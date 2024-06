China și India: Quo Vadis? China la zi

În materialul de astăzi „China la zi” vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol publicat pe data de 1 iunie 2024, pe o platformă de discuție și cooperare între China și India, intitulată „Dialog între China și India” (中印对话, Zhong Yin duihua). Având ca scop îmbunătățirea relațiilor bilaterale, promovarea înțelegerii reciproce și soluțiaonarea problemelor comune, acest program se concentrează pe diverse domenii de interes comun, precum politică, economie, cultură și securitate, și implică participarea guvernelor, organizațiilor non-guvernamentale, mediului academic și sectorului privat din ambele țări.

Foto: Președintele chinez Xi Jinping (stânga) și premierul indian Narendra Modi (dreapta), Sursa: aici

Autorul articolului tradus este Li Tao (李涛), profesor la Institutul de Studii Sud-Asiatice din cadrul Universității Sichuan, iar coautorul, Deng Zhenlei (邓桢蕾), doctorand la Facultatea de Relații Internaționale, din cadrul aceleiași universități.

Materialul tradus este extrem de relevant în înțelegerea perspectivei chineze cu privire la politicile Indiei față de China pe parcursul celor două mandate consecutive ale prim-ministrului Narendra Modi; la posibila victorie a partidului pe care acesta îl reprezintă – Partidul Bharatiya Janata (BJP) – înregistrată în urma alegerilor generale din 2024 din India, dar mai ales, implicațiile acestei victorii privind evoluția relațiilor dintre China și India.

În acest sens, vă oferim în continuare o serie de informații importante:

India este o democrație parlamentară federală cu un sistem politic multipartid, ceea ce înseamnă participarea mai multor partide politice la alegeri și posibilitatea lor de a guverna. Parlamentul Indiei este bicameral, alcătuit din Lok Sabha (Camera Inferioară) și Rajya Sabha (Camera Superioară). Membrii primei camere menționate sunt aleși direct de către cetățeni pentru un mandat de cinci ani, în timp ce componenții celei de-a doua camere, sunt aleși indirect de către membrii adunărilor legislative ale statelor și teritorii unionale.

Foto: Partidele politice naționale din India, Sursa: aici

Principalele partide politice din India pot fi împărțite în două mari categorii: partide naționale și partide regionale. Partidul Bharatiya Janata (BJP), Congresul Național Indian (INC), Partidul Comunist din India (Marxist sau CPI-M) și (CPI), Partidul Bahujan Samaj (BSP), Aam Aadmi Party (AAP), Partidul Național al Poporului sunt partidele naționale din India. Printre partidele regionale se enumeră Trinamool Congress (TMC), Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) etc.

Alegerile generale din India din 2024 sunt organizate pentru a alege membrii Lok Sabha. Ele au început pe data de 19 aprilie 2024, s-au desfășurat în șapte faze și s-au încheiat pe 1 iunie 2024, rezultatele fiind anunțate pe data de 4 iunie 2024n(rezultatele finale aici).

În ceea ce privește relația cu China, este interesant să urmărim noua abordare a lui Modi față de China. Deși relațiile dintre cei doi giganți asiatici s-au înrăutățit în ultimul deceniu, în special după confruntarea militară din 15 iunie 2020 în regiunea Ladakh, de-a lungul Liniei de Control Actual (LAC) (cea mai gravă confruntare militară dintre cele două țări din ultimele decenii, soldată cu victime de ambele părți, care a dus la accentuarea tensiunilor bilaterale), declarațiile făcute de Modi pe 10 aprilie 2024, în timpul unui interviu cu revista americană „Newsweek” denotă „o aparentă diminuare a tonului” Indiei cu privire la relația cu China.

Foto: Prim-ministrul Indiei Narendra Modi vorbește cu CEO-ul Newsweek Dev Pragad, redactorul șef global Nancy Cooper și directorul editorial, Asia Danish Manzoor Bhat, Sursa: aici

Următoarele declarații pot fi considerate semnale destul de directe și pozitive privind tendințele viitoare de dezvoltare a relației cu China.

