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„Bile spațiale” descoperite pe plajele din Australia. Suspiciuni că ar conține substanțe periculoase

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Agenția Spațială Australiană încearcă să confirme originea obiectelor găsite pe plajă, în timp ce un arheolog spațial susține că acestea ar putea avea legătură cu lansarea unei rachete.

Obiecte aduse de valuri pe plaje
Pompierii din Queensland spun că au fost găsite șase obiecte aduse de valuri pe plaje FOTO: X

Șase obiecte suspectate a fi resturi spațiale, găsite eșuate pe plajele din nordul Queenslandului, Australia, ar putea fi „bile spațiale” care rămân adesea în urma lansărilor de rachete, potrivit unui expert.

Agenția Spațială Australiană a confirmat duminică că lucrează pentru a determina natura și originea obiectelor misterioase, despre care poliția suspectează că ar conține substanțe chimice periculoase, scrie The Guardian.

Rapoartele au arătat că obiectele, eșuate pe plajele din zona Forrest Beach din Townsville, păreau a fi sfere mari.

Pompierii din Queensland au declarat duminică că au fost găsite în total șase obiecte eșuate pe plaje. 

Poliția a declarat că „nu există niciun pericol pentru comunitatea locală și că nu anchetează incidentul”.

Într-o declarație a pompierilor se precizează: „Este posibil ca în zilele următoare să mai apară resturi în zonă” și, deși „în prezent nu există niciun pericol pentru comunitatea locală”, locuitorii ar trebui să verifice informațiile furnizate de Agenția Spațială Australiană.

Natura resturilor și originea acestora sunt încă în curs de determinare”, se mai precizează în comunicat.

Purtătorul de cuvânt al Agenției Spațiale Australiene, care colaborează cu poliția și cu Agenția Națională de Gestionare a Situațiilor de Urgență, a confirmat că obiectele sunt considerate a fi resturi spațiale.

Într-un comunicat se precizează: „Agenția Spațială Australiană sprijină autoritățile locale în legătură cu resturile spațiale suspectate de a fi localizate la Forrest Beach, în nordul Queenslandului. Agenția depune eforturi pentru a determina natura resturilor și originea acestora.”

Profesoara asociată Alice Gorman, arheolog spațial și expertă în deșeuri spațiale la Universitatea Flinders, a analizat imaginile difuzate la știri și a afirmat că obiectele nu păreau să prezinte urme de ardere sau de carbonizare.

„Acest lucru sugerează că ar putea proveni de la o treaptă a unei rachete – poate prima sau a doua treaptă – care a căzut înapoi pe Pământ, în timp ce restul treptei continuă să transporte o încărcătură utilă în spațiu”, a spus ea.

„Par să corespundă cu ceea ce se găsește de obicei într-un sistem de alimentare cu combustibil. Sunt rezervoare de combustibil sub presiune, realizate din aliaje de titan cu un punct de topire foarte ridicat. De fapt, sunt cunoscute sub numele de «space balls» și pot fi găsite la ani de zile după o lansare. Probabil că nu este ceva ce ar fi putut vedea cineva la aterizare.”

Gorman a spus că este posibil ca obiectele să nu provină deloc din industria spațială, ci să aibă o origine marină.

Ea a precizat însă că, dacă obiectele ar fi „bile spațiale”, ar fi putut conține urme de hidrazină – un combustibil de rachetă extrem de toxic.

Ea a emis ipoteza că ar putea proveni de la o rachetă rusă de tip „Fregat”, care folosea recipiente sub presiune similare în etapele sale de combustibil.

Se estimează că peste 30.000 de fragmente de deșeuri – de la sateliți funcționali până la părți uzate provenite de la lansări de rachete – orbitează în jurul planetei.

„Deșeurile spațiale cad cel mai adesea peste mare, dar Australia este o masă continentală foarte mare, așa că primim o cantitate rezonabilă de deșeuri spațiale”, a spus Gorman.

Ea a afirmat că deșeurile spațiale reprezintă o problemă tot mai gravă, odată cu creșterea bruscă a numărului de lansări spațiale.

„Am avut mai multe lansări spațiale în ultimii cinci ani decât în întreaga istorie. Asta înseamnă că au loc mai multe reintrări în atmosferă.”

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