Cum preia China controlul asupra corporațiilor americane

Modelele chineze de inteligență artificială câștigă teren în rândul companiilor din întreaga lume, inclusiv în Statele Unite, pe măsură ce organizațiile caută alternative mai ieftine la sistemele dezvoltate de firmele americane.

Evoluția are loc într-un context în care Washingtonul și Beijingul concurează pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale, o tehnologie considerată esențială atât pentru dezvoltarea economică, cât și pentru securitatea națională, scrie The Telegraph.

Diferențe între modelele occidentale și cele chineze

Una dintre principalele diferențe dintre sistemele dezvoltate în China și cele create în Occident privește modul în care acestea răspund la subiecte sensibile din punct de vedere politic.

De exemplu, un utilizator care întreabă despre evenimentele din Piața Tiananmen din 1989 va primi de la multe modele occidentale o descriere a reprimării protestelor de către autoritățile chineze. În schimb, unele modele chineze evită să ofere detalii despre subiect sau refuză să răspundă.

Acest lucru reflectă cadrul de reglementare introdus de autoritățile chineze, care impune companiilor din domeniul inteligenței artificiale să respecte orientările politice oficiale în chestiuni considerate sensibile, inclusiv Taiwan, drepturile omului și conducerea Partidului Comunist Chinez.

Cenzura online nu este un fenomen nou în China. Motoarele de căutare și platformele de comunicare din țară operează de mulți ani în conformitate cu reguli stricte privind conținutul.

Diferența este că noile modele de inteligență artificială nu mai sunt utilizate exclusiv pe piața internă, ci sunt exportate și adoptate la scară internațională.

Popularitatea în creștere a modelelor chineze

Date publicate de compania OpenRouter, care facilitează accesul dezvoltatorilor la sute de modele AI, indică faptul că unele dintre cele mai utilizate sisteme în rândul aplicațiilor și dezvoltatorilor sunt în prezent de origine chineză.

Printre acestea se numără DeepSeek, Hy3 dezvoltat de Tencent și mai multe modele produse de compania MiniMax din Shanghai.

Statisticile reflectă utilizarea în mediul profesional și în aplicații software, nu neapărat preferințele utilizatorilor individuali. Cu toate acestea, ele sugerează o creștere semnificativă a interesului pentru soluțiile chineze comparativ cu anul precedent, când modelele americane dominau clasamentele.

Prețul, principalul avantaj competitiv

Analiștii consideră că succesul companiilor chineze este legat în mare măsură de costuri.

Pe măsură ce utilizarea inteligenței artificiale se extinde în mediul corporativ, cheltuielile asociate acestei tehnologii au crescut considerabil. Companiile folosesc tot mai frecvent sisteme autonome capabile să execute sarcini complexe pe perioade îndelungate, ceea ce implică un consum semnificativ de resurse de calcul.

În acest context, modelele chineze sunt adesea disponibile la costuri mult mai reduse decât unele dintre cele mai avansate produse dezvoltate în Statele Unite.

Experții atribuie acest avantaj inclusiv restricțiilor impuse de Washington asupra exportului celor mai performante cipuri pentru inteligență artificială către China. Limitările au obligat companiile chineze să dezvolte sisteme mai eficiente din punct de vedere al consumului de resurse, ceea ce a contribuit la reducerea costurilor de operare.

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Dezbaterea privind accesul și controlul tehnologiei

O altă diferență importantă este modelul de distribuție.

Multe sisteme chineze sunt oferite în regim open-source, ceea ce permite companiilor să le descarce, modifice și ruleze pe propriile infrastructuri informatice.

Prin contrast, unele dintre cele mai avansate modele americane sunt disponibile exclusiv prin servicii controlate direct de dezvoltatori.

Dezbaterea s-a intensificat după ce administrația Trump a introdus măsuri suplimentare privind accesul la anumite modele AI considerate sensibile din perspectiva securității naționale.

Criticii susțin că restricțiile riscă să stimuleze adoptarea alternativelor open-source, inclusiv a celor dezvoltate în China, deoarece acestea sunt mai dificil de controlat și rămân accesibile utilizatorilor din întreaga lume.

Companii și instituții care utilizează modele chineze

Mai multe organizații au confirmat utilizarea unor sisteme dezvoltate în China.

Compania Airbnb a declarat că folosește modelul Qwen, creat de Alibaba, pentru anumite operațiuni de relații cu clienții. Potrivit directorului executiv Brian Chesky, alegerea este motivată de viteza și costurile reduse ale serviciului.

Presa britanică a relatat, de asemenea, că unele instituții guvernamentale din Regatul Unit au testat sau utilizat aceeași tehnologie.

În paralel, directori din industria tehnologică estimează că, în următorii ani, majoritatea aplicațiilor corporative de inteligență artificială vor fi construite pe baza celor mai accesibile modele disponibile, nu neapărat pe cele mai performante.

Îngrijorări privind securitatea și influența geopolitică

Extinderea utilizării modelelor chineze a generat însă și preocupări în Statele Unite.

Mai multe organisme guvernamentale și grupuri de analiză au avertizat că adoptarea pe scară largă a tehnologiei dezvoltate în China ar putea crea dependențe tehnologice și ar putea oferi Beijingului o influență mai mare asupra ecosistemului global de inteligență artificială.

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Unii oficiali americani susțin că modelele dezvoltate în China sunt supuse unor constrângeri politice impuse de autoritățile de la Beijing și că acest lucru ridică întrebări privind transparența și neutralitatea informațiilor furnizate.

Comisii ale Congresului SUA au solicitat recent explicații unor companii americane care utilizează sisteme chineze, invocând posibile riscuri legate de securitatea datelor și de influența externă.

O competiție care se intensifică

În timp ce companiile americane investesc miliarde de dolari în dezvoltarea unor modele tot mai performante, China urmărește să își consolideze poziția prin extinderea accesului la soluții mai ieftine și mai ușor de implementat.

Autoritățile chineze au inclus inteligența artificială printre prioritățile strategice ale următorilor ani, susținând dezvoltarea infrastructurii necesare și creșterea capacității centrelor de date.

Pe măsură ce costurile devin un factor tot mai important pentru companii, competiția dintre Statele Unite și China în domeniul inteligenței artificiale pare să se mute nu doar în zona performanței tehnologice, ci și în cea a accesibilității economice.

Pentru multe organizații, alegerea viitoare ar putea depinde mai puțin de care sistem este cel mai avansat și mai mult de care oferă cel mai bun raport între cost și performanță.