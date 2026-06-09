search
Marți, 9 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

China înăsprește controlul asupra fluxurilor de capital. Sectorul financiar din Hong Kong își face griji

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Hong Kong, care recent a depășit Elveția și a devenit cel mai mare centru mondial pentru administrarea capitalului offshore, se confruntă cu noi provocări după ce autoritățile de la Beijing au început să intensifice controlul asupra fluxurilor financiare transfrontaliere.

Hong Kong, cel mai mare centru mondial pentru administrarea capitalului offshore/FOTO: hutterstock
Hong Kong, cel mai mare centru mondial pentru administrarea capitalului offshore/FOTO: hutterstock

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, autoritățile chineze au cerut mai multor brokeri online importanți să închidă, în următorii doi ani, conturile deținute de clienți din China continentală. Măsura face parte dintr-un efort mai amplu de limitare a ieșirilor de capital și de consolidare a supravegherii financiare.

Brokerii online, primii vizați

Printre companiile afectate se numără Futu Holdings, Tiger Brokers și Longbridge Securities.

Autoritățile susțin că aceste platforme au atras clienți din China continentală fără a deține autorizațiile necesare pentru desfășurarea unor astfel de activități.

Analiștii avertizează însă că măsurile ar putea avea implicații mai largi și pentru sectorul bancar privat din Hong Kong, unde clienții cu averi ridicate din China continentală reprezintă o sursă importantă de venituri.

O piață de mii de miliarde de dolari

Conform datelor publicate de Boston Consulting Group, activele administrate în regim transfrontalier în Hong Kong au crescut cu peste 10% anul trecut, ajungând la aproximativ 2,9 mii de miliarde de dolari.

Mai mult de jumătate dintre aceste active provin de la investitori din China continentală, ceea ce evidențiază importanța acestui segment pentru industria locală de administrare a averilor.

Pentru instituțiile financiare, miza este considerabilă. La HSBC, activitățile de administrare a averilor generează unele dintre cele mai ridicate niveluri de rentabilitate din întregul grup.

Primele semne de adaptare

Unele instituții financiare au început deja să își ajusteze operațiunile.

Filiala din Shanghai a Bank of East Asia a suspendat deschiderea unor conturi offshore pentru clienții cu averi mari.

În același timp, UBS Group și-a reprogramat un eveniment dedicat gestionării averilor în China, iar HSBC și-a sfătuit angajații din Hong Kong să limiteze deplasările neesențiale în China continentală.

Trei provocări majore pentru sector

Experții identifică trei riscuri principale pentru modelul de afaceri al industriei financiare din Hong Kong.

1. Primul este legat de reglementare. Autoritățile chineze contestă practicile prin care instituțiile financiare stabileau relații comerciale cu potențiali clienți din China continentală înainte ca aceștia să deschidă oficial conturi în Hong Kong.

2. Al doilea vizează controlul digital. Noile reguli ar putea împiedica investitorii să efectueze tranzacții prin aplicații financiare atunci când se află fizic pe teritoriul Chinei continentale. Monitorizarea ar urma să se facă prin intermediul datelor de localizare și al adreselor IP.

3. Al treilea element este aplicarea retroactivă a unor reglementări. Potrivit unor participanți la piață, cerința de închidere a conturilor existente modifică un compromis anterior care permitea menținerea relațiilor cu clienții deja înregistrați.

Cerințe mai stricte privind proveniența fondurilor

Autoritatea monetară din Hong Kong a solicitat deja băncilor să obțină declarații din partea clienților privind proveniența fondurilor utilizate în conturile offshore.

În prezent, multe instituții financiare se bazează pe astfel de declarații. Dacă autoritățile chineze vor solicita verificări suplimentare și proceduri extinse de conformitate, costurile operaționale ar putea crește semnificativ.

Test pentru Hong Kong

Timp de decenii, Hong Kong s-a prezentat drept principalul centru financiar internațional al Asiei și o destinație sigură pentru capitalul global.

Noile măsuri adoptate de Beijing reprezintă unul dintre cele mai importante teste pentru acest statut. În următoarele luni, atenția piețelor se va concentra asupra întrebării dacă restricțiile aplicate brokerilor online vor fi extinse și către marile bănci private internaționale.

