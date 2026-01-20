search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Răspunsul guvernului britanic după ce Trump a atacat Marea Britanie pentru decizia de a ceda Insulele Chagos. „Un act de mare prostie”, a scris președintele SUA

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Donald Trump l-a acuzat marți pe premierul britanic Keir Starmer că a „cedat” către Mauritius insula Diego Garcia „fără niciun motiv”, el calificând decizia un „act de mare prostie”, care ar justifica cu atât mai mult cererea sa de a avea Groenlanda, relatează Daily Mail.

image

Președintele SUA a scris într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social că „nu încape îndoială că China și Rusia au observat acest act de totală slăbiciune” al Marii Britanii în ceea ce privește Insulele Chagos.

El s-a simțit impulsionat de această revoltă privind Diego Garcia pentru a oferi o nouă justificare a motivului pentru care Statelor Unite ar trebui să dețină Groenlanda, îndemnând  Danemarca și aliații săi europeni să „facă ceea ce trebuie ”.

Însă guvernul britanic a ripostat și a insistat că acordul privind Insulele Chagos a fost susținut la acea vreme de cei mai apropiați aliați ai săi, inclusiv de către SUA.

Trump a scris marți pe Truth Social: „În mod strupefiant, «strălucitul» nostru aliat NATO , Regatul Unit, plănuiește în prezent să cedeze către Mauritius insula Diego Garcia, locul unde se află o bază militară americană vitală, și asta FĂRĂ NICIUN MOTIV”.

„Faptul că Regatul Unit cedează teritorii extrem de importante este un act de Mare Prostie și se adaugă listei lungi de motive legate de securitatea națională pentru care Groenlanda trebuie achiziționată. Danemarca și aliații săi europeni trebuie să facă CEEA CE ESTE CORECT.”

Președintele SUA merge la Davos pentru Forumul Economic Mondial, unde a anunțat că va purta discuții cu liderii europeni despre achiziționarea Groenlandei. Oficialii danezi au decis să nu participe la evenimentul din Elveția în acest an.

Înainte de a se îmbarca în Air Force One, el i-a ironizat pe liderii europeni distribuind o imagine realizată de inteligența artificială a acestora în Biroul Oval în timp ce privesc o hartă în care apare Groenlanda ca teritoriu american.

image

O altă imagine generată de inteligența artificială îl arăta pe Trump plantând steagul american pe insulă; alături de el se află JD Vance și Marco Rubio, iar în imagine apare și o pancartă pe care se poate citi: „Groenlanda. Teritoriu al SUA înființat în 2026”.

image

Atacurile lui Trump survin după o conferință de presă a lui Starmer, în care premierul britanic a calificat amenințările lui Donald Trump privind un posibil război comercial legat de Groenlanda drept „absolut greșite”.

Guvernul britanic a semnat în luna mai un tratat pentru a preda suveranitatea asupra Insulelor Chagos către Mauritius, și care prevede ca Marea Britanie să închirieze baza militară strategică de pe Diego Garcia contra a 101 milioane de lire sterline pe an.

Trump a spus despre acord: „Nu încape îndoială că China și Rusia au observat acest act de totală slăbiciune. Acestea sunt Puteri Internaționale care recunosc doar FORȚA, motiv pentru care Statele Unite ale Americii, sub conducerea mea, sunt acum, după doar un an, mai respectate ca niciodată.” 

SUA au salutat acordul la vremea respectivă

Casa Albă a indicat anterior că este mulțumită de încheierea acordului privind Insula Chagos. Marco Rubio chiar a salutat un „acord istoric”, încheiat anul trecut în mai.

Însă criticii acordului sunt de părere că lui Trump nu i s-a oferit niciodată o imagine completă asupra riscului pe care l-ar reprezenta acesta pentru operațiunile americane din Oceanul Indian.

Guvernul britanic a insistat marți că acordul privind Insulele Chagos a avut sprijinul SUA.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Regatul Unit nu va face niciodată compromisuri în ceea ce privește securitatea noastră națională. Am acționat întrucât baza de pe Diego Garcia era amenințată după ce hotărârile instanțelor ne-au subminat poziția și ar fi împiedicat-o să funcționeze conform așteptărilor în viitor.”

„Acest acord asigură operațiunile bazei comune americano-britanice de pe Diego Garcia pentru generații întregi, cu prevederi solide pentru menținerea intactă a capacităților sale unice și pentru a-i ține pe adversarii noștri la distanță.”

„A fost salutat public de SUA, Australia și toți ceilalți aliați ai grupului Five Eyes, precum și de parteneri internaționali cheie, inclusiv India, Japonia și Coreea de Sud.”

Președintele SUA, care călătorește la Davos, Elveția, pentru Forumul Economic Mondial, și-a intensificat în ultimele zile retorica privind achiziționarea teritoriului arctic.

„Așa cum le-am spus tuturor în termeni clari, Groenlanda este imperios necesară pentru securitatea națională și mondială. Nu există cale de întoarcere. Toată lumea este de acord în această privință!”, a scris Trump într-o postare.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
digi24.ro
image
Un bărbat din Bacău a fost înștiințat printr-un act oficial că a murit: „Sunt o apariţie. Un decedat funcţional”
stirileprotv.ro
image
Exclusiv! Cum se înțelege Sorin Grindeanu cu Ilie Bolojan: „INFLEXIBILITATE...”
gandul.ro
image
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
mediafax.ro
image
Cristi Săpunaru s-a enervat în direct când a aflat salariul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: ”Trebuie să și livrezi. Ceilalți n-ajung nici la jumătate”
fanatik.ro
image
Donald Trump îndeplinește cel mai mare vis al Rusiei din ultimii 75 de ani. Analiză devastatoare în Wall Street Journal
libertatea.ro
image
Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți pentru susținerea unui efort de război”
digi24.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Mario Iorgulescu, luat de Carabinieri! ”Am spus foarte multe lucruri neadevărate”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Trucuri simple pentru reducerea costurilor de încărcare a maşinilor electrice
observatornews.ro
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80 de ani!'
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Vremea schimbă foaia! Luna februarie aduce surprize uriaşe de la meteo, ce se întâmplă după episodul de ger
playtech.ro
image
De ce nu sunt eliminate pensiile speciale ale primarilor. Adevărul din spatele deciziei politice
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză! Rapid a făcut anunțul despre Olimpiu Moruțan: "E o tâmpenie!"
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Dana Budeanu l-a ‘UCIS’ pe Valeriu Gheorghiță! Monica Bîrlădeanu este devastată: Cel mai groaznic lucru 
romaniatv.net
image
Premierul Bolojan taie din banii pentru învățământul superior și cercetare. ”Trebuie să facem economii”
mediaflux.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut! E schimbat total după operație. Fanii au rămas fără cuvinte: „Eu nu cred că acest om este Cătălin Crișan”
click.ro
image
Reacția milionarului Cristian Țânțăreanu, după creșterea impozitelor: „Nevasta plătește!” Le bate obrazul politicienilor: „Bolnavii de cancer ar trebui iertați!”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Kate, William și Harry, Foto Getty (5) jpg
Mesajul clar transmis de Prințul William și Prințesa Kate Prințului Harry, proaspăt reîntors în UK
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut! E schimbat total după operație. Fanii au rămas fără cuvinte: „Eu nu cred că acest om este Cătălin Crișan”

OK! Magazine

image
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă

Click! Pentru femei

image
Sub papucul iubitei? Leonardo DiCaprio, îmbrăcat de iubită la cele mai importante evenimente

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate