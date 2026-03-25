Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
China derulează o amplă operațiune de cartografiere și monitorizare a oceanelor. Demersul are potențiale implicații militare

Zeci de nave de cercetare chineze desfășoară o amplă operațiune de cartografiere și monitorizare subacvatică în oceanele Pacific, Indian și Arctic, într-un efort care depășește obiectivele științifice și economice și are potențiale aplicații militare strategice, potrivit unei investigații realizate de Reuters, citată de The Japan Times.

China își extinde masiv operațiunile de cartografiere oceanică, FOTO: X

Analiza, bazată pe documente guvernamentale și academice chineze, dar și pe urmărirea timp de peste cinci ani a 42 de nave active, arată că Beijingul construiește o imagine detaliată a mediului submarin, esențială pentru eventuale operațiuni militare împotriva Statele Unite și aliaților săi.

Datele colectate, esențiale pentru războiul submarin

Deși o parte dintre misiuni vizează resurse naturale – precum zăcăminte minerale, zone de pescuit sau rute comerciale –, experții în război naval spun că tipul de date colectate are o valoare strategică majoră.

Cartografierea fundului oceanului și monitorizarea temperaturii, salinității și curenților permit o mai bună operare a submarinelor, dar și detectarea celor inamice, întrucât propagarea undelor sonar depinde de aceste condiții.

„Datele ar putea fi extrem de valoroase pentru pregătirea spațiului de luptă”, a declarat Peter Scott, fost șef al forței de submarine a Australiei, subliniind că orice comandant de submarin trebuie să cunoască în detaliu mediul în care operează.

Misiuni în zone strategice: Taiwan, Guam, Hawaii

Un exemplu relevant este nava de cercetare Dong Fang Hong 3, operată de Ocean University of China, care a desfășurat misiuni extinse în 2024 și 2025 în apropierea Taiwan, a bazei americane din Guam și în Oceanul Indian.

Nava a verificat senzori subacvatici în apropierea Japonia și a cartografiat rute critice către Strâmtoarea Malacca, prin care trece o mare parte din comerțul global.

Activitățile nu sunt izolate. Potrivit Reuters, cel puțin opt nave au efectuat cartografiere detaliată a fundului oceanului, iar alte zece au transportat echipamente specializate. Mișcările acestora – în linii strânse, repetate – indică operațiuni sistematice de scanare a reliefului submarin.

Zonele vizate includ regiuni sensibile din punct de vedere militar, precum apele din jurul Filipinelor, Guam, Hawaii și Atolul Wake, unde sunt amplasate facilități militare americane.

„Fuziunea civil-militară” și ambițiile globale ale Chinei

Experții spun că aceste activități reflectă strategia de „fuziune civil-militară” promovată de liderul chinez Xi Jinping, prin care cercetarea științifică este integrată în dezvoltarea capabilităților militare.

„Amploarea a ceea ce fac depășește simpla exploatare a resurselor”, a declarat Jennifer Parker, expert în securitate maritimă. „Este clar că urmăresc dezvoltarea unei capacități navale globale.”

La rândul său, contraamiralul Mike Brookes, din cadrul Biroului de Informații Navale al SUA, a avertizat în Congres că aceste date „permit navigația, camuflarea și poziționarea senzorilor sau armelor submarine” și reprezintă un risc strategic.

Rețele de senzori și proiectul „oceanului transparent”

Pe lângă cartografiere, China dezvoltă rețele extinse de senzori subacvatici, în cadrul unui proiect denumit „ocean transparent”, menit să ofere date în timp real despre condițiile marine.

Aceste rețele sunt deja active în Pacific și Oceanul Indian, inclusiv în jurul Guam și de-a lungul unor rute maritime esențiale. Documente chineze arată că sistemele monitorizează temperatura, salinitatea și mișcările subacvatice – factori esențiali pentru operațiunile sonar.

Unii experți sunt sceptici în privința capacității de transmitere în timp real a datelor sub apă, însă chiar și informațiile colectate cu întârziere pot ajuta la detectarea submarinelor.

Temeri privind un conflict și „încercuirea” Chinei

Analiza arată că o parte importantă a eforturilor Chinei este concentrată în apropierea așa-numitului „First Island Chain”, un lanț de teritorii controlate în mare parte de aliați ai SUA, care limitează accesul Chinei la Oceanul Pacific.

„Sunt paranoici că vor fi încercuiți”, a declarat Peter Leavy, fost atașat naval al Australiei în SUA, explicând că aceste studii indică dorința Chinei de a înțelege mediul maritim pentru a depăși această barieră strategică.

În același timp, China a extins cercetările și în Oceanul Indian – o rută crucială pentru importurile sale de energie – și în apropierea Arcticii, pe care o consideră o frontieră strategică.

Avantajul SUA, pus sub semnul întrebării

Experții avertizează că aceste eforturi ar putea reduce avantajul tradițional al SUA în cunoașterea mediului oceanic.

„Este uimitor să vezi amploarea cercetării marine chineze”, a declarat Ryan Martinson, specialist în strategie navală. „Timp de decenii, Marina SUA a avut un avantaj asimetric. Eforturile Chinei îl amenință direct.”

În lipsa unor comentarii oficiale din partea Beijingului sau a Departamentului de Stat al SUA, investigația Reuters scoate în evidență, pentru prima dată, amploarea globală a acestor operațiuni și rolul lor potențial în redefinirea echilibrului militar pe mare.

