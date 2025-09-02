Video Dovadă a implicării Chinei în războiul din Ucraina. Imagini dintr-o fabrică de componente pentru armament, descoperite în interiorul unei dronei rusești

Forțele de apărare ucrainene au descoperit imagini video dintr-o fabrică chineză în interiorul unei drone rusești „Gerbera” care a fost recent doborâtă.

Potrivit specialistului ucrainean în război electronic și comunicații Serhii Beskrestnov, cunoscut sub numele de „Flash”, camera de bord conținea fișiere video înregistrate la o fabrică din Shenzhen, China, unde echipamentul fusese testat înainte de expediere, potrivit United24Media.

Drona era echipată cu o cameră Viewpro A40, produsă de compania chineză Viewpro. Informațiile oficiale furnizate de producător indică faptul că facilitățile sale sunt situate în Parcul Științific Aotexing din districtul Nanshan al orașului Shenzhen.

Geolocalizarea independentă efectuată de comunitatea „Cyberboroshno” a confirmat că imaginile corespund coordonatelor fabricii.

Această descoperire se adaugă dovezilor că aceste componente fabricate în China sunt furnizate Rusiei pentru a fi utilizate în sistemele sale de armament.

Anterior, dovezile privind sistemul rus de apărare aeriană bazat pe laser se limitau la imagini de antrenament împotriva țintelor false. Acum, un videoclip recent publicat confirmă utilizarea operațională a acestuia, arătând o dronă ucraineană FP-1 de atac la distanță mare fiind distrusă în zbor de un sistem laser despre care se crede că este de origine chineză.