China înăsprește controlul asupra fluxurilor de capital. Sectorul financiar din Hong Kong își face griji

Hong Kong, care recent a depășit Elveția și a devenit cel mai mare centru mondial pentru administrarea capitalului offshore, se confruntă cu noi provocări după ce autoritățile de la Beijing au început să intensifice controlul asupra fluxurilor financiare transfrontaliere.

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, autoritățile chineze au cerut mai multor brokeri online importanți să închidă, în următorii doi ani, conturile deținute de clienți din China continentală. Măsura face parte dintr-un efort mai amplu de limitare a ieșirilor de capital și de consolidare a supravegherii financiare.

Brokerii online, primii vizați

Printre companiile afectate se numără Futu Holdings, Tiger Brokers și Longbridge Securities.

Autoritățile susțin că aceste platforme au atras clienți din China continentală fără a deține autorizațiile necesare pentru desfășurarea unor astfel de activități.

Analiștii avertizează însă că măsurile ar putea avea implicații mai largi și pentru sectorul bancar privat din Hong Kong, unde clienții cu averi ridicate din China continentală reprezintă o sursă importantă de venituri.

O piață de mii de miliarde de dolari

Conform datelor publicate de Boston Consulting Group, activele administrate în regim transfrontalier în Hong Kong au crescut cu peste 10% anul trecut, ajungând la aproximativ 2,9 mii de miliarde de dolari.

Mai mult de jumătate dintre aceste active provin de la investitori din China continentală, ceea ce evidențiază importanța acestui segment pentru industria locală de administrare a averilor.

Pentru instituțiile financiare, miza este considerabilă. La HSBC, activitățile de administrare a averilor generează unele dintre cele mai ridicate niveluri de rentabilitate din întregul grup.

Primele semne de adaptare

Unele instituții financiare au început deja să își ajusteze operațiunile.

Filiala din Shanghai a Bank of East Asia a suspendat deschiderea unor conturi offshore pentru clienții cu averi mari.

În același timp, UBS Group și-a reprogramat un eveniment dedicat gestionării averilor în China, iar HSBC și-a sfătuit angajații din Hong Kong să limiteze deplasările neesențiale în China continentală.

Trei provocări majore pentru sector

Experții identifică trei riscuri principale pentru modelul de afaceri al industriei financiare din Hong Kong.

1. Primul este legat de reglementare. Autoritățile chineze contestă practicile prin care instituțiile financiare stabileau relații comerciale cu potențiali clienți din China continentală înainte ca aceștia să deschidă oficial conturi în Hong Kong.

2. Al doilea vizează controlul digital. Noile reguli ar putea împiedica investitorii să efectueze tranzacții prin aplicații financiare atunci când se află fizic pe teritoriul Chinei continentale. Monitorizarea ar urma să se facă prin intermediul datelor de localizare și al adreselor IP.

3. Al treilea element este aplicarea retroactivă a unor reglementări. Potrivit unor participanți la piață, cerința de închidere a conturilor existente modifică un compromis anterior care permitea menținerea relațiilor cu clienții deja înregistrați.

Cerințe mai stricte privind proveniența fondurilor

Autoritatea monetară din Hong Kong a solicitat deja băncilor să obțină declarații din partea clienților privind proveniența fondurilor utilizate în conturile offshore.

În prezent, multe instituții financiare se bazează pe astfel de declarații. Dacă autoritățile chineze vor solicita verificări suplimentare și proceduri extinse de conformitate, costurile operaționale ar putea crește semnificativ.

Test pentru Hong Kong

Timp de decenii, Hong Kong s-a prezentat drept principalul centru financiar internațional al Asiei și o destinație sigură pentru capitalul global.

Noile măsuri adoptate de Beijing reprezintă unul dintre cele mai importante teste pentru acest statut. În următoarele luni, atenția piețelor se va concentra asupra întrebării dacă restricțiile aplicate brokerilor online vor fi extinse și către marile bănci private internaționale.

Pentru industria administrării averilor, răspunsul la această întrebare ar putea determina direcția de dezvoltare a unuia dintre cele mai importante centre financiare ale lumii.