Macron avertizează Beijingul: UE ar putea impune tarife vamale produselor chinezești. „O chestiune de viață și de moarte”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a lansat un avertisment ferm Chinei în timpul vizitei sale la Beijing, afirmând că Uniunea Europeană ar putea introduce tarife vamale asupra produselor chinezești dacă nu sunt luate măsuri pentru reducerea deficitului comercial tot mai mare.

În vizita oficială din China, Emmanuel Macron a îndemnat autoritățile de la Beijing să intensifice cooperarea privind dezechilibrele comerciale „nesustenabile”, dar și în domeniile geopolitic și de mediu. Liderul francez a explicat că situația actuală afectează în mod direct economia europeană, relatează Reuters.

„Am încercat să le explic chinezilor că excedentul lor comercial este nesustenabil, deoarece își distrug propriii clienți, în special prin faptul că nu mai importă mult de la noi”, a declarat Macron într-un interviu publicat de Les Echos. Acesta a avertizat că, „dacă nu vor reacționa, noi, europenii, vom fi nevoiți, în lunile următoare, să luăm măsuri ferme, urmând exemplul Statelor Unite, cum ar fi impunerea de tarife asupra produselor chinezești”.

Deficitul UE se adâncește

Deficitul comercial al Uniunii Europene cu China a crescut cu aproape 60% din 2019, iar balanța comercială a Franței cu economia chineză continuă să se deterioreze. Macron a pledat în repetate rânduri pentru o poziție europeană unită în fața competiției economice tot mai dure.

Președintele francez a subliniat că industria europeană se confruntă cu o presiune dublă: protecționismul promovat de președintele american Donald Trump și strategia comercială a Chinei, despre care spune că „lovește în inima modelului industrial și de inovare european”.

„Astăzi, ne aflăm între cele două și este o chestiune de viață și de moarte pentru industria europeană. Am devenit piața de ajustare și acesta este cel mai rău scenariu posibil”, a mai spus Macron.

O strategie mai echilibrată

Chiar dacă avertizează Beijingul, Macron propune și un dialog mai constructiv. El a afirmat că ar susține eliminarea unor restricții privind exporturile europene de mașini pentru semiconductori, în paralel cu o limitare a exporturilor de pământuri rare din partea Chinei.

Totodată, președintele francez a încurajat companiile chineze să investească în Europa și să „creeze valoare și oportunități pentru Europa”, încercând astfel să deschidă o nouă etapă în relațiile economice bilaterale.