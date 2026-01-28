search
The Telegraph: Telefoanele mai multor oficiali britanici, interceptate de hackeri din China. Ar fi fost vizați colaboratori ai foștilor premieri

0
0
Publicat:

China ar fi accesat ilegal telefoanele mai multor oficiali de rang înalt ai Marii Britanii între 2021 şi 2024. Dezvăluirile au fost publicate luni, 26 ianuarie, cu două zile înainte de începerea turneului în China al prim-ministrului britanic laburist Keir Starmer, primul şef al guvernului britanic care vine la Beijing în decurs de opt ani.

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Potrivit The Telegraph, ar fi fost vizați colaboratori ai foştilor premieri Boris Johnson, Liz Truss şi Rishi Sunak, însă nu este cert dacă chiar și telefoanele personale ale prim-minișitrilor au fost vizate.

The Telegraph subliniază că această piraterie informatică făcea parte din operaţiunea „Salt Typhoon”, dezvăluită de serviciile de informaţii americane la sfârşitul anului 2024. Această operaţiune ar fi încă în curs, ceea ce sugerează că şi echipa lui Keir Starmer ar putea fi vizată. 

Operaţiunea de hacking ar fi permis citirea mesajelor mai multor colaboratori, ascultarea apelurilor lor, accesarea contactelor sau geolocalizarea lor. Niciunul dintre aceşti oficiali nu este menţionat nominal de ziar.

În 2024, New York Times scria că un grup de hackeri cunoscut sub numele de Salt Typhoon era suspectat că se află în spatele unei breșe cibernetice sofisticate care a vizat principalele companii de telecomunicații din SUA.

Salt Typhoon este denumirea oferită de experții Microsoft unui grup chinez care folosește tehnici sofisticate pentru a penetra sisteme critice.

Potrivit ziarului Telegraph, care citează serviciile secrete americane, prin intermediul acestor piraterii, serviciile chineze ar fi putut accesa telefoanele britanice.

Publicația subliniază că guvernul nu a furnizat informaţii cu privire la amploarea breşei de securitate. În schimb, Washingtonul ar fi afirmat în mod clar că Donald Trump, JD Vance şi Kamala Harris ar fi fost vizaţi în perioada premergătoare alegerilor prezidenţiale din 2024.

De la revenirea la putere, Partidul Laburist încearcă să îmbunătățească relațiile cu China, considerată un partener economic esențial pentru Londra. Opoziția acuză însă guvernul de complacență față de Beijing, pe fondul mai multor scandaluri de spionaj.

În octombrie anul trecut, premierul Keir Starmer a fost criticat pentru că ar fi mușamalizat un caz în care doi cetățeni britanici, acuzați că furnizau informații strategice Chinei, au fost arestați, dar ulterior nu au mai fost urmăriți penal.

După acest episod, șeful serviciilor secrete britanice a avertizat asupra „amenințării zilnice” reprezentate de China, iar MI5 a emis o alertă de spionaj în Parlament, semnalând tentative de recrutare a parlamentarilor și colaboratorilor lor prin intermediul unor headhunteri activi pe platforme precum LinkedIn.

China

