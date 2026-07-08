search
Miercuri, 8 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Tragedie în China: 21 de oameni au murit în urma unei alunecări de teren

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Numărul morților, în urma unei alunecări de teren în China, într-o provincie din nord-vestul țării, care a îngropat 33 de persoane, a crescut la 21, a relatat miercuri presa de stat.

Echipele de salvare caută supraviețuitori
Salvatorii caută persoane dispărute FOTO: X

Echipele de salvare au sosit în număr mare la locul alunecării de teren, care a avut loc marți dimineață în jurul orei 6:56, într-un sat din comitatul Dangchang, a relatat agenția oficială de știri din China, Xinhua, citată de Le Figaro.

„Operațiunile de căutare și salvare la locul alunecării de teren din comitatul Dangchang au concluzionat: (dezastrul) a făcut 21 de victime”, a adăugat agenția media, citând autoritățile locale.

Guvernul a alocat 30 de milioane de yuani (3,9 milioane de euro) sub formă de ajutor de urgență pentru lucrările de reconstrucție din zona afectată, potrivit agenției de știri.

Dezastru natural frecvent în China

Acest tip de dezastru natural este frecvent în China, în special vara, când unele regiuni se confruntă cu precipitații intense, în timp ce altele sunt sufocante de o căldură apăsătoare. Alunecarea de teren de marți a avut loc în contextul în care furtuni puternice și ploi torențiale au măturat sudul și centrul Chinei, ucigând aproximativ 17 persoane și rănind sute de persoane.

Zeci de mii de oameni au fost evacuați în regiunea sudică Guangxi, unde aproximativ 40 de râuri și pâraie și-au ieșit din matcă, iar torenții de apă au țâșnit din pereții rupti ai unui baraj, potrivit postului de televiziune de stat CCTV.

Președintele chinez Xi Jinping a cerut o mobilizare „totală” a eforturilor de salvare.

Ploile torențiale vor continua să afecteze miercuri anumite părți din provincia Guangxi de coastă și de est, precum și sud-vestul provinciei vecine Guangdong, un important centru industrial, a declarat ministrul Resurselor de Apă, Li Guoying. „Siguranța rezervoarelor și a digurilor din zonele afectate este testată sever”, a subliniat el.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ca la club în birourile AEP. Țuțuianu: „Și-au adus narghilea și tot ce era necesar să se simtă bine în timpul programului”
digi24.ro
image
O angajată din Spania și-a mărit singură salariul cu 20.000 de euro. A fost concediată, dar nu va trebui să returneze banii
stirileprotv.ro
image
Război în SCANDALUL vaccinurilor! Rogobete respinge acuzațiile de „trădare” și îi cere lui Voiculescu să își asume eroarea
gandul.ro
image
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la președinția Franței
mediafax.ro
image
Denis Alibec, deranjat de un gest făcut de proaspăta sa soție, Anca Surdu? Ce s-a întâmplat între cei doi
fanatik.ro
image
Magistrala 6 de metrou înaintează sub București: Câți kilometri au excavat „Sfânta Maria” și „Sfânta Ana” și care este stadiul stațiilor
libertatea.ro
image
FOTO Atac major în Marea Azov: opt petroliere lovite într-o singură noapte. Cui aparțineau
digi24.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
digisport.ro
image
Rețeta italiană unică recomandată de un bucătar faimos din România. Cum se pregătesc pastele cu cartofi
click.ro
image
Proprietara terenului unde se află „Focul Viu” din Buzău s-a săturat de atâția turiști și a blocat accesul
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Batoanele proteice şi ciocolata fără zahăr, la analize de laborator. Rezultate surprinzătoare
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Veste proastă pentru pensionari: „Pensiile nu pot fi indexate. Austeritatea continuă și în 2027”. Cine spune\/
newsweek.ro
image
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
prosport.ro
image
Ce fac grecii ca să scape de peștele-iepure. Măsura luată pentru protejarea turiștilor
playtech.ro
image
Decizie ciudată la Dinamo! Abia transferat în vară, a fost cedat definitiv la altă echipă
fanatik.ro
image
Se analizează legislația pentru alegeri anticipate. Politolog: ”Nu sunt, deocamdată, o amenințare reală. Singurul care poate declanșa acest proces este președintele”
ziare.com
image
Câștiga 60.000 $ pe lună, dar a ajuns falit și soția l-a părăsit: ”I-am pierdut pe toți”
digisport.ro
image
Peptidele pentru păr: pot fi secretul împotriva subțierii firului de păr? Ce spun dermatologii și cele mai noi studii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la summitul NATO. Avem imaginile cu ţinuta non-conformistă
romaniatv.net
image
Mai mulți bani la pensie. Cât se va plăti din luna iunie 2026
mediaflux.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, criticați după o apariție alături de fiicele lor: „Fetele sunt tot nepieptănate”
click.ro
image
Viața Săgetătorilor se schimbă radical! Cristina Demetrescu a făcut anunțul: „Ar fi bine să încerce”
click.ro
image
Cum o duce fiul Corneliei Catanga în America: „Nici acolo nu umblă câinii cu covrigi în coadă.” Ce meserie are, de fapt
click.ro
Vincent Perez (stânga) și Isabelle Adjani (dreapta) în „Regina Margot” 1994, profimedia 0018653460 jpg
Regina nimfomană și-a scandalizat curtea. Își alimenta ”frumusețea” din partidele nonșalante de amor cu adoratorii săi
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Cercetări în apropierea Zonei Arheologice Tula (© Gerardo Peña, INAH)
Panouri decorative ale unei piramide, rupte și îngropate alături de șase copii sacrificați, în urmă cu 800 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adina Buzatu dă de pământ cu bărbații care merg în bustul gol la plajă: „Ei sunt cu ciorba în gură și tu cu burta pe masă”
image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, criticați după o apariție alături de fiicele lor: „Fetele sunt tot nepieptănate”

OK! Magazine

image
„De două ori pe noapte, cum m-ați sfătuit…” Scrisoarea explicită a Regelui Spaniei către părinții lui, despre noaptea nunții

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară

Click! Sănătate

image
Suplimentul pe care un cardiolog îl ia zilnic pentru sănătatea inimii