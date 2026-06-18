search
Joi, 18 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Cum preia China controlul asupra corporațiilor americane

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Modelele chineze de inteligență artificială câștigă teren în rândul companiilor din întreaga lume, inclusiv în Statele Unite, pe măsură ce organizațiile caută alternative mai ieftine la sistemele dezvoltate de firmele americane.

China a inclus inteligența artificială printre prioritățile strategice FOTO: Getty Images
China a inclus inteligența artificială printre prioritățile strategice FOTO: Getty Images

Evoluția are loc într-un context în care Washingtonul și Beijingul concurează pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale, o tehnologie considerată esențială atât pentru dezvoltarea economică, cât și pentru securitatea națională, scrie The Telegraph.

Diferențe între modelele occidentale și cele chineze

Una dintre principalele diferențe dintre sistemele dezvoltate în China și cele create în Occident privește modul în care acestea răspund la subiecte sensibile din punct de vedere politic.

De exemplu, un utilizator care întreabă despre evenimentele din Piața Tiananmen din 1989 va primi de la multe modele occidentale o descriere a reprimării protestelor de către autoritățile chineze. În schimb, unele modele chineze evită să ofere detalii despre subiect sau refuză să răspundă.

Acest lucru reflectă cadrul de reglementare introdus de autoritățile chineze, care impune companiilor din domeniul inteligenței artificiale să respecte orientările politice oficiale în chestiuni considerate sensibile, inclusiv Taiwan, drepturile omului și conducerea Partidului Comunist Chinez.

Cenzura online nu este un fenomen nou în China. Motoarele de căutare și platformele de comunicare din țară operează de mulți ani în conformitate cu reguli stricte privind conținutul.

Diferența este că noile modele de inteligență artificială nu mai sunt utilizate exclusiv pe piața internă, ci sunt exportate și adoptate la scară internațională.

Popularitatea în creștere a modelelor chineze

Date publicate de compania OpenRouter, care facilitează accesul dezvoltatorilor la sute de modele AI, indică faptul că unele dintre cele mai utilizate sisteme în rândul aplicațiilor și dezvoltatorilor sunt în prezent de origine chineză.

Printre acestea se numără DeepSeek, Hy3 dezvoltat de Tencent și mai multe modele produse de compania MiniMax din Shanghai.

Statisticile reflectă utilizarea în mediul profesional și în aplicații software, nu neapărat preferințele utilizatorilor individuali. Cu toate acestea, ele sugerează o creștere semnificativă a interesului pentru soluțiile chineze comparativ cu anul precedent, când modelele americane dominau clasamentele.

Prețul, principalul avantaj competitiv

Analiștii consideră că succesul companiilor chineze este legat în mare măsură de costuri.

Pe măsură ce utilizarea inteligenței artificiale se extinde în mediul corporativ, cheltuielile asociate acestei tehnologii au crescut considerabil. Companiile folosesc tot mai frecvent sisteme autonome capabile să execute sarcini complexe pe perioade îndelungate, ceea ce implică un consum semnificativ de resurse de calcul.

În acest context, modelele chineze sunt adesea disponibile la costuri mult mai reduse decât unele dintre cele mai avansate produse dezvoltate în Statele Unite.

Experții atribuie acest avantaj inclusiv restricțiilor impuse de Washington asupra exportului celor mai performante cipuri pentru inteligență artificială către China. Limitările au obligat companiile chineze să dezvolte sisteme mai eficiente din punct de vedere al consumului de resurse, ceea ce a contribuit la reducerea costurilor de operare.

Securitatea de la Downing Street, compromisă. China a instalat în urmă cu patru ani un dispozitiv secret de urmărire pe mașina premierului britanic

Dezbaterea privind accesul și controlul tehnologiei

O altă diferență importantă este modelul de distribuție.

Multe sisteme chineze sunt oferite în regim open-source, ceea ce permite companiilor să le descarce, modifice și ruleze pe propriile infrastructuri informatice.

Prin contrast, unele dintre cele mai avansate modele americane sunt disponibile exclusiv prin servicii controlate direct de dezvoltatori.

Dezbaterea s-a intensificat după ce administrația Trump a introdus măsuri suplimentare privind accesul la anumite modele AI considerate sensibile din perspectiva securității naționale.

Criticii susțin că restricțiile riscă să stimuleze adoptarea alternativelor open-source, inclusiv a celor dezvoltate în China, deoarece acestea sunt mai dificil de controlat și rămân accesibile utilizatorilor din întreaga lume.

Companii și instituții care utilizează modele chineze

Mai multe organizații au confirmat utilizarea unor sisteme dezvoltate în China.

Compania Airbnb a declarat că folosește modelul Qwen, creat de Alibaba, pentru anumite operațiuni de relații cu clienții. Potrivit directorului executiv Brian Chesky, alegerea este motivată de viteza și costurile reduse ale serviciului.

Presa britanică a relatat, de asemenea, că unele instituții guvernamentale din Regatul Unit au testat sau utilizat aceeași tehnologie.

În paralel, directori din industria tehnologică estimează că, în următorii ani, majoritatea aplicațiilor corporative de inteligență artificială vor fi construite pe baza celor mai accesibile modele disponibile, nu neapărat pe cele mai performante.

Îngrijorări privind securitatea și influența geopolitică

Extinderea utilizării modelelor chineze a generat însă și preocupări în Statele Unite.

Mai multe organisme guvernamentale și grupuri de analiză au avertizat că adoptarea pe scară largă a tehnologiei dezvoltate în China ar putea crea dependențe tehnologice și ar putea oferi Beijingului o influență mai mare asupra ecosistemului global de inteligență artificială.

