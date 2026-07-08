Aproximativ 900 de șerpi au scăpat dintr-o fermă din orașul Hengzhou, în sudul Chinei, după ce ploile torențiale și inundațiile au provocat prăbușirea unei părți a instalației. Autoritățile au mobilizat o echipă specială pentru capturarea reptilelor și au dat asigurări că majoritatea nu sunt veninoase.

South Morning China Post scrie că un oficial local orașul Hengzhou, Wu Zhi, a declarat pentru Red Star News că majoritatea șerpilor nu sunt veninoși și că a fost formată o echipă de zece persoane care îi capturează cu plase de pescuit și pistoale cu electroșocuri.

El i-a avertizat pe localnici să nu încerce să prindă șerpii cu mâna dacă îi găsesc în locuințe. Un videoclip devenit viral arată oameni aflați în apă până la brâu, folosind bețe de bambus pentru a încerca să prindă șerpii.

În același timp, o tornadă puternică a lovit luni seară provincia Hubei, din centrul Chinei. Rafalele de vânt au atins viteze de până la 260 km/h, provocând distrugeri masive în una dintre cele mai importante regiuni industriale ale țării. Cel puțin 11 persoane au murit și peste 331 au fost rănite.

Agenția de presă Xinhua informează că peste 4.855 de locuințe au fost avariate în urma furtunii. Printre cele mai afectate zone se numără orașele Huanggang și Ezhou.

În Huanggang, un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost pur și simplu „aspirat” din apartamentul său aflat la etajul 12, împreună cu mobilierul din locuință. Presa locală relatează că acesta este internat în stare gravă la terapie intensivă. Tot aici, mai multe camioane grele au fost aruncate de vânt pe distanțe de până la 30 de metri.

În paralel, sud-vestul regiunii Guangxi este afectat de inundații severe. Patru persoane au murit, opt sunt date dispărute, iar peste 600 de oameni așteptau evacuarea marți după-amiază.