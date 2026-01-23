search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mașinăria de spionaj chineză care a infiltrat armata Taiwanului. Agenții ar putea sprijini o eventuală ofensivă militară chineză

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Autoritățile de la Taipei avertizează că Beijingul reușește să atragă membri ai armatei insulei pentru a furniza informații și a jura loialitate Chinei.

Soldați Taiwanezi/FOTO:Arhiva
Soldați Taiwanezi/FOTO:Arhiva

Sergeantul Lai Chung-yu avea aproape tot ce ar fi dorit un recrutor chinez: lucra în batalionul de poliție militară responsabil cu paza birourilor președintelui taiwanez și a altor oficiali de rang înalt, cunoștea personalul de securitate și procedurile utilizate, și avea datorii. Când a căutat un împrumut online pentru a-și rezolva problemele financiare, un agent chinez l-a atras cu promisiunea unui câștig ușor: tot ce trebuia să facă era să fotografieze detalii sensibile de securitate cu telefonul mobil.

Autoritățile taiwaneze susțin că Lai a făcut parte dintr-o mașinărie extinsă de spionaj chinez care a infiltrat forțele armate și instituțiile politice din Taiwan, furnizând informații Beijingului, scrie The Wall Street Journal .

Amenințarea este considerată serioasă, iar oficialii taiwanezi avertizează că agenții deja infiltrați ar putea sprijini o eventuală ofensivă militară chineză. China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și a amenințat că îl va prelua prin forță, dacă va fi necesar.

Espionajul evoluează rapid

Operațiunile de spionaj chinezesc devin din ce în ce mai sofisticate, combinând tehnologie avansată și metode complexe. Potrivit unei evaluări recente a autorităților taiwaneze, acestea constituie „o amenințare potențial serioasă pentru securitatea națională”.

Campania lansată în martie de președintele Lai Ching-te pentru a combate spionajul chinez a dus la arestări de profil înalt, relevând strategia Beijingului de a submina insula din interior.

O parte îngrijorătoare pentru Taiwan este că mulți dintre cei acuzați de încălcări ale securității naționale erau activi în armată sau foști militari. În octombrie, un general în retragere a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare pentru că ar fi primit fonduri chineze pentru a înființa o organizație armată ce ar fi vizat baze militare taiwaneze.

Recrutarea prin internet

Investigatorii și procurorii taiwanezi observă un model clar: chinezii vizează soldați de rang inferior folosind aplicații de mesagerie și oferte de împrumuturi online. Un exemplu: o postare pe Facebook care pretindea a reprezenta un podcast oferea echivalentul a 125 USD pentru orice militar dispus să furnizeze informații.

„China profită de libertatea, diversitatea și deschiderea Taiwanului democratic pentru a recruta bande, mass-media, comentatori, partide politice și chiar membri activi sau retrași ai armatei și poliției, pentru a ne diviza, distruge și submina din interior”, a spus președintele taiwanez în martie.

Citește și: China continuă exercițiile militare cu foc real în jurul Taiwanului și simulează un blocaj al insulei

Plata unor sume mici soldaților de rang inferior este „foarte rentabilă pentru ceea ce obții”, afirmă David Hsu, adjunctul șefului Biroului de Investigații din Taiwan.

Postere afișate în campusurile militare avertizează soldații să fie atenți la agenții chinezi, care ar putea folosi social media, oferte financiare și chiar favoruri sexuale pentru a-i manipula. Grupurile cele mai vulnerabile sunt descrise ca fiind cele cu „stil de viață indulgent, frecventarea de locații nepotrivite, jocuri de noroc sau implicare în întâlniri online și aventuri extraconjugale”. Liniile de raportare a activităților suspecte sunt, de asemenea, listate pe postere.

Spionajul ca pregătire pentru anexare

„Beijingul nu colectează informații benign. Totul este folosit în pregătirea pentru anexarea Taiwanului”, explică Kerry Gershaneck, fost oficial de contraspionaj american.

China încearcă, de asemenea, să submineze încrederea publicului în liderii taiwanezi și în armata insulei. Un exemplu recent: un sergent marină a fost acuzat că s-a filmat jurând loialitate guvernului chinez, primind peste 6.000 USD pentru asta, și că a furnizat informații despre armament și vehicule amfibii.

