Tragedie în China: 21 de oameni au murit în urma unei alunecări de teren

Numărul morților, în urma unei alunecări de teren în China, într-o provincie din nord-vestul țării, care a îngropat 33 de persoane, a crescut la 21, a relatat miercuri presa de stat.

Echipele de salvare au sosit în număr mare la locul alunecării de teren, care a avut loc marți dimineață în jurul orei 6:56, într-un sat din comitatul Dangchang, a relatat agenția oficială de știri din China, Xinhua, citată de Le Figaro.

„Operațiunile de căutare și salvare la locul alunecării de teren din comitatul Dangchang au concluzionat: (dezastrul) a făcut 21 de victime”, a adăugat agenția media, citând autoritățile locale.

Guvernul a alocat 30 de milioane de yuani (3,9 milioane de euro) sub formă de ajutor de urgență pentru lucrările de reconstrucție din zona afectată, potrivit agenției de știri.

Dezastru natural frecvent în China

Acest tip de dezastru natural este frecvent în China, în special vara, când unele regiuni se confruntă cu precipitații intense, în timp ce altele sunt sufocante de o căldură apăsătoare. Alunecarea de teren de marți a avut loc în contextul în care furtuni puternice și ploi torențiale au măturat sudul și centrul Chinei, ucigând aproximativ 17 persoane și rănind sute de persoane.

Zeci de mii de oameni au fost evacuați în regiunea sudică Guangxi, unde aproximativ 40 de râuri și pâraie și-au ieșit din matcă, iar torenții de apă au țâșnit din pereții rupti ai unui baraj, potrivit postului de televiziune de stat CCTV.

Președintele chinez Xi Jinping a cerut o mobilizare „totală” a eforturilor de salvare.

Ploile torențiale vor continua să afecteze miercuri anumite părți din provincia Guangxi de coastă și de est, precum și sud-vestul provinciei vecine Guangdong, un important centru industrial, a declarat ministrul Resurselor de Apă, Li Guoying. „Siguranța rezervoarelor și a digurilor din zonele afectate este testată sever”, a subliniat el.