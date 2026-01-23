Mașinăria de spionaj chineză care a infiltrat armata Taiwanului. Agenții ar putea sprijini o eventuală ofensivă militară chineză

Autoritățile de la Taipei avertizează că Beijingul reușește să atragă membri ai armatei insulei pentru a furniza informații și a jura loialitate Chinei.

Sergeantul Lai Chung-yu avea aproape tot ce ar fi dorit un recrutor chinez: lucra în batalionul de poliție militară responsabil cu paza birourilor președintelui taiwanez și a altor oficiali de rang înalt, cunoștea personalul de securitate și procedurile utilizate, și avea datorii. Când a căutat un împrumut online pentru a-și rezolva problemele financiare, un agent chinez l-a atras cu promisiunea unui câștig ușor: tot ce trebuia să facă era să fotografieze detalii sensibile de securitate cu telefonul mobil.

Autoritățile taiwaneze susțin că Lai a făcut parte dintr-o mașinărie extinsă de spionaj chinez care a infiltrat forțele armate și instituțiile politice din Taiwan, furnizând informații Beijingului, scrie The Wall Street Journal .

Amenințarea este considerată serioasă, iar oficialii taiwanezi avertizează că agenții deja infiltrați ar putea sprijini o eventuală ofensivă militară chineză. China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și a amenințat că îl va prelua prin forță, dacă va fi necesar.

Espionajul evoluează rapid

Operațiunile de spionaj chinezesc devin din ce în ce mai sofisticate, combinând tehnologie avansată și metode complexe. Potrivit unei evaluări recente a autorităților taiwaneze, acestea constituie „o amenințare potențial serioasă pentru securitatea națională”.

Campania lansată în martie de președintele Lai Ching-te pentru a combate spionajul chinez a dus la arestări de profil înalt, relevând strategia Beijingului de a submina insula din interior.

O parte îngrijorătoare pentru Taiwan este că mulți dintre cei acuzați de încălcări ale securității naționale erau activi în armată sau foști militari. În octombrie, un general în retragere a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare pentru că ar fi primit fonduri chineze pentru a înființa o organizație armată ce ar fi vizat baze militare taiwaneze.

Recrutarea prin internet

Investigatorii și procurorii taiwanezi observă un model clar: chinezii vizează soldați de rang inferior folosind aplicații de mesagerie și oferte de împrumuturi online. Un exemplu: o postare pe Facebook care pretindea a reprezenta un podcast oferea echivalentul a 125 USD pentru orice militar dispus să furnizeze informații.

„China profită de libertatea, diversitatea și deschiderea Taiwanului democratic pentru a recruta bande, mass-media, comentatori, partide politice și chiar membri activi sau retrași ai armatei și poliției, pentru a ne diviza, distruge și submina din interior”, a spus președintele taiwanez în martie.

Citește și: China continuă exercițiile militare cu foc real în jurul Taiwanului și simulează un blocaj al insulei

Plata unor sume mici soldaților de rang inferior este „foarte rentabilă pentru ceea ce obții”, afirmă David Hsu, adjunctul șefului Biroului de Investigații din Taiwan.

Postere afișate în campusurile militare avertizează soldații să fie atenți la agenții chinezi, care ar putea folosi social media, oferte financiare și chiar favoruri sexuale pentru a-i manipula. Grupurile cele mai vulnerabile sunt descrise ca fiind cele cu „stil de viață indulgent, frecventarea de locații nepotrivite, jocuri de noroc sau implicare în întâlniri online și aventuri extraconjugale”. Liniile de raportare a activităților suspecte sunt, de asemenea, listate pe postere.

Spionajul ca pregătire pentru anexare

„Beijingul nu colectează informații benign. Totul este folosit în pregătirea pentru anexarea Taiwanului”, explică Kerry Gershaneck, fost oficial de contraspionaj american.

China încearcă, de asemenea, să submineze încrederea publicului în liderii taiwanezi și în armata insulei. Un exemplu recent: un sergent marină a fost acuzat că s-a filmat jurând loialitate guvernului chinez, primind peste 6.000 USD pentru asta, și că a furnizat informații despre armament și vehicule amfibii.

„Astfel de cazuri subminează subtil încrederea cetățenilor taiwanezi și a aliaților în capacitatea Taiwanului de a se apăra”, spune Peter Mattis, fost analist CIA.

Tehnologia spionajului

În 2024, procurorii taiwanezi au intentat acțiuni împotriva a 64 de persoane în 15 cazuri de spionaj chinez, comparativ cu doar 3 cazuri în 2021. Aproape două treimi dintre cei acuzați erau militari activi sau retrași.

Tehnologia spionajului include aplicații de telefon dezvoltate în China, care pot ocoli software-ul militar și permite fotografierea documentelor clasificate, precum și utilizarea tehnologiilor de cartografiere pentru planificarea operațiunilor militare. Totuși, telefoanele inteligente, cu camerele lor integrate, rămân cele mai eficiente unelte de spionaj, spun oficialii taiwanezi.

Spionaj la biroul președintelui

Batalionul lui Lai era responsabil de securitatea clădirii președintelui taiwanez, care găzduiește și birourile vicepreședintelui și Consiliului Național de Securitate. În aprilie 2022, Lai a început să trimită fotografii ale documentelor către agenți chinezi, primind plata în criptomoneda Tether.

Ulterior, a recrutat și alți membri ai batalionului pentru a continua operațiunea. Informațiile colectate includeau nume, poze și detalii despre personalul de securitate, precum și materiale de instruire.

Operațiunea a continuat până în ianuarie 2024, când un soldat a alertat autoritățile. Lai și trei complici au fost arestați în decembrie și condamnați în martie 2025. În total, cei patru au primit aproximativ 15.000 USD fiecare pentru activitățile lor de spionaj.

„Uneori ne uimește”, a spus procurorul șef Hsing Tai-chao. „Nu era nici măcar o sumă semnificativă.”