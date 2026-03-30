Chinezii își depozitează morții în apartamente goale: fenomenul crește pe fondul prețurilor mari la cimitire

În China, unele familii aleg să păstreze cenușa rudelor decedate în apartamente goale, pentru că locurile de veci sunt extrem de scumpe. Autoritățile intervin acum printr-o lege care interzice această practică înainte de festivalul Qingming, dezvăluind crizele simultane ale pieței imobiliare și îmbătrânirii populației.

Chinezii își depozitează morții în apartamente goale FOTO: EPA EFE

Unele familii cumpără sau închiriază apartamente goale exclusiv pentru a depozita cenușa celor dragi, fenomen numit „apartamente din cenușă de os”, relatează Financial Times. Pentru a stopa această practică, autoritățile chineze au introdus o lege care interzice folosirea locuințelor în acest scop, chiar înainte de festivalul Qingming, Ziua curățării mormintelor.

Costurile funerare uriașe și lipsa terenurilor

Transformarea apartamentelor în mausolee este o reacție directă la prețurile ridicate ale serviciilor funerare și la lipsa terenurilor urbane. Un studiu global realizat de SunLife în 2020 arată că China se situează pe locul doi în lume la costurile înmormântărilor, după Japonia. O ceremonie medie ajunge la aproximativ 5.400 de dolari (37.375 RMB), echivalentul a 45% din salariul mediu anual al unui cetățean.

Mai mult, apartamentele pot fi folosite 70 de ani, în timp ce un loc de veci într-un cimitir este concesionat doar pentru 20 de ani.

Pragmatismul chinezilor în fața morții

Populația Chinei îmbătrânește rapid, iar numărul deceselor depășește nașterile. Reducerea prețurilor locuințelor, ca urmare a campaniei președintelui Xi Jinping „proprietățile sunt pentru locuit, nu pentru speculații”, a făcut ca apartamentele să fie mai atractive pe termen lung decât locurile de veci.

Xinyi Wu, cercetător la Universitatea din California, Irvine, subliniază pragmatismul acestei alegeri: „Când un spațiu își pierde valoarea ca loc de locuit, oamenii îi găsesc o nouă valoare. Și pentru mulți, aceasta este depozitarea cenușii”. Wu adaugă că multe familii văd apartamentele și ca active financiare care pot fi vândute ulterior, dacă piața își revine.

Tinerii acceptă pragmatismul

În ciuda tabu-urilor culturale legate de moarte, tânăra generație acceptă situația dacă aceasta aduce avantaje economice. „Dacă locuirea lângă un astfel de apartament înseamnă că propria unitate costă puțin mai puțin, atunci nu este complet inacceptabil – atâta timp cât nu trebuie să vadă asta zi de zi”, explică Wu.

Totuși, experta estimează că noua lege nu va eradica complet fenomenul. Familiile tradiționaliste sau cele care dețin deja mai multe proprietăți vor continua probabil să folosească apartamentele pentru depozitarea cenușii în secret.

Înmormântările ecologice, o alternativă promovată

Guvernul promovează „înmormântările ecologice”, cum ar fi împrăștierea cenușii în mare, ca alternativă mai ieftină și prietenoasă cu mediul. Totuși, Yi Fuxian, expert în demografie, avertizează: „Mormintele ancestrale sunt pentru China ceea ce sunt bisericile pentru Occident, influențând profund conceptele de procreare”. Îndepărtarea de tradiții ar putea accentua scăderea natalității în țară.