„Relații cu China sunt semnificative pentru India”

„Convingerea mea este că trebuie să abordăm de urgență situația prelungită de la granițele noastre, astfel încât anormalitatea interacțiunilor noastre bilaterale să poată fi lăsată în urmă. Relațiile stabile și pașnice dintre India și China sunt importante nu doar pentru cele două țări ale noastre, ci pentru întreaga regiune și lume. Sper și cred că printr-un angajament bilateral pozitiv și constructiv la nivel diplomatic și militar, vom putea restabili și susține pacea și liniștea la granițele noastre”, a declarat Modi.

De asemenea, vorbind despre QUAD (cadrul plurilateral care cuprinde India, Australia, Japonia și SUA) și contracararea influenței tot mai mari venite din partea Chinei, premierul Modi a declarat că acesta nu este în esență centrat pe China: „Suntem prezenți în diferite combinații în diferite grupuri. La fel ca multe alte grupări internaționale, cum ar fi SCO (Organizația de Cooperare de la Shanghai), BRICS și altele, QUAD este, de asemenea, un grup de țări similare care lucrează la o agendă pozitivă comună. S-a impus ca o platformă importantă pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității în Indo-Pacific.”

Deși, India se evidențiază ca cel mai important stat din lume în curs de dezvoltare care își exprimă opoziția față de inițiativa de politică externă a președintelui chinez Xi Jinping „Centura și Drumul”, lansată în anul 2013, refuzând să participe pentru o a treia oară consecutivă (în anii 2017, 2019 și 2023) la summitul BRI( motivul: preocuparea legată de China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), care traversează teritoriul disputat al Kashmir-ului ocupat de Pakistan, considerat de India o încălcare a suveranității sale)+alăturarea la Quad în 2007, să nu uităm câteva aspecte importante:

1. Ambele țări (China și India) fac parte din organizații regionale precum BRICS (China și India sunt chiar fondatorii BRICS) și Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), unde colaborează în domenii de interes comun, cum ar fi securitatea regională și dezvoltarea economică.

2. Cea mai importantă problemă de rezolvat pentru India este dezvoltarea, prin urmare, ea are nevoie de un mediu regional favorabil. „A fi în conflict cu China” ar însemna optimizarea resurselor pentru dezvoltare, în timp ce menținerea unor relații relativ stabile cu acesta poate însemna o alegere geopolitică și economică mai avantajoasă pentru India.

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolului menționat mai sus:

Rezultatele alegerilor din India urmează a fi publicate. Cum vor evolua relațiile dintre China și India?

Noile alegeri pentru Lok Sabha din India (*Camera Inferioară a Parlamentului Indiei) au început pe data de 19 aprilie 2024, camera având 543 de locuri. Partidul sau alianța de partide care câștigă majoritatea locurilor va nominaliza un candidat pentru funcția de prim-ministru și va forma guvernul. Pentru a-și îmbunătăți rata de susținere, opoziția, reprezentată de Congresul Național Indian, Partidul Comunist Indian, Partidul Comunist Indian (Marxist) și numeroase partide regionale, au format Alianța Indiană Națională pentru Dezvoltare Incluzivă (Indian National Developmental Inclusive Alliance, INDIA). Partidul aflat la putere, reprezentat de Partidul Bharatiya Janata (BJP), continuă să participe la alegeri sub egida Alianței Naționale Democratice (National Democratic Alliance, NDA). Conform celor mai recente sondaje de opinie, guvernul BJP este încă în frunte, 42% dintre respondenți fiind foarte mulțumiți de guvernarea lui Modi, iar 62% dintre respondenți își doresc ca Modi să fie ales din nou ca prim-ministru. De asemenea, în alegerile din decembrie 2023, desfășurate în patru state, BJP a câștigat în trei dintre statele-cheie din zonele vorbitoare de limbă hindi, consolidându-și astfel și mai mult poziția înainte de alegerile generale. Prin urmare, este considerat că guvernul Partidului Bharatiya Janata (BJP), condus de Modi, are toate șansele pentru a fi reales în alegerile generale din 2024.

