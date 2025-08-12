Poze de pe Instagram transformate în imagini pornografice. Peste 20 de studente, victime în Hong Kong

O studentă la drept din Hong Kong a descoperit că un coleg a realizat imagini pornografice false cu ea și alte aproximativ 20 de studente, folosind fotografiile lor de pe Instagram.

„La început, am fost șocată, apoi am intrat în panică”, a povestit tânăra de 20 de ani pentru AFP, mărturisind că incidentul îi va lăsa urme adânci.

Luna trecută, sute de imagini obscene generate cu inteligență artificială, înfățișând chipul unor studente, au fost găsite pe computerul unui student al celei mai vechi universități din Hong Kong.

În prezent, legislația din Hong Kong sancționează distribuirea de „imagini intime”, inclusiv cele create cu IA, dar nu și simpla creare sau deținere a lor. Cum nu există dovezi că imaginile ar fi fost difuzate, universitatea i-a trimis studentului doar o scrisoare de avertizare și i-a cerut să-și ceară scuze.

Instituția a declarat că este „în contact cu studentele în cauză”, dar a refuzat să comenteze cazul.

Un fenomen în creștere și victime fără protecție

Cazul nu este izolat. Janice, o femeie din Hong Kong aflată aproape de vârsta de 30 de ani, povestește că viața i-a fost distrusă după ce imagini obscene false cu ea au fost trimise apropiaților. „Am încercat să nu mai merg la serviciu și nu mai îndrăzneam să ies pe stradă”, își amintește ea, menționând că a trecut prin gânduri suicidale și crize de plâns.

„Nu mai puteam dormi, mi-era teamă să nu văd internetul inundat de imagini pornografice false cu mine”, spune Janice, care nu a reușit niciodată să afle cine a fost vinovatul.

ONG-ul Association Concerning Sexual Violence Against Women a primit 11 cereri de ajutor în perioada 2024–2025 în cazuri de deepfake sexual, dar numărul real este probabil mult mai mare. „Victimele nu știu cum să ceară ajutor”, explică Doris Chong, una dintre directoarele organizației, citată de France24.

Chiar și atunci când o fac, se lovesc de obstacole. Janice povestește că un avocat i-a spus că, fără probe solide, poliția nu o va putea sprijini.

Apel la schimbarea legilor

Potrivit Susannei Choi, profesoară la Universitatea Chineză din Hong Kong, „90% dintre victimele pornografiei generate cu IA sunt femei, iar acest lucru o face o formă de violență sexuală bazată pe gen”. Ea consideră că legiuitorii și universitățile trebuie să „extindă și să revizuiască legile și procedurile existente” pentru a combate fenomenul.

Poliția afirmă că nu are statistici oficiale în acest domeniu. În schimb, alte țări au început să acționeze. În mai, Statele Unite au adoptat o lege împotriva difuzării de deepfake-uri și a „revenge porn”-ului, iar în Marea Britanie și Singapore există dezbateri pentru penalizarea creării acestor materiale, chiar dacă nu și a deținerii lor, după cum explică avocatul Stephen Keung.

Anchete în desfășurare și reacții publice

Scandalul a determinat autoritatea pentru protecția vieții private din Hong Kong să deschidă o anchetă penală, iar Comisia pentru egalitate de șanse analizează o plângere oficială. Între timp, cele trei studente care au decis să vorbească public spun că au fost criticate: „Mulți oameni au spus: «Distrugeți viitorul acestui băiat, ar trebui să-i cereți scuze»”.

Numele studentului nu a fost făcut public și nu a putut fi contacta.

Victima principală nu mai publică nimic pe rețelele sociale, de teama că alte fotografii ar putea fi folosite împotriva ei. „Simpla creare (a acestor imagini) este o problemă… intimitatea, viața mea privată și demnitatea mea au fost afectate”, a spus tânăra, cerând consecințe clare pentru cei care produc astfel de materiale.