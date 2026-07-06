Tensiuni în Pacific: China testează o rachetă de pe un submarin nuclear, imediat după noul pact al Australiei

China a anunțat că a efectuat un test militar în cadrul căruia un submarin a lansat o rachetă balistică echipată cu un focos fictiv în Oceanul Pacific. Testul a atras reacții din partea Australiei, care acuză Beijingul că își intensifică prezența militară în regiunea Indo-Pacific fără suficientă transparență.

Potrivit autorităților chineze, lansarea a făcut parte din „programul militar anual de rutină” al armatei și nu a vizat nicio țară sau țintă specifică.

Exercițiul a avut loc la doar câteva ore după ce Australia a semnat un nou pact de apărare cu statul insular Fiji. Competiția strategică dintre Canberra și Beijing pentru influență în Pacific continuă să se intensifice, relatează BBC.

Australia: China destabilizează regiunea

Aflată în capitala Fiji, Suva, ministrul australian de Externe, Penny Wong, a criticat testul militar efectuat de China.

„Acest test are loc în contextul unei consolidări rapide a capacităților militare ale Chinei”, a declarat oficialul australian, acuzând Beijingul că nu oferă „transparența și garanțiile privind intențiile sale pe care regiunea le așteaptă”.

Înaintea exercițiului, autoritățile chineze au informat guvernele din regiunea Indo-Pacific cu privire la desfășurarea unor exerciții militare navale.

Beijingul a respins criticile și a transmis, prin intermediul presei de stat, că activitățile militare nu sunt îndreptate împotriva niciunui stat.

Australia își consolidează alianțele în Pacific

Testul militar al Chinei coincide cu semnarea tratatului Ocean of Peace Alliance (Alianța Oceanul Păcii), primul acord de alianță militară încheiat de Fiji și al patrulea al Australiei, după cele cu Statele Unite, Noua Zeelandă și Papua Noua Guinee.

Premierul australian Anthony Albanese a anunțat că acordul va fi susținut prin investiții de peste un miliard de dolari australieni în următorii zece ani. Fondurile vor fi direcționate către combaterea criminalității transnaționale, dar și către proiecte de sănătate și infrastructură în Fiji.

Albanese a descris tratatul drept „unul dintre cele mai importante demersuri” realizate de Australia împreună cu un alt stat.

La rândul său, premierul din Fiji, Sitiveni Rabuka, a declarat că documentul reprezintă „un moment definitoriu” în relațiile dintre cele două țări și o consolidare semnificativă a parteneriatului bilateral.

Întrebat dacă Beijingul ar putea reacționa negativ la noul acord, Rabuka a afirmat că se așteaptă ca autoritățile chineze să îl privească „cu înțelegere”.

„Acesta nu amenință relațiile Fiji cu China și nici relațiile Australiei cu China”, a spus premierul din Fiji, citat de postul public australian ABC.

Rivalitatea din Pacific se intensifică

Australia încearcă să își consolideze relațiile cu statele insulare din Pacific după ce, în 2022, China a semnat un acord de securitate cu Insulele Solomon, alimentând temerile că Beijingul ar putea înființa în viitor o bază militară permanentă în arhipelag.

Săptămâna trecută, guvernul australian a semnat și primul parteneriat strategic cuprinzător cu Vanuatu. Documentul recunoaște Australia drept principalul partener al statului insular în domeniul poliției și interzice înființarea unor baze militare străine pe teritoriul Vanuatu, într-o nouă încercare a Canberrei de a-și consolida influența în regiunea Indo-Pacific.