este aceea că ieșirile auto ale acestor suprafețe trebuie să fie securizate, să fie supravegheate video”, a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Zone-pilot și reguli de aplicare

Conform noului ordin, ocoalele silvice care își stabilesc zone-pilot trebuie să trimită gărzii forestiere competente un memoriu tehnic care să conțină:

* delimitarea precisă a zonei-pilot, utilizând limite naturale și fișiere digitale de tip shapefile;

* lista unităților amenajistice din zonă, cu specificarea proprietarilor;

* coordonatele geografice ale tuturor punctelor de ieșire auto posibile;

* dovada monitorizării video permanente a ieșirilor auto, cu stocarea imaginilor pentru minimum 3 luni;

* descrierea sistemului alternativ propus pentru marcarea arborilor destinați recoltării.

Actul normativ prevede și elemente suplimentare de securitate pentru fișetele în care se păstrează ciocanele de marcat, prevenind folosirea abuzivă, precum și simplificarea procedurilor pentru Garda Forestieră, reducând birocrația.

În prezent, ciocanul de marcat aplică un indicativ greu de descifrat pe arborii destinați exploatării, însă poate fi falsificat sau utilizat ilegal.

Introducerea marcajelor moderne individuale va permite identificarea precisă a fiecărui arbore și va reduce tăierile ilegale, sprijinind organele de anchetă în cazurile de prejudicii aduse fondului forestier, potrivit comunicatului citat.