Situație fără precedent: nave chineze au pătruns în apele restricționate ale Taiwanului

Unii oficiali americani susțin că modelele dezvoltate în China sunt supuse unor constrângeri politice impuse de autoritățile de la Beijing și că acest lucru ridică întrebări privind transparența și neutralitatea informațiilor furnizate.

Comisii ale Congresului SUA au solicitat recent explicații unor companii americane care utilizează sisteme chineze, invocând posibile riscuri legate de securitatea datelor și de influența externă.

O competiție care se intensifică

În timp ce companiile americane investesc miliarde de dolari în dezvoltarea unor modele tot mai performante, China urmărește să își consolideze poziția prin extinderea accesului la soluții mai ieftine și mai ușor de implementat.

Autoritățile chineze au inclus inteligența artificială printre prioritățile strategice ale următorilor ani, susținând dezvoltarea infrastructurii necesare și creșterea capacității centrelor de date.

Pe măsură ce costurile devin un factor tot mai important pentru companii, competiția dintre Statele Unite și China în domeniul inteligenței artificiale pare să se mute nu doar în zona performanței tehnologice, ci și în cea a accesibilității economice.

Pentru multe organizații, alegerea viitoare ar putea depinde mai puțin de care sistem este cel mai avansat și mai mult de care oferă cel mai bun raport între cost și performanță.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
digi24.ro
image
Care sunt cele mai răcoroase destinații din Europa. Unde poți fugi de caniculă vara aceasta
stirileprotv.ro
image
Denise Rifai, vedeta de televiziune, este implicată în mega-dosarul lui Ciprian Ciucu, de la DNA. Denise Rifai ar fi făcut denunțul împotriva primarului Capitalei. Rifai confirmă pentru Gândul: „Odeta e prietena mea”
gandul.ro
image
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
mediafax.ro
image
Florin Chilian, dezvăluiri incendiare despre perioada petrecută de Gigi Becali după gratii: „Eu l-am scos din pușcărie!”
fanatik.ro
image
„Mi-au spus «Marș la muncă!», «Luați cu Mucușor» și «Lichelele societății este profesorii». Mărturia șocantă a învățătorului Petruț Rizea, linșat în online după ce a participat la protestul sindicatelor din Piața Victoriei
libertatea.ro
image
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
digi24.ro
image
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
gsp.ro
image
Shakira arată așa la 49 de ani și s-a aflat ce mănâncă de două ori pe zi: ”E șocant”
digisport.ro
image
Cea mai nouă strategie care îi ajută pe români să economisească la cumpărături: „Undeva la 20-30%”
click.ro
image
Un bărbat din Cluj și-a pus camere de supraveghere și a fost uimit să vadă ce făcea menajera când el nu era acasă
antena3.ro
image
Ce poţi face într-o livadă de 5.400 metri pătraţi cu meri, peri, cireşi şi pruni?
zf.ro
image
S-a vândut cea mai scumpă casă din lume. Suma plătită de miliardarul excentric care a vrut să rămână anonim
observatornews.ro
image
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 37 de lei la recalculare. De ce unii pensionari se pot trezi cu o pensie mai mică?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
prosport.ro
image
Elevii se întorc la școală cu reguli noi. Cum vor arăta testele și evaluările din toamnă. Profesorii care nu respectă noile reguli riscă sancțiuni
playtech.ro
image
Ce mesaj i-a transmis Cristiano Ronaldo fiului său, direct de la CM 2026. Cristiano Ronaldo Jr. a sărbătorit împlinirea a 16 ani
fanatik.ro
image
Tabăra Bolojan, lovită dur în plină luptă pentru putere în interiorul PNL, prin ancheta DNA asupra lui Ciprian Ciucu. „Justiția este oarbă, dar calendarul are o logică proprie”
ziare.com
image
Dan Petrescu a luat decizia în privința revenirii în fotbal
digisport.ro
image
Turiștii stau la coadă pentru ea. Înghețata care nu se topește și nu se scurge nici în plină caniculă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa smart a lui George Buhnici, construită în 7 luni. Totul se controlează din telecomandă: Are tehnologie de rachete spațiale în ea, e automatizată și înțesată de senzori / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Arma secretă a lui Donald Trump. Membrii cabinetului său o mănâncă zilnic
mediaflux.ro
image
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Horoscop 19 iunie. Oportunitate pentru Săgetători, Vărsătorii ar putea avea parte de beneficii
click.ro
image
„Nunta” lui Mihai Trăistariu a stârnit hohote de râs. Cine este mireasa de la brațul lui: „Sunt cu colegii la cafea și vă urăm casă de piatră!”
click.ro
image
Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe, adevărul despre relația lor. Prin ce momente dificile au trecut cei doi: „A fost destul de greu”
click.ro
Sydney Sweeney, Profimedia (2) jpg
Sex sălbatic și torid, goală pușcă, cu fiul lui Richard Gere! Bomba Sydney Sweeney a explodat iar. Blondina le-a dat palpitații fanilor - imagini explicite
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Vârf de lance din fier, descoperit la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Un vârf de lance din prima epocă a fierului, descoperit de arheologi la Băicoi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce face astăzi Tuncay Öztürk, fostul soț al Andreei Marin, la 10 ani de la divorț. Fizioterapeutul și-a refăcut viața și are o fetiță
image
Horoscop 19 iunie. Oportunitate pentru Săgetători, Vărsătorii ar putea avea parte de beneficii

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez face o mărturisire șocantă despre viața sa sexuală și o numește „partea ei întunecată”

Click! Pentru femei

image
„E un miracol!” Jane Seymour s-a logodit la 75 de ani, iar propunerea a fost pe cât de romantică, pe atât de haotică

Click! Sănătate

image
Trezitul la 3-4 dimineaţa poate semnala aceste probleme de sănătate