Avantajele Partidului Bharatiya Janata (BJP)

Foto: Susținătorii prim-ministrului indian Narendra Modi poartă măști ale feței sale, în timp ce participă la un miting de campanie electorală în Meerut, India, 31 martie 2024, Sursa: aici

Diferența de putere dintre partidul aflat la guvernare și opoziție este evidentă. Coaliția partidului de guvernământ, reprezentată de Partidul Bharatiya Janata (BJP), și coaliția partidului de opoziție, reprezentată de Congresul Național Indian, au o diferență semnificativă de putere. În ceea ce privește coaliția în sine, Alianța Indiană Națională pentru Dezvoltare Incluzivă formată de opoziție nu a reușit încă să formeze o forță comună împotriva BJP. În interiorul alianței există încă divergențe privind distribuirea locurilor, recensământul pe criterii de castă etc, și nu a fost încă elaborată o „alternativă ideologică” care să contracareze Partidul Bharatiya Janata. În schimb, coaliția partidului de guvernământ, care a trecut prin două mandate, a dezvoltat un mecanism de funcționare și reguli ale alianței mai bine structurate. În ceea ce privește rata de susținere, un sondaj recent publicat în aprilie 2024 de Agenția de știri ABP din India și de Centrul pentru Opinie și Tendințe de Votare în Cercetarea Electorală (CVoter) arată că 58% dintre participanți îl susțin pe Modi pentru obținerea unui alt mandat de prim-ministru, în timp ce Congresul Național Indian are o rată de susținere de doar 16%, situându-se pe locul al doilea.

În campania electorală, BJP, în calitate de partid aflat la guvernare, și-a demonstrat clar avantajele. În confruntarea cu partidele de opoziție, Partidul BJP deține controlul în ceea ce privește opinia publică, economia și personalul. În decembrie 2023, Departamentul de Impozit pe Venituri din India a descoperit în mai multe reședințe ale parlamentarului Congresului Național Indian, Dhiraj Sahu, suma de 3,5 miliarde de rupii (în numerar) provenită din surse necunoscute, liderii BJP profitând de acest moment pentru a critica corupția din interiorul partidului (Congresul Național Indian). În martie 2024, Departamentul de Impozit pe Venituri din India a cerut Congresului Național Indian să restituie aproape 35 de miliarde de rupii în taxe, motivând că partidul nu a depus declarațiile fiscale pentru donațiile în numerar primite din 2017-2018. Mai mult decât atât, BJP a slăbit capacitatea Congresului Național Indian și prin reducerea personalului. Mass-media indiană „The Wire” a publicat recent un raport conform căruia în ultimele luni cel puțin 12 lideri ai opoziției din diferite state ale Indiei s-au alăturat BJP-ului în timp ce se confruntau cu acuzații penale. În ceea ce privește îmbunătățirea ratei de susținere, BJP a câștigat o bază politică aliniindu-se cu partidele locale aflate în declin. În statul Tamil Nadu, BJP a format o alianță cu partidul local Pattali Makkal Katchi (PMK) pentru a concura împotriva principalelor partide din stat, Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) și All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK), în alegerile pentru Lok Sabha. Deși strategia BJP s-ar putea să nu îl ajute să câștige mai multe locuri, voturile sale vor crește, iar influența partidului în cele două mari state sudice va fi, de asemenea, îmbunătățită.

Relații bilaterale cu evoluții sinuoase

La începutul alegerilor generale din 2024 din India, prim-ministrul Modi a anunțat obiectivul Alianței Naționale Democrate conduse de el - „Abki baar 400 paar” - și anume, Alianța Națională Democrată va depăși pragul celor 400 de locuri în Lok Sabha, iar BJP va câștiga 370 dintre acestea. Bazându-se pe analizele anterioare, este foarte probabil ca Partidul Bharatiya Janata nu doar să câștige alegerile, ci să obțină „o victorie zdrobitoare”, ceea ce înseamnă că controlul BJP asupra statului va fi și mai strict, iar agenda sa naționalistă va continua să fie promovată. În același timp, complexitatea și tensiunile din relațiile sino-indiene vor continua să persiste.

