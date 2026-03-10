search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, la „Interviurile Adevărul”

Video România ar putea restricționa achiziția de terenuri agricole de către străini

Publicat:

După ani în care investitorii străini au cumpărat necontrolat terenuri agricole în România, un nou proiect de lege propus în Parlament vizează impunerea unor limite drastice pentru cumpărătorii din afara țării. Potrivit publicației Agrointel, scopul inițiativei este de a proteja fermierii români și de a controla creșterea prețurilor la terenuri.

Investitorii străini au cumpărat necontrolat terenuri agricole în România. FOTO: Shutterstock
Investitorii străini au cumpărat necontrolat terenuri agricole în România. FOTO: Shutterstock

Proiectul, depus de partidul AUR, completează Legea nr. 312/2005, care reglementează modul în care cetățenii străini pot dobândi proprietăți în România. Conform inițiativei, un cetățean străin nu va putea achiziționa mai mult de 10 hectare de teren agricol, iar o companie cu capital străin va putea cumpăra maximum 30 de hectare. Există însă o excepție: limita poate fi ridicată în cazul firmelor cu acționariat majoritar românesc, dacă beneficiarul real este cetățean român.

Deputatul AUR Lucian Mușat, unul dintre inițiatorii proiectului, a explicat că România se află printre țările europene cu cea mai mare parte a terenurilor agricole în proprietatea investitorilor străini. „Unele estimări neoficiale arată că aproximativ 40% din suprafața agricolă a României, adică patru milioane de hectare, sunt controlate direct sau prin firme cu acționari străini”, a declarat Mușat.

Diferențele economice dintre fermierii români și investitorii din vestul Europei creează un avantaj pentru cumpărătorii străini și duc la creșterea rapidă a prețurilor la terenurile agricole. În 2024, un hectar de teren agricol în România a costat în medie 8.700 de euro, puțin peste jumătate față de media Uniunii Europene.

Proiectul se află în prezent în procedură parlamentară și urmează să fie dezbătut și votat. Dacă va fi adoptat, actul normativ ar urma să intre în vigoare la 60 de zile după publicarea în Monitorul Oficial. Inițiatorii proiectului susțin că măsurile propuse vor proteja fermierii români și vor limita creșterea necontrolată a prețurilor la terenuri agricole, asigurând totodată un echilibru pe piața terenurilor din România.

