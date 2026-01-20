Răspunsul guvernului britanic după ce Trump a atacat Marea Britanie pentru decizia de a ceda Insulele Chagos. „Un act de mare prostie”, a scris președintele SUA

Donald Trump l-a acuzat marți pe premierul britanic Keir Starmer că a „cedat” către Mauritius insula Diego Garcia „fără niciun motiv”, el calificând decizia un „act de mare prostie”, care ar justifica cu atât mai mult cererea sa de a avea Groenlanda, relatează Daily Mail.

Președintele SUA a scris într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social că „nu încape îndoială că China și Rusia au observat acest act de totală slăbiciune” al Marii Britanii în ceea ce privește Insulele Chagos.

El s-a simțit impulsionat de această revoltă privind Diego Garcia pentru a oferi o nouă justificare a motivului pentru care Statelor Unite ar trebui să dețină Groenlanda, îndemnând Danemarca și aliații săi europeni să „facă ceea ce trebuie ”.

Însă guvernul britanic a ripostat și a insistat că acordul privind Insulele Chagos a fost susținut la acea vreme de cei mai apropiați aliați ai săi, inclusiv de către SUA.

Trump a scris marți pe Truth Social: „În mod strupefiant, «strălucitul» nostru aliat NATO , Regatul Unit, plănuiește în prezent să cedeze către Mauritius insula Diego Garcia, locul unde se află o bază militară americană vitală, și asta FĂRĂ NICIUN MOTIV”.

„Faptul că Regatul Unit cedează teritorii extrem de importante este un act de Mare Prostie și se adaugă listei lungi de motive legate de securitatea națională pentru care Groenlanda trebuie achiziționată. Danemarca și aliații săi europeni trebuie să facă CEEA CE ESTE CORECT.”

Președintele SUA merge la Davos pentru Forumul Economic Mondial, unde a anunțat că va purta discuții cu liderii europeni despre achiziționarea Groenlandei. Oficialii danezi au decis să nu participe la evenimentul din Elveția în acest an.

Înainte de a se îmbarca în Air Force One, el i-a ironizat pe liderii europeni distribuind o imagine realizată de inteligența artificială a acestora în Biroul Oval în timp ce privesc o hartă în care apare Groenlanda ca teritoriu american.

O altă imagine generată de inteligența artificială îl arăta pe Trump plantând steagul american pe insulă; alături de el se află JD Vance și Marco Rubio, iar în imagine apare și o pancartă pe care se poate citi: „Groenlanda. Teritoriu al SUA înființat în 2026”.

Atacurile lui Trump survin după o conferință de presă a lui Starmer, în care premierul britanic a calificat amenințările lui Donald Trump privind un posibil război comercial legat de Groenlanda drept „absolut greșite”.

Guvernul britanic a semnat în luna mai un tratat pentru a preda suveranitatea asupra Insulelor Chagos către Mauritius, și care prevede ca Marea Britanie să închirieze baza militară strategică de pe Diego Garcia contra a 101 milioane de lire sterline pe an.

Trump a spus despre acord: „Nu încape îndoială că China și Rusia au observat acest act de totală slăbiciune. Acestea sunt Puteri Internaționale care recunosc doar FORȚA, motiv pentru care Statele Unite ale Americii, sub conducerea mea, sunt acum, după doar un an, mai respectate ca niciodată.”

SUA au salutat acordul la vremea respectivă

Casa Albă a indicat anterior că este mulțumită de încheierea acordului privind Insula Chagos. Marco Rubio chiar a salutat un „acord istoric”, încheiat anul trecut în mai.

Însă criticii acordului sunt de părere că lui Trump nu i s-a oferit niciodată o imagine completă asupra riscului pe care l-ar reprezenta acesta pentru operațiunile americane din Oceanul Indian.

Guvernul britanic a insistat marți că acordul privind Insulele Chagos a avut sprijinul SUA.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Regatul Unit nu va face niciodată compromisuri în ceea ce privește securitatea noastră națională. Am acționat întrucât baza de pe Diego Garcia era amenințată după ce hotărârile instanțelor ne-au subminat poziția și ar fi împiedicat-o să funcționeze conform așteptărilor în viitor.”

„Acest acord asigură operațiunile bazei comune americano-britanice de pe Diego Garcia pentru generații întregi, cu prevederi solide pentru menținerea intactă a capacităților sale unice și pentru a-i ține pe adversarii noștri la distanță.”

„A fost salutat public de SUA, Australia și toți ceilalți aliați ai grupului Five Eyes, precum și de parteneri internaționali cheie, inclusiv India, Japonia și Coreea de Sud.”

Președintele SUA, care călătorește la Davos, Elveția, pentru Forumul Economic Mondial, și-a intensificat în ultimele zile retorica privind achiziționarea teritoriului arctic.

„Așa cum le-am spus tuturor în termeni clari, Groenlanda este imperios necesară pentru securitatea națională și mondială. Nu există cale de întoarcere. Toată lumea este de acord în această privință!”, a scris Trump într-o postare.