„Astfel de cazuri subminează subtil încrederea cetățenilor taiwanezi și a aliaților în capacitatea Taiwanului de a se apăra”, spune Peter Mattis, fost analist CIA.

Tehnologia spionajului

În 2024, procurorii taiwanezi au intentat acțiuni împotriva a 64 de persoane în 15 cazuri de spionaj chinez, comparativ cu doar 3 cazuri în 2021. Aproape două treimi dintre cei acuzați erau militari activi sau retrași.

Tehnologia spionajului include aplicații de telefon dezvoltate în China, care pot ocoli software-ul militar și permite fotografierea documentelor clasificate, precum și utilizarea tehnologiilor de cartografiere pentru planificarea operațiunilor militare. Totuși, telefoanele inteligente, cu camerele lor integrate, rămân cele mai eficiente unelte de spionaj, spun oficialii taiwanezi.

Spionaj la biroul președintelui

Batalionul lui Lai era responsabil de securitatea clădirii președintelui taiwanez, care găzduiește și birourile vicepreședintelui și Consiliului Național de Securitate. În aprilie 2022, Lai a început să trimită fotografii ale documentelor către agenți chinezi, primind plata în criptomoneda Tether.

Ulterior, a recrutat și alți membri ai batalionului pentru a continua operațiunea. Informațiile colectate includeau nume, poze și detalii despre personalul de securitate, precum și materiale de instruire.

Operațiunea a continuat până în ianuarie 2024, când un soldat a alertat autoritățile. Lai și trei complici au fost arestați în decembrie și condamnați în martie 2025. În total, cei patru au primit aproximativ 15.000 USD fiecare pentru activitățile lor de spionaj.

„Uneori ne uimește”, a spus procurorul șef Hsing Tai-chao. „Nu era nici măcar o sumă semnificativă.”

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Totul a fost premeditat”. Unchiul băiatului ucis de alți 3 adolescenți în Timiș oferă noi detalii cutremurătoare despre crimă
digi24.ro
image
Kremlinul pune condiţia-cheie pentru pace: retragerea necondiţionată a armatei ucrainene din Donbas
stirileprotv.ro
image
Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
gandul.ro
image
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
mediafax.ro
image
Ce face Novak Djokovic de 15 ani când ajunge la Australian Open: „Pur și simplu am o legătură”
fanatik.ro
image
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
libertatea.ro
image
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”
digi24.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
digisport.ro
image
Mărturisirea care a spart tăcerea în cazul crimei din Timiș. Cum a aflat unchiul victimei, direct de la unul dintre adolescenții vinovați, că băiatul fusese omorât
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"
observatornews.ro
image
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Ce faci dacă izbucnește un incendiu în locuință: “Ai doar două minute să te salvezi”. Sfaturile Departamentului pentru Situații de Urgență
playtech.ro
image
Gigi Becali a făcut anunțul pe care nu credeai că-l vei auzi: când va mai intra în direct la TV și ce se întâmplă cu Charalambous. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Malcom Edjouma a semnat! Fostul jucător de la FCSB, deturnat peste noapte
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern
stiripesurse.ro
image
(P) Rolul farmacistului în menținerea sănătății de sezon
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
E BOMBA anului în televiziune! Cine îi ia locul lui Măruță?! Se fac aranjamente uriașe la ProTV. Va fi o adevărată surpriză pentru telespectatori!
romaniatv.net
image
Hidroelectrica, anunț important pentru clienți. Accesarea aplicației iHidro, afectată
mediaflux.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Prințesele aventuriere care au distrus Franța. Greșeala fatală comisă de trei femei de mare rang
actualitate.net
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Ion Dolănescu ar fi împlinit 82 de ani. E adevărat că dormea pe o saltea plină cu bani? Dezvăluirile-șoc ale lui Dragoș Dolănescu: „Se temea să-i depună la bănci.” Cât câștiga la nunți, în „Epoca de Aur”?
click.ro
image
Surpriză neplăcută pentru un român în India. A dat 15 lei pe noapte la un hotel, dar ce a găsit acolo l-a lăsat mut de uimire: „Hai să-ți arăt ce primești la banii aceștia”
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
William Kate Wales, GettyImages jpg
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții
okmagazine.ro
Jennifer Garner foto Profimedia jpg
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt

OK! Magazine

image
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții

Click! Pentru femei

image
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!