Conform „Tabelului de scor al relațiilor Chinei cu marile puteri (1950 - ianuarie 2023)” , publicat de Universitatea Tsinghua, se poate observa că, de la venirea la putere a guvernului Modi în 2014, dezvoltarea relațiilor sino-indiene a trecut prin trei etape. Prima este la începutul mandatului guvernului Modi, când relațiile sino-indiene s-au îmbunătățit constant, scorul mediu anual crescând de la 5.08 în 2013 la 5.79 în 2016, atingând un maxim de 5.9, aproape cel mai înalt nivel de la 1959. A doua etapă este după incidentul de la Doklam din 2017, când relațiile dintre cele două țări au scăzut brusc, dar au înregistrat o ușoară îmbunătățire datorită eforturilor depuse de ambele țări pentru a menține relațiile sino-indiene. A treia etapă este după conflictul din valea Galwan în 2020, când relațiile s-au deteriorat și mai mult, aproape atingând cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani. Se poate observa că politica guvernului Modi față de China prezintă caracteristici etapizate, cu schimbări semnificative, în special după 2017.

Foto: Președintele chinez Xi Jinping se plimbă cu prim-ministrul indian Narendra Modi în Wuhan, provincia Hubei, 28 aprilie 2018, Sursa: aici

Cooperare strategică — încălzirea rapidă a relațiilor sino-indiene. În prima etapă, guvernul Modi a adoptat o atitudine de „cooperare strategică” față de China, care era văzută atât ca o oportunitate importantă pentru dezvoltarea economică, cât și ca un mijloc principal de a-și spori puterea de discurs și influența la nivel internațional. În această perioadă, guvernul Modi a pus accentul pe cooperarea economică cu China, comerțul bilateral înregistrând creșteri record de la an la an, iar schimburile între companii devenind din ce în ce mai frecvente. Sub egida inițiativelor „Make in India” și „Digital India”, tot mai multe companii chineze au început să exploreze piața indiană. Mai mult decât atât, interacțiunile la nivel înalt între cele două țări au fost frecvente. Cu toate acestea, în timp ce relațiile sino-indiene se încălzeau, India a adoptat și o „diplomație a problemelor”, astfel de la începutul anului 2016 până la mijlocul anului 2017, guvernul Modi a ridicat cerințe și acuzații nejustificate față de China pe teme legate de granița sino-indiană, Tibet, Taiwan și eșecul de a se alătura Grupului Furnizorilor Nucleari (NSG).

Echilibru strategic – încălzire limitată a relațiilor sino-indiene. După incidentul de la Doklam din 2017, India s-a confruntat cu un mediu internațional nefavorabil. Pe de o parte, aprofundarea relațiilor dintre India și Japonia a provocat nemulțumirea Rusiei, pe de altă parte, după preluarea funcției de președinte al SUA de către Donald Trump în 2017, politica acestuia de „America First” și „protecționism comercial”, a afectat semnificativ relațiile dintre SUA și India. Pe acest fundal, deși relațiile sino-indiene au atins un minim istoric după criza Doklam, India, îngrijorată de o posibilă „izolare” internațională, a fost nevoită să relaxeze tensiunile cu China prin diverse canale. În primul rând, schimburile la nivel înalt între cele două țări au început să se redreseze. În decursul anului 2018, liderii celor două națiuni s-au întâlnit de patru ori, întâlnirea informală de la Wuhan din aprilie 2018 fiind catalizatorul revenirii relațiilor pe un făgaș normal. În al doilea rând, în domeniul economic, comerțul bilateral a atins un nou record, ajungând la aproape 90 de miliarde de dolari SUA. În final, India a luat în considerare preocupările de securitate ale Chinei. În contextul în care Statele Unite ale Americii au propus „Strategia Indo-Pacific” pentru a contracara China, India a adoptat o abordare mai echilibrată, oferind asigurări părții chineze. Cu toate acestea, în ciuda atitudinii mai relaxate față de China în această perioadă, aceasta a rămas limitată. În ceea ce privește problema frontierelor, India a declarat că nu va reduce „poziția de apărare” în zona de frontieră ca urmare a întâlnirii de la Wuhan și a relaxării relațiilor, continuând să efectueze patrulări provocatoare la frontieră. În același timp, ea a continuat să aprofundeze relațiile strategice de apărare cu SUA și să întărească pozițiile sale pe coasta Oceanului Indian, încercând să contracareze China.

