China blochează accesul a zeci de companii americane la achizițiile sale publice

China a anunțat luni, 22 iunie, că interzice instituțiilor publice și autorităților locale să achiziționeze produse ale 46 de companii americane în cadrul achizițiilor publice.

„Cumpărătorii nu sunt autorizaţi să achiziţioneze produse fabricate” de aceste companii, printre care se numără diferite societăţi şi filiale ale unor nume mari precum Lockheed Martin şi Raytheon, a indicat Ministerul Finanţelor într-un comunicat, scrie Agerpres.

De asemenea, Beijingul a inclus zece companii şi entităţi americane pe lista organizaţiilor către care sunt interzise exporturile de produse cu potenţial dublu scop, civil şi militar

„Este interzis oricărei organizaţii sau oricărui individ din orice ţară sau regiune să transfere ori să furnizeze acestor entităţi articole cu dublă utilizare originare din China; orice activitate de export în desfăşurare trebuie să înceteze imediat”, a transmis Ministerul Comerţului într-un comunicat.

Reuters scrie că pe listă au fost incluse companiile americane MP Materials și USA Rare Earth, active în sectorul pământurilor rare, precum și Aveox, producător de motoare pentru aplicații critice.

Decizia Beijingului blochează exporturile chineze de produse cu dublă utilizare către aceste firme.

MP Materials, susținută de Pentagon și operatorul singurei mine active de pământuri rare din SUA, precum și USA Rare Earth sunt implicate în întregul lanț de aprovizionare, de la extracție până la producția de magneți.

Cele trei companii nu au putut fi contactate pentru comentarii în afara programului de lucru.

Ministerul Comerțului din China a declarat luni că măsurile reprezintă un răspuns la „practica malițioasă a guvernului SUA” și au fost adoptate pentru protejarea securității și intereselor naționale, precum și pentru respectarea obligațiilor internaționale, inclusiv în domeniul neproliferării.

Măsura echivalează cu o interdicție totală a exporturilor de produse cu dublă utilizare către firmele vizate, înăsprind regulile anterioare, care prevedeau doar obținerea unor licențe de export.

În urmă cu două săptămâni, Statele Unite au adăugat gigantul chinez de comerț electronic Alibaba, motorul de căutare Baidu și producătorii auto BYD și NIO pe o listă a companiilor despre care consideră că sprijină armata chineză.