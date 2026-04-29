Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
„Asimetria economică” a războiului modern: conflictul din Iran arată cum armele ieftine schimbă regulile, iar SUA depind de China pentru reînarmare

Război în Orientul Mijlociu
Conflictul din Iran evidențiază o schimbare profundă în modul în care este purtat războiul modern: trecerea de la arme sofisticate și costisitoare la sisteme ieftine, produse în masă. Tendința obligă armatele occidentale să își regândească strategiile și modul de achiziție a echipamentelor militare, potrivit unei analize recente, citată de fortune.com.

Drone americane ieftine, pe model iranian/FOTO:X

Deși Statele Unite și Israelul au afectat semnificativ capacitățile militare ale Iranului, Teheranul continuă să dețină suficiente resurse pentru a provoca pagube reale, atât economice, cât și materiale.

Un exemplu relevant îl reprezintă dronele de tip Shahed, utilizate pe scară largă de Iran. Acestea costă între 20.000 și 50.000 de dolari, dar obligă adversarii să folosească interceptoare mult mai scumpe — rachete PAC-3 de aproximativ 4 milioane de dolari sau sisteme THAAD care pot ajunge la 15 milioane de dolari per unitate.

Chiar și cu rate de interceptare ridicate, dezechilibrul de costuri rămâne major. Analiștii vorbesc despre o „asimetrie economică” care afectează eficiența apărării: este mult mai costisitor să te aperi decât să ataci.

Arme ieftine, impact strategic

Specialiștii subliniază că această strategie nu este întâmplătoare. Modelul bazat pe volum — lansarea unui număr mare de sisteme ieftine — poate copleși chiar și cele mai avansate sisteme de apărare.

Această abordare contrazice doctrina occidentală bazată pe precizie și eficiență tehnologică. În noul context, pierderile mari nu mai sunt un eșec, ci o componentă integrată a strategiei.

Problema este amplificată de dificultățile din lanțurile de aprovizionare și de capacitatea limitată de producție. De exemplu, livrările de interceptoare THAAD sunt întârziate, iar următoarele unități sunt programate abia pentru 2027.

Stocuri în scădere și riscuri viitoare

Războiul a dus și la epuizarea rapidă a stocurilor de muniție ale SUA. Potrivit estimărilor, aproape jumătate din anumite tipuri de rachete au fost deja consumate.

Refacerea acestor stocuri ar putea dura între unu și patru ani, ceea ce creează vulnerabilități pe termen scurt.

Experții avertizează că, într-un eventual conflict cu o putere majoră precum China, consumul de muniție ar fi și mai mare, iar nivelurile actuale ar putea limita capacitatea operațională a SUA.

Secretarul Marinei SUA demisionează pe fondul tensiunilor din Pentagon

Dependența de China

Un alt aspect critic este dependența industriei de apărare americane de lanțurile de aprovizionare din China.

Componente esențiale pentru sisteme precum rachetele Tomahawk sau munițiile ghidate sunt legate, direct sau indirect, de furnizori chinezi.

Această dependență este considerată un risc strategic major, în special în contextul tensiunilor geopolitice sau al unui posibil conflict în zona Taiwanului.

Viitorul: combinația dintre vechi și nou

În ciuda ascensiunii armelor ieftine, platformele tradiționale — avioane de luptă, bombardiere sau nave militare — vor continua să joace un rol central.

Diferența este că acestea vor fi completate de sisteme mai simple și mai accesibile, capabile să execute misiuni riscante sau să conserve resursele costisitoare.

Ideea centrală este eficiența costurilor: nu cea mai sofisticată armă va decide rezultatul, ci capacitatea de a folosi instrumentul potrivit pentru fiecare situație.

O nouă logică a războiului

Schimbarea amintește de un principiu celebru atribuit lui Iosif Stalin: „cantitatea are propria ei calitate”.

Această logică revine în prim-plan, pe măsură ce statele investesc în producția de sisteme ieftine, scalabile.

Statele Unite dezvoltă deja alternative proprii la dronele iraniene și accelerează producția în masă, inclusiv prin colaborarea cu noi companii din domeniul tehnologic.

Concluzia analiștilor este clară: supremația militară nu va mai aparține exclusiv celor care dețin cele mai avansate arme, ci celor care reușesc să echilibreze eficiența, costul și volumul în utilizarea acestora.