Pentru industria administrării averilor, răspunsul la această întrebare ar putea determina direcția de dezvoltare a unuia dintre cele mai importante centre financiare ale lumii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Controversa amenzilor-record pentru bănci. Chirițoiu: Nu e un cartel clasic, au existat contacte numeroase. Ce spune despre prejudicii
digi24.ro
image
Judecătorii bucureșteni amenință cu întreruperea totală a activității, din cauza noii legi a salarizării. Când se ia decizia
stirileprotv.ro
image
Tomac e optimist după negocierile de până acum cu partidele: “Trebuie să ieșim din această logică de partizanat politic/”Nu vom mări taxe și impozite”
gandul.ro
image
Avocatul care a pus judecătorii în dialog cu AI, la un pas să fie ministru
mediafax.ro
image
Unde se joacă, de fapt, meciurile de la Campionatul Mondial 2026. Orașele și stadioanele alese
fanatik.ro
image
100 de zile de război între SUA și Iran: principalele cauze ale eșecului militar al lui Donald Trump
libertatea.ro
image
Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali din Constanța
digi24.ro
image
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
gsp.ro
image
I-a ”furat” inima Mariei Sharapova! Dezvăluirea rusoaicei: ”În multe țări, asta nu e legal”
digisport.ro
image
Case la preț de mașină second-hand. Site-ul chinezesc care vinde locuințe prefabricate cu livrare gratuită, inclusiv în România
click.ro
image
Un site chinezesc vinde acum chiar și case cu două dormitoare și panouri solare, la numai 5.000 de euro. Livrarea este gratuită
antena3.ro
image
Cutremur în IT în România: Au fost 11.193 de concedieri în 2025. Cine mai face angajări
zf.ro
image
Au vrut produse de îngrijire de lux şi au primit şampon de urzici. Câţi bani au pierdut
observatornews.ro
image
BREAKING | Liderii clanului Duduianu, săltați de mascați! Ce acuzații grave li se aduc
cancan.ro
image
Guvernul Tomac, obligat să indexeze pensiile cu 12% și să elimine CASS. Care pensionari iau 800 lei în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
prosport.ro
image
Cât primești pe un gram de aur vechi în Istanbul. Unde ieși mai bine la bani, ce spun cei care au încercat în România şi în Turcia
playtech.ro
image
Gigi Becali i-a găsit rapid loc la FCSB lui Anderson Ceara! Titularul care are postul amenințat
fanatik.ro
image
Traseul dronei prăbușite în Galați: ”S-a observat un viraj”. Momentul în care a dispărut de pe radar. Explicația oficială de la MApN
ziare.com
image
La 46 de ani, un fost jucător de la FCSB a fost dat dispărut: ”Nu mai știe nimeni nimic de el”
digisport.ro
image
Caz neobișnuit: un tânăr de 18 ani a devenit cu 5 centimetri mai înalt după o intervenție chirurgicală
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a făcut anunţul în urmă cu puţin timp!
romaniatv.net
image
Eugen Tomac confirmă lista de miniștri. Cum ar putea arăta guvernul cu trei vicepremieri
mediaflux.ro
image
Ce au remarcat nemții la noile Dacia: „De la «căruța Carpaților», la...”
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Ce are deosebit în interior căminul cultural din Sibiu al Andreei Esca: „Unii localnici au participat la primul concert din viața lor”
actualitate.net
image
Horoscop miercuri, 10 iunie. Berbecii primesc un sfat util, iar Racii evită o situație delicată
click.ro
image
Cât costă cel mai scump apartament din Elveția. Locuința are acces privat la lac
click.ro
image
Gabi Tamaș, provocat de Loredana Pălănceanu la un exercițiu de matematică după victoria de la Survivor 2026. Răspunsul său a devenit viral
click.ro
Borgia foto profimedia 0911418720 jpg
O noapte a nunții atât de scandaloasă, încât Vaticanul a încercat secole întregi să distrugă dovezile existenței ei
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Castrul Roman Jidava (© bmanolea / Wikimedia Commons)
Aproape 8 milioane de euro pentru restaurarea Castrului Roman Jidava din Argeș
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Denise Rifai dă cărțile pe față și vorbește despre relația cu Dan Bittman. „Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună”
image
Horoscop miercuri, 10 iunie. Berbecii primesc un sfat util, iar Racii evită o situație delicată

OK! Magazine

image
Aici era cuibușorul de nebunii de la Paris al Regelui Carol al II-lea și al Elenei Lupescu. Când România fierbea politic, ei își consumau pasiunea nebună

Click! Pentru femei

image
Următorul pas – un copil? Katy Perry și Justin Trudeau, îndrăgostiți ca niște adolescenți pe covorul roșu!

Click! Sănătate

image
Simptomul asociat hipertensiunii care apare dimineaţa, la trezire