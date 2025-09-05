Video Muți de uimire. Reacția unor jurnaliști japonezi după ce un tren a trecut pe lângă ei cu 500 de km/h

Trenul japonez cu levitație magnetică (maglev) a atins o viteză record de 500 km/h, atrăgând atenția întregii lumi și lăsând reporterii vizibil uimiți.

Imaginile video de la demonstrație, difuzate pe larg pe rețelele de socializare, au arătat cum jurnaliștii adunați au rămas pentru scurt timp fără cuvinte, în timp ce trenul trecea pe lângă ei în ceață, scrie International Business Times.

La 500 km pe oră, trenul maglev este de până la 10 ori mai rapid decât viteza reală medie a unui tren de călători obișnuit din România. Spre exemplu, călătoria cu trenul între București și Cluj, pe o distanță de aproximativ 450 km, durează între 8 și 10 ore. Cu infrastructura necesară, un tren maglev ar putea parcurge distanța într-o oră. Chiar și luând în considerare cea mai mare viteză posibilă azi pe infrastructura feroviară din România (160 km/h), tot este de peste 3 ori mai rapid.

Comparația relansează dezbaterea privind investițiile pe termen lung în tehnologia feroviară.

Tehnologia din spatele trenului

Un tren maglev funcționează fără roți, folosind magneți puternici pentru a ridica și propulsa trenul deasupra ghidajului său, eliminând frecarea și permițând viteze mai mari.

Potrivit Japan Rail Pass (JRP), testele sunt în curs de desfășurare de mai mulți ani, ca parte a proiectului Chūō Shinkansen, care vizează lansarea unui serviciu comercial între Tokyo și Nagoya.