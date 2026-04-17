Foto Ce au găsit medicii în stomacul unui bărbat: secretul păstrat 20 de ani

Un bărbat în vârstă de 32 de ani din China, care s-a prezentat la spital acuzând dureri abdominale, a avut un șoc când a aflat că un termometru cu mercur, pe care îl înghițise în copilărie, se afla încă în corpul său.

Bărbatul, pe nume Wang, din orașul Wenzhou, provincia Zhejiang, din sud-estul Chinei, s-a prezentat pentru tratament la secția Longgang a Primului Spital Afiliat al Universității Medicale din Wenzhou, potrivit South China Morning Post.

O scanare a arătat prezența unui corp străin în duoden, iar medicii au suspectat că este vorba despre un termometru cu mercur. Cum vârful termometrului apăsa direct pe peretele intestinal, exista un risc ridicat de perforație și de hemoragie internă severă.

Wang a povestit că a înghițit accidental termometrul la vârsta de 12 ani, însă i-a fost prea frică să le spună părinților. La acel moment, părinții erau ocupați cu munca, iar pentru că nu a avut simptome, incidentul a fost, în cele din urmă, uitat.

Chirurgii au reușit să extragă obiectul în doar 20 de minute. Intervenția a fost una extrem de delicată, deoarece termometrul se afla în organism de mult timp și era poziționat aproape de căile biliare, existând un risc semnificativ de lezare a peretelui intestinal.

Termometrul extras era intact, însă marcajele de măsurare se estompaseră.

Specialiștii de la centrul de endoscopie al spitalului au transmis că persoanele care înghit obiecte străine ar trebui să înceteze imediat să mănânce și să bea, să evite pe cât posibil înghițitul și vorbitul și să solicite de urgență asistență medicală.

Potrivit Wenzhou Daily Newspaper Group, peste un milion de persoane din China ajung anual la medic după ce înghit accidental obiecte străine. Copiii reprezintă peste 60% dintre cazuri, iar persoanele vârstnice un procent mai redus.

Printre cele mai frecvente obiecte înghițite se numără oasele de pește, oasele de pui, bateriile, magneții și protezele dentare.

Într-un alt caz, petrecut în luna iunie a anului trecut, un bărbat de 64 de ani, pe nume Yang, din provincia Anhui, din centrul Chinei, s-a prezentat la medic din cauza unui disconfort toracic și a descoperit că avea în corp o periuță de dinți, aflată acolo de 52 de ani.

La vârsta de 12 ani, acesta o înghițise accidental, dar a ales să ascundă incidentul de teamă că va fi certat de părinți, crezând în mod greșit că obiectul se va dizolva de la sine. De-a lungul anilor, a resimțit un disconfort abdominal ușor, însă nu i-a dat importanță.

Cazul lui Wang a stârnit reacții de uimire în mediul online. Un utilizator a comentat: „Este incredibil de norocos. Din fericire, termometrul nu s-a spart și nu a existat scurgere de mercur.”