Foto: Ministrul Afacerilor Externe, dr. Subrahmanyam Jaishankar, prezintă prim-ministrului Narendra Modi o copie a cărții sale, „The India Way: Strategies for an Uncertain World”, 25 august 2020, Sursa: aici

Competiție strategică - Relațiile sino-indiene continuă să scadă. În 2019, BJP a reușit să fie reales cu o majoritate covârșitoare, iar guvernul a devenit cunoscut drept „cabinetul Modi”, evidențiind ambițiile Indiei de a deveni o mare putere. Izolarea cauzată de pandemia de COVID-19 a accelerat ajustările politicii Indiei față de China, orientându-se către SUA atât din punct de vedere diplomatic, cât și economic și militar. După conflictul din valea Galwan din iunie 2020, India a împins relațiile dintre cele două țări direct spre o fază de „confruntare și decuplare”, cu o continuă pierdere a încrederii politice. Interacțiunile la nivel înalt între cele două țări au fost aproape întrerupte, iar schimburile interpersonale au devenit și mai restrânse, deși volumul comercial dintre China și India a atins noi recorduri. Cu toate acestea, guvernul Modi a insistat pe „decuplarea” de China, limitând comerțul cu ea, dezvoltarea companiilor chineze în India, și interzicând utilizarea aplicațiilor chinezești.”

Ministrul indian de Externe, Subrahmanyam Jaishankar, în cartea sa publicată în septembrie 2020, „Calea Indiei: Strategii pentru o lume incertă” („The India Way: Strategies for an Uncertain World”), a etichetat China ca un „creator de probleme”, care necesită gestionare. În această perioadă, guvernul Modi a lansat o competiție cuprinzătoare împotriva Chinei în domenii precum cel economic, politic, ideologic și de securitate, „profitând” de competiția strategică sino-americană pentru a-și realiza propriile aspirații de mare putere.

Perspectivele relațiilor sino-indiene

Dacă Modi va fi reales, partidul său de guvernământ va menține continuitatea politicii. Pe de o parte, problema frontierei dintre China și India nu este ușor de rezolvat, iar confruntarea strategică dintre China și SUA oferă Indiei o oportunitate strategică de care poate beneficia. Pe de altă parte, Modi a declarat că în următorii cinci ani intenționează să transforme India în a treia cea mai mare economie a lumii, ceea ce indică faptul că dezvoltarea Indiei necesită un mediu înconjurător sigur și stabil. Prin urmare, menținerea unei tensiuni moderate în relațiile cu China este în avantajul Indiei. Dacă guvernul Modi va continua la putere, este posibil să continue politica externă dură față de China, menținând o atitudine strategică de contracarare și fără concesii în problema frontierei, stabilind astfel tonul relațiilor sino-indiene.

În primul rând, problema frontierei ar putea deveni un punct central în următorul mandat al lui Modi. Într-un interviu exclusiv acordat revistei americane „Newsweek” pe 10 aprilie, Modi a făcut o declarație privind relațiile sino-indiene, afirmând că „India și China trebuie să rezolve cât mai curând posibil impasul de lungă durată de la frontieră și să scape de fenomenele anormale în interacțiunile bilaterale”. În ultimii patru ani, relațiile sino-indiene au stagnat. Modi a evitat să discute despre relațiile bilaterale în parlament sau în alte locuri publice, dar acum a readus în discuție relațiile sino-indiene. Aceasta este posibil să fie o strategie de folosire a „cărții Chinei” înainte de alegeri pentru a crește rata de susținere, dar și un semnal clar și important pentru China, SUA și întreaga lume, indicând că, dacă Modi va fi reales cu succes ca prim-ministru, își va concentra eforturile pentru a rezolva problemele dintre cele două țări. În plus, în declarația electorală din 2024, Partidul Bharatiya Janata (BJP) a promis să accelereze construcția infrastructurii de frontieră cu China, Myanmar și Pakistan, și plănuiește să introducă soluții tehnologice în anumite părți ale gardului de frontieră, făcând astfel gardul de delimitare mai inteligent. Această măsură ar putea complica și mai mult tensiunile dintre China și India în regiunile de frontieră.

În al doilea rând, din punct de vedere economic, guvernul Partidului Bharatiya Janata (BJP) va continua probabil actuala politică economică față de China, iar competiția structurală economică între India și China se va intensifica. BJP a promis că India va deveni a treia cea mai mare economie a lumii până în 2029 și va intensifica dezvoltarea în diverse domenii, inclusiv în transporturi, industria farmaceutică și chiar în sectorul spațial. Investițiile străine în India sunt așteptate să continue să crească în următorii cinci ani, India având potențialul de a deveni un nou mare jucător pe piața globală. În ultimul an, India a continuat să suprime companiile și personalul chinez de pe teritoriul său, încercând să realizeze „indianizarea” companiilor chineze, solicitându-le să crească capitalul indian și personalul de management indian, depășind clar liniile normale între guvern și afaceri. Realegerea lui Modi va face din naționalismul economic să devină direcția dominantă a politicii economice a Indiei. În contextul unei relații continuu stagnate între India și China, politica economică a BJP față de China va continua să promoveze o „politică de decuplare”, reducând dependența față de China și reconfigurând relațiile sale cu lanțurile industriale ale altor țări ale lumii.

În cele din urmă, pe plan diplomatic, noul guvern ar putea aduce un spațiu nou de dezvoltare pentru relațiile sino-indiene, deși acest spațiu este foarte limitat. În declarația electorală din 2024, politica externă a Partidului Bharatiya Janata (BJP) se concentrează pe reprezentarea țărilor din sudul global, subliniind politica de vecinătate, accentuând securitatea și dezvoltarea regiunii Oceanului Indian, combaterea terorismului, aderarea la Consiliul de Securitate al ONU ca membru permanent și extinderea influenței diplomatice a Indiei la nivel global. Este important de remarcat că, spre deosebire de declarația din 2019, aceasta nu menționează BRICS, Organizația de Cooperare de la Shanghai, Inițiativa de Cooperare Economică și Tehnică Multisectorială din Golful Bengal sau Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est și nici nu face referiri directe la Pakistan sau China ca principale amenințări la adresa securității Indiei, concentrându-se în schimb pe amenințările de securitate non-tradiționale, cum ar fi terorismul și extremismul de stânga. Deși a fost menționată necesitatea de a consolida infrastructura de frontieră, China nu a fost menționată în mod direct. Aceste schimbări ar putea indica faptul că politica externă a guvernului Modi față de China va fi mai prudentă.

Deși atitudinea dură a Indiei față de China este puțin probabil să se schimbe pe termen scurt, per ansamblu, Partidul Bharatiya Janata (BJP) a renunțat la retorica din alegerile precedente, în care prezenta China drept o „amenințare”, ceea ce sugerează că, într-o anumită măsură, relațiile dintre China și India vor avea noi oportunități de dezvoltare. În general, problemele existente între China și India nu au fost încă rezolvate, iar relațiile dintre cele două țări nu au reziliența necesară pentru a face față noilor probleme. În contextul naționalismului prevalent din India, BJP va adopta probabil doar o abordare pragmatică, „profitând” de alte țări extra-regionale pentru a contracara China, ceea ce va conduce la o complexitate și multipolaritate semnificativ crescute în relațiile sino-indiene.

Sursa: aici, 1 iunie 2024.

Material realizat de Paula Toma, cercetătoare la Centrul de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul Fundației Universitare a Mării Negre „Mircea Malița” (FUMN).