Video Serviciile secrete nord-coreene au șters toate urmele ADN-ului lui Kim Jong Un după întâlnirea cu Putin de la Beijing

După întâlnirea cu Vladimir Putin la Beijing, personalul nord-coreean sosit de la Phenian a șters cu atenție scaunele și a luat paharul lui Kim Jong Un, într-o aparentă încercare de a elimina toate urmele ADN-ului liderului.

Momentul în care nord-coreenii „șterg toate urmele ADN-ului lui Kim Jong Un” din sala de întâlniri cu Putin, prin curățarea mobilierului și îndepărtarea obiectelor

Într-o înregistrare se vede cum personalul nord-coreean a șters cu grijă tot mobilierul pe care Kim Jong Un l-a atins și a luat paharul său, aparent încercând să elimine orice urmă a ADN-ului său după întâlnirea cu Vladimir Putin, potrivit Daily Mail.

Liderii Coreei de Nord și Rusiei s-au întâlnit miercuri, după o paradă militară masivă la Beijing, unde președintele chinez Xi Jinping a prezentat poziția diplomatică în creștere a țării sale.

Într-un videoclip postat pe Telegram, doi membri ai personalului pot fi văzuți lustruind cu anxietate spătarul scaunului în care a stat Kim și luând paharul de pe tavă.

Un bărbat se asigură că șterge și brațele de lemn ale scaunului, precum și masa din apropiere.

Liderul nord-coreean are un protocol de securitate atipic față de alți șefi de stat

„După negocieri, personalul care-l însoțea pe liderul RPDC a distrus cu atenție toate urmele prezenței lui Kim”, a relatat jurnalistul rus Alexander Yunashev pe canalul său Telegram, Yunashev Live.

„Au luat paharul din care a băut, au șters tapițeria scaunului și acele părți ale mobilierului pe care liderul nord-coreean le-a atins. Partea oficială a întâlnirii s-a încheiat, Putin și Kim au părăsit biroul foarte mulțumiți și s-au dus să bea ceai într-o atmosferă mai relaxată.”

Nu este clar dacă Kim a ordonat această „decontaminare” din cauza temerilor legate de serviciile secrete ruse sau chineze, dar dictatorul nord-coreean nu este singurul lider mondial preocupat de protejarea ADN-ului său.

Și serviciile secrete rusești au măsuri draconice de securitate când Vladimir Putin se află în vizite oficiale peste granițe

Se spune că garda de corp a lui Putin colectează urina și excrementele sale în pungi sigilate atunci când se află în străinătate și le transportă în valize speciale la Moscova.

Serviciul Federal de Protecție (FPS) al Rusiei face acest ritual din 2017 pentru a împiedica liderii ostili să obțină informații despre sănătatea lui Putin din excremente.

Ce au discutat Putin și Kim Jong Un la întâlnirea din China

În timpul discuțiilor, liderul nord-coreean și-a exprimat sprijinul total față de Putin, promițând să facă „tot ce poate pentru a ajuta” Moscova, în timp ce președintele rus a mulțumit Phenianului pentru trimiterea trupelor să lupte împotriva Ucrainei.

Coreea de Sud estimează că Kim a trimis aproximativ 15.000 de soldați pentru a sprijini Rusia, iar numărul de soldați nord-coreeni uciși variază între 600 și 2.000.

Întâlnirea a avut loc în marja sărbătorilor de la Beijing care marchează aniversarea capitulării Japoniei în al Doilea Război Mondial.

Cu câteva ore înainte, cei doi lideri au stat alături de președintele chinez la o paradă militară masivă, prima reuniune de acest fel a celor trei lideri de la începutul Războiului Rece.

După paradă, Kim și Putin au călătorit în aceeași mașină până la un hotel de stat pentru discuții bilaterale private.

„Dacă este ceva ce pot sau trebuie să fac pentru tine și pentru poporul rus, consider că este datoria mea ca obligație fraternă”, i-a spus Kim lui Putin.

Putin s-a adresat lui Kim ca „Dragă Președinte al Afacerilor de Stat” și i-a transmis cele mai calde salutări. Cele două țări sunt legate printr-un tratat de apărare mutuală din 2024 și ambele se confruntă cu sancțiuni internaționale grele – Rusia pentru războiul din Ucraina și Coreea de Nord pentru programul nuclear.

„Recent, relațiile dintre țările noastre au dobândit un caracter special, de încredere și prietenos, și unul aliat”, a spus Putin și a lăudat forțele speciale nord-coreene desfășurate pentru a sprijini trupele ruse. „Soldații voștri au luptat cu curaj și eroism.”

Trupele nord-coreene au ajutat Moscova la începutul acestui an să alunge forțele ucrainene din regiunea Kursk.

„Aș dori să menționez că nu vom uita niciodată sacrificiile forțelor voastre armate și ale familiilor acestora”, a spus Putin.

Este prima călătorie în China a liderului de la Phenian de după pandemie

Vizita la Beijing, prima călătorie cunoscută a lui Kim în China de la pandemie, i-a oferit liderului nord-coreean șansa de a-l întâlni pe Putin și Xi împreună, precum și de a interacționa cu peste douăzeci de alți șefi de stat prezenți la eveniment.

Potrivit contului Pul Pervogo de pe rețelele sociale, care raportează frecvent activitățile lui Alexander Lukașenko, Kim a vorbit cu președintele belarus înainte de paradă și l-a invitat să viziteze Phenianul.

Park Won-gon, expert în Coreea de Nord la Ewha Womans University din Seul, a numit vizita „o victorie majoră de propagandă” pentru Kim.

„Doar faptul că stătea și mergea alături de Xi Jinping și Putin. Cum ar fi putut exista o modalitate mai bună de a-și arăta statutul lumii și propriului popor?”

Președintele SUA, reacție dură după imaginile vesele cu Xi, Putin și Kim

Președintele Donald Trump a criticat liderii Chinei, Rusiei și Coreei de Nord pentru „conspirarea împotriva Statelor Unite ale Americii” în timp ce urmăreau parada militară.

În cadrul paradei, Beijingul a prezentat arme noi de înaltă performanță, inclusiv un laser care ar putea distruge electronice sau chiar orbi piloți, rachete D5-5C, mai multe sisteme de luptă terestre fără pilot, rachete hipersonice și submarine greu de detectat.

Summitul a fost prezentat ca un alternativă la ordinea globală condusă de SUA și a fost plin de afișaje de unitate între Moscova, Beijing și Delhi.

Trump a criticat întâlnirea într-o postare pe Truth Social, cerându-i lui Xi să-i transmită „cele mai calde salutări” lui Putin și Kim pentru că „conspiră împotriva SUA”.

El a comentat că Xi va menționa sau nu cantitatea masivă de ajutor și „sânge” oferit de SUA Chinei pentru a-și asigura libertatea.

Trump a semnat postarea cu un mesaj cald: „Fie ca președintele Xi și minunatul popor al Chinei să aibă o zi de celebrare grozavă și durabilă.”

Reacția Kremlinului nu a întârziat să apară

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Yuri Ushakov, a replicat, spunând că „nimeni nu a conspirat, nimeni nu a complotat, niciun gând de acest fel nu a existat”.

El a adăugat că „toată lumea înțelege rolul Statelor Unite, al administrației Trump și al lui Donald Trump personal în situația internațională actuală”.

Aceasta vine la o zi după ce Trump a atacat tarifele ridicate impuse de India, după ce premierul Narendra Modi a fost văzut ținându-se de mână cu Putin.

Mulți au suspectat că gestul lui Modi față de Putin a fost un răspuns la tarifele impuse de Trump asupra Indiei pentru cumpărarea de petrol rusesc.

India și China sunt cei mai mari doi cumpărători de petrol rusesc, o sursă crucială de venit pentru Moscova după invazia Ucrainei în februarie 2022.

Trump a impus Indiei tarife de 50% pentru unele produse, acuzând Delhi că finanțează războiul lui Putin.

După ce l-a văzut pe Modi apropiindu-se de Putin și Xi înainte de paradă, Trump a scris o postare furioasă pe Truth Social, subliniind că relația comercială cu India a fost unilaterală și dezavantajoasă pentru SUA.

El a explicat că India cumpără majoritatea petrolului și produselor militare din Rusia și foarte puțin din SUA, deși SUA vinde puțin în India.

Reuniunea de la Beijing a fost denumită „Axa Tulburării” de către analiștii occidentali

→ Imaginea 1/3: Putin, Xi si Kim Jong-un FOTO Profimedia

Reuniunea a adus împreună 26 de șefi de stat, iar adunarea lui Xi a fost numită „Axa Tulburării” de analiștii occidentali, comentând postura anti-NATO a țărilor.

În timp ce Trump țintește Premiul Nobel pentru Pace, orice nouă concentrare de putere militară în Est, care include Rusia, va ridica semnale de alarmă în Occident.

„Exercițiile militare trilaterale între Rusia, China și Coreea de Nord par aproape inevitabile”, a scris Youngjun Kim, analist la National Bureau of Asian Research din SUA, în martie, menționând că conflictul din Ucraina a apropiat Moscova și Phenianul.

„Până acum câțiva ani, China și Rusia erau parteneri importanți în impunerea sancțiunilor internaționale asupra Coreei de Nord pentru testele nucleare și de rachete... acum sunt potențiali parteneri militari ai RPDC într-o criză pe peninsula coreeană”, a adăugat el, folosind numele oficial al țării izolate diplomatic.

Pentru Kim, parada marchează cel mai mare eveniment diplomatic multilateral la care a participat vreodată, oferindu-i ocazia de a-și arăta sprijinul implicit pentru armele nucleare interzise și de a-și extinde cercul diplomatic.

Înainte de a pleca spre China, marți, Kim a vizitat un laborator de rachete.

Vizita a avut scopul de a „arată statutul Coreei de Nord ca putere nucleară” chiar înainte de a sta alături de Xi și Putin, sugerând sprijinul pentru statutul nuclear al țării, potrivit analistului Hong Min de la Korea Institute for